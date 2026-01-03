Nghề lạ ở Việt Nam: Cây dại mọc bờ rào dân trồng chỉ 3 tháng thu hoạch, hái hoa bán quanh năm, thành đặc sản nổi tiếng

Cây hoa đậu biếc vốn quen thuộc ở các miền quê Việt Nam. Chúng còn được gọi là đậu hoa tím hay bông biếc, tên khoa học là Clitoria ternatean, thuộc chi đậu biếc, họ đậu (Fabaceae). Cây này có nguồn gốc ở các nước Đông Nam Á, là cây thân thảo, leo, thân và cành mảnh có lông.

Cây đậu biếc vốn được trồng làm cảnh, leo giàn ở bờ rào và để lấy hoa, quả. Có nơi trồng rất nhiều dùng làm cây phân xanh, cây che phủ đất và cải tạo đất.

Đây là loại cây thân leo mảnh, sống lâu năm, có khả năng leo giàn hoặc bám tường dài tới khoảng 17m. Hoa đậu biếc có màu tím biếc bắt mắt, mọc đơn hoặc kép, phủ lông tơ mềm mại, tỏa hương thơm dịu nhẹ và nổi bật với nhụy vàng ở giữa. Lá là dạng lá kép, mọc đối xứng, mặt lá phủ lông mịn, mỗi cành thường có từ 5 lá chét trở lên, kích thước khoảng 4–5cm, màu xanh nhạt khi non và đậm dần khi già.

Chục năm gần đây, hoa đậu biếc trở thành thảo mộc được nhiều người "săn đón". Nhờ khả năng tạo màu xanh tím tự nhiên cho thực phẩm, hoa đậu biếc được xem là một loại đặc sản, hoa khô có giá bán lên tới 350.000 đồng/kg.

Người thành phố thường sử dụng hoa đậu biếc để tạo màu cho xôi, bánh, chè, đồ uống hay kem, giúp món ăn bắt mắt mà vẫn an toàn, không cần đến phẩm màu hóa học. Bên cạnh đó, loại hoa này còn được biết đến với nhiều giá trị tốt cho sức khỏe.

Mùa vụ thích hợp để trồng đậu biếc thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, tương ứng với thời gian từ mùa hè sang mùa thu. Cây có khả năng chịu nắng nóng khá tốt, vì vậy chỉ cần đảm bảo tưới nước đều để giữ ẩm cho đất. Tuy nhiên, người trồng cũng cần lưu ý không tưới quá nhiều nhằm tránh tình trạng ngập úng, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.

Đậu biếc là cây thân thảo, phát triển mạnh và phân thành nhiều nhánh nhỏ nên có khả năng che phủ, tạo bóng mát rất tốt cho sân vườn. Nếu trồng bằng hạt, cây sẽ ra hoa sau khoảng 2-3 tháng; còn trồng bằng cây con thì chỉ sau khoảng 1 tháng đã có thể thấy hoa tím nở rộ. Trong điều kiện chăm sóc phù hợp, cây sinh trưởng bền bỉ và có thể sống lâu năm với tuổi thọ trên 1 năm.

Trước nhu cầu thị trường ngày càng tăng, nhiều nhà vườn đã lựa chọn trồng hoa đậu biếc như một hướng đi linh hoạt, dễ áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Nhờ đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và nhanh cho hoa, đậu biếc không chỉ trồng để thu hoạch hoa mà còn phù hợp trồng trong chậu để phục vụ trang trí, làm quà tặng hoặc cung ứng cho các cửa hàng cây cảnh.

Việc trồng đậu biếc với số lượng lớn không đòi hỏi nhiều công chăm sóc nhưng vẫn đem lại nguồn thu đều đặn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng thêm thu nhập cho các hộ làm nghề trồng hoa, cây cảnh. Mỗi đợt trồng, mỗi hộ có thể trồng đến 3.000 chậu và mỗi năm cung cấp cho thị trường trên 10.000 chậu, với mỗi 1.000 chậu, người trồng kiếm thêm thu nhập khoảng 7 triệu đồng giúp trang trải kinh phí để đầu tư cho việc chăm sóc những loại hoa kiểng khác.

Nhiều nhà vườn và người làm nông cho biết đậu biếc ưa nắng, ưa ẩm nên thích hợp trồng ở những nơi có đủ ánh sáng, đất tơi xốp, thoát nước tốt và được tưới nước đều đặn hằng ngày. Việc bón phân hữu cơ giúp cây ra nhiều đọt, hoa nở liên tục, trong khi cây lại ít sâu bệnh nên hạn chế phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Vào mùa khô, cần tưới nước đều đặn cho cây khoảng hai lần mỗi ngày vào buổi sáng sớm và chiều mát để đảm bảo đủ độ ẩm. Khi vào mùa mưa, người trồng nên chú ý thoát nước tốt, tránh để đất bị úng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng. Bên cạnh đó, việc thường xuyên tỉa bỏ các cành nhỏ, cành khô hoặc cành mọc sát gốc sẽ giúp cây thông thoáng và phát triển khỏe mạnh hơn.

Nhờ sự đa dạng trong cách sử dụng, loại hoa này đã góp phần gia tăng thu nhập, mở ra hướng sản xuất mới cho người trồng, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn cho sức khỏe.