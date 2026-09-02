Phát hiện đàn chim quý hiếm gần trụ sở thành phố Quảng Ninh

Thời gian gần đây, người dân tại phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh phát hiện một số cá thể chim Cao Cát thường xuyên bay lượn tại khu vực khu dân cư phía sau trụ sở làm việc của Thành ủy, UBND thành phố Quảng Ninh.

Ghi nhận ngày 31/8, có khoảng 8 cá thể chim xuất hiện tại khu vực này.

Một người dân sinh sống tại tổ 5 khu Hồng Hà 3, phường Hạ Long cho biết, các cá thể này thường bay ra khu dân cư và đậu trên các cây lớn xung quanh khu vực.

"Có thời điểm chúng bay cả vào nhà dân. Chúng tôi biết đây là loài chim đang được bảo vệ nên không xua đuổi hay bắt", một người dân chia sẻ.

Trước đó, năm 2025 người dân cũng phát hiện 2 cá thể Cao Cát tại khu vực trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh và các đoàn thể (trước là UBND TP Hạ Long).

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong , ông Mạc Văn Xuyên, phụ trách Chi cục Kiểm lâm TP Quảng Ninh cho biết, những cá thể Cao Cát này bay từ trong rừng ra khu vực cây đa ngay sau khu vực trụ sở kiểm lâm để ăn quả, đến tối thì bay về.

Loài chim Cao cát bụng trắng hay còn gọi Chim mỏ sừng phương Đông (Oriental Pied Hornbill), tên khoa học - Anthracoceros albirostris (Shaw, 1808), thuộc họ Hồng Hoàng (Bucerotidae) trong bộ Hồng Hoàng (Bucerotiformes). Loài chim cỡ trung bình, có mỏ sừng lớn, chiều dài từ đầu đến đuôi khoảng 68 – 70 cm.

Cao cát bụng trắng thuộc nhóm IIB, thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/09/2021 của Chính phủ, đồng thời nằm trong Sách Đỏ IUCN ở mức độ bị đe dọa.

Chim có phần dưới ngực, họng, dưới đuôi, phần mút các lông đuôi ngoài, mép cánh, phần gốc và mút các lông cánh sơ cấp, trừ hai lông ngoài cùng và mút các lông cánh thứ cấp màu trắng. Toàn bộ các phần còn lại của bộ lông màu đen. Mỏ chim có cấu tạo hai tầng màu vàng nhạt, phần giữa hai tầng và chóp tầng trên của mỏ màu đen. Chim càng già tầng mỏ trên càng cao và dài.

8 cá thể Cao Cát được phát hiện gần trụ sở thành phố Quảng Ninh là loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Đây là loài chim ăn tạp, ăn trái cây, côn trùng và động vật nhỏ.

Việc xuất hiện của loài chim hoang dã quý hiếm với hoạt động kiếm ăn, sinh sản giữa thiên nhiên Hạ Long là chỉ dấu quan trọng cho thấy thiên nhiên nơi đây được bảo tồn tốt.