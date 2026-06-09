Chuối tây Thái là giống chuối gì mà trồng thành công trên đất đồi Hà Tĩnh cho thu nhập hàng trăm triệu/năm?

Đưa giống chuối tây Thái lên đất đồi, nông dân Hà Tĩnh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Tận dụng diện tích đất đồi kém hiệu quả, anh Hồ Văn Thuận (SN 1988, trú thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chuối Tây Thái.

Gia đình anh Hồ Văn Thuận trồng 2ha chuối tây Thái trên vùng đồi thuộc thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh.

Sau hơn một năm triển khai, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp tại địa phương.

Trước đây, trên diện tích hơn 2 ha đất đồi, gia đình anh Thuận chủ yếu trồng cam và bưởi. Tuy nhiên, theo anh, các loại cây ăn quả này đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, công chăm sóc nhiều nhưng hiệu quả kinh tế chưa ổn định.

Nhận thấy chuối tây Thái là giống cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, từ năm 2024 anh quyết định chuyển đổi sang trồng loại cây này.

Chuối Tây Thái có nguồn gốc từ Thái Lan thích nghi tốt với khí hậu tại Hà Tĩnh.

Chuối tây Thái có nguồn gốc từ Thái Lan, hiện được nhiều địa phương lựa chọn đưa vào sản xuất nhờ khả năng sinh trưởng tốt, thích nghi với khí hậu nhiệt đới và cho năng suất cao.

Tại Việt Nam, giống chuối này được trồng phổ biến ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tháng 3/2024, anh Thuận xuống giống gần 4.000 gốc chuối trên diện tích hơn 2 ha, với tổng chi phí đầu tư hơn 240 triệu đồng, bao gồm tiền giống, phân bón và cải tạo đất. Sau khoảng 8 - 9 tháng chăm sóc, vườn chuối bắt đầu cho thu hoạch.

Trung bình mỗi năm, vườn chuối mang lại cho anh Hồ Văn Thuận nguồn thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng.

Theo anh Thuận, chuối Tây Thái có ưu điểm dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và thời gian thu hoạch ngắn. Quả chuối có mẫu mã đẹp, kích thước đồng đều, vị ngọt đậm và thơm nên được thị trường ưa chuộng.

“Giống chuối này phát triển khỏe, năng suất khá cao, phù hợp sản xuất theo hướng hàng hóa.

Tuy nhiên, trong năm 2025, nhiều đợt bão lớn khiến không ít cây bị gãy đổ, thiệt hại đáng kể. Gia đình phải từng bước khôi phục, chăm sóc lại diện tích bị ảnh hưởng”, anh Thuận chia sẻ.

Chuối Tây Thái có mẫu mã đẹp, kích thước đồng đều; Mỗi buồng chuối nặng khoảng 20 - 25 kg, cá biệt có buồng đạt gần 40 kg.

Hiện nay, trung bình cứ khoảng 4 - 5 ngày, gia đình anh lại thu hoạch từ 2 - 3 tạ chuối để bán cho thương lái. Giá thu mua tại vườn dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/kg. Mỗi buồng chuối nặng khoảng 20 - 25 kg, cá biệt có buồng đạt gần 40 kg.

Sản phẩm sau thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ trong tỉnh, ngoài ra một phần còn được cung cấp làm thức ăn cho các trang trại nuôi chồn hương trên địa bàn. Nhờ đầu ra ổn định, mô hình mang về cho gia đình nguồn thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm, tùy theo sản lượng và giá cả thị trường.

Từ hiệu quả ban đầu, anh Thuận cũng đang mở rộng mô hình với hơn 700 gốc chuối được xuống giống từ đầu năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở trồng chuối, anh Thuận còn kết hợp chăn nuôi hơn 15 con bò sinh sản và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Việc tận dụng thân, lá chuối làm thức ăn cho bò giúp gia đình giảm đáng kể chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế tổng hợp.

Ngoài trồng chuối, anh Thuận còn nuôi hơn 15 con bò sinh sản, tận dụng thân và lá chuối làm thức ăn để giảm chi phí chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhận thấy mô hình phát huy hiệu quả, đầu năm 2026 anh Thuận tiếp tục mở rộng thêm hơn 700 gốc chuối mới và kỳ vọng trong thời gian tới có thể phát triển diện tích lên khoảng 15 - 20 ha, đồng thời hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chính quyền địa phương đánh giá cao hiệu quả mô hình trồng chuối của anh Thuận.

Ông Hoàng Gia Kỳ-Cán bộ Phòng Kinh tế UBND xã Toàn Lưu cho biết, mô hình trồng chuối Tây Thái của anh Hồ Văn Thuận bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế khả quan, đầu ra ổn định và phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

“Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển các mô hình nông nghiệp mới, góp phần đa dạng hóa cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp”, ông Kỳ nói.