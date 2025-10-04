Sợi lông vũ có giá hơn 1 tỷ đồng, bất ngờ nguồn gốc

Sợi lông “đắt hơn vàng”: Nặng 9g, giá hơn 700 triệu đồng

Nếu đặt câu hỏi “thứ gì đắt hơn vàng”, câu trả lời rất có thể sẽ là lông vũ của loài chim Huia. Đây là loài chim đặc hữu của New Zealand và đã tuyệt chủng từ đầu thế kỷ 20.

Trong một buổi đấu giá vào tháng 5 năm ngoái, một sợi lông vũ của chim Huia nặng khoảng 9g đã được bán với giá kỷ lục 46521.50 đô la New Zealand (khoảng 715 triệu đồng ở thời điểm hiện tại), khiến nó trở thành sợi lông chim đắt giá nhất thế giới.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy loài chim Huia là vào năm 1907. Trước đó, chim Huia là một loài chim mỏ quạ lớn nhất ở New Zealand. Chúng sở hữu bộ lông đen bóng, phần lông đuôi dài, cuối đuôi có chóp trắng.

Người Maori bản xứ của New Zealand coi chim Hua là loài vật thiêng liêng. Trong văn hóa Maori của New Zealand, lông chim Huia thường được các chức sắc đội lên đầu, và việc tặng chúng được coi là một nghi thức tối cao. Người Maori từng đổi lông chim huia lấy hàng hóa có giá trị hoặc làm quà tặng, thể hiện tình bạn, lòng tôn trọng.

Đến thế kỷ 19, chim Huia lâm vào tình trạng nguy cấp khi bị người Maori và châu Âu săn lùng ráo riết để lấy da cho các hãng thời trang, nhà sưu tầm. Xu hướng đội mũ lông chim cũng khiến nhu cầu về lông vũ của loài này tăng vọt.

Được biết, cả người bán lẫn người mua sợi lông vũ đắt nhất thế giới đều là người New Zealand. Chính phủ New Zealand không muốn chiếc lông vũ này bị bán ra nước ngoài bởi nó được xem như bảo vật quốc gia.