Năm con Ngựa, có nên đầu tư vào bất động sản?

Năm con Ngựa, có nên đầu tư bất động sản?

Bước sang năm con Ngựa – biểu tượng của tốc độ, quyết đoán và bứt phá – nhiều người kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ sớm “phi nước đại” sau thời gian dài trầm lắng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy bức tranh không hoàn toàn màu hồng, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất vay mua nhà ở mức cao, dao động quanh 14%/năm tại nhiều ngân hàng.

Có nên đầu tư bất động sản vào năm nay? - Ảnh minh họa

Vậy trong bối cảnh này, có nên xuống tiền đầu tư bất động sản?

Lãi suất cao: Rào cản lớn nhất

Yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường hiện nay chính là chi phí vốn.

Với lãi suất khoảng 14%/năm, nếu vay 2 tỷ đồng, người mua phải trả khoảng 280 triệu đồng tiền lãi mỗi năm, tương đương hơn 23 triệu đồng/tháng (chưa tính gốc). Mức chi phí này tạo áp lực tài chính đáng kể, đặc biệt với những người sử dụng đòn bẩy cao.

Khi lãi suất tăng, người mua ở thực có xu hướng trì hoãn quyết định, còn nhà đầu tư lướt sóng gần như rút lui. Điều này khiến thanh khoản thị trường giảm, giá khó tăng mạnh trong ngắn hạn.

Thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc

Khác với các giai đoạn “sốt đất” trước đây, năm con Ngựa nhiều khả năng là năm phân hóa mạnh.

Phân khúc căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực tại các đô thị lớn vẫn duy trì sức cầu ổn định nhờ nhu cầu nhà ở cao.

Đất nền vùng ven, chạy theo tin đồn quy hoạch có thể tiếp tục trầm lắng nếu thiếu hạ tầng và dân cư thực tế.

Bất động sản nghỉ dưỡng cần thêm thời gian phục hồi do phụ thuộc vào sức mua cao cấp và du lịch.

Trong bối cảnh lãi suất cao, thị trường không còn là “mua gì cũng thắng”, mà đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng.

Ai nên đầu tư trong thời điểm này?

Người mua để ở

Nếu có nhu cầu ở thực, tài chính ổn định và tỷ lệ vay ở mức an toàn (dưới 40–50% giá trị tài sản), đây vẫn có thể là thời điểm phù hợp. Thị trường đang ở vùng giá ổn định hơn, người mua có nhiều cơ hội thương lượng.

Nhà đầu tư có sẵn tiền mặt

Giai đoạn khó khăn thường xuất hiện cơ hội. Khi một số nhà đầu tư chịu áp lực tài chính, người có dòng tiền mạnh có thể mua được tài sản tốt với mức giá hợp lý hơn so với giai đoạn sốt nóng.

Nhà đầu tư dùng đòn bẩy cao

Đây là nhóm cần đặc biệt thận trọng. Với lãi suất 14%, nếu thị trường không tăng giá như kỳ vọng, áp lực trả lãi có thể bào mòn lợi nhuận, thậm chí dẫn đến thua lỗ.

Cơ hội nằm ở tầm nhìn dài hạn

Lịch sử cho thấy bất động sản thường vận động theo chu kỳ. Giai đoạn lãi suất cao và thanh khoản thấp thường là thời điểm thị trường “tái cơ cấu” và loại bỏ yếu tố đầu cơ. Khi lãi suất dần hạ nhiệt, dòng tiền có thể quay lại, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Do đó, năm con Ngựa có thể chưa phải năm bùng nổ, nhưng là giai đoạn chuẩn bị vị thế cho tương lai. Nhà đầu tư nên ưu tiên:

- Tài sản pháp lý rõ ràng

- Khu vực có hạ tầng hoàn thiện, dân cư hiện hữu

- Quản trị dòng tiền chặt chẽ

- Tránh vay vốn quá sức

Năm con Ngựa mang ý nghĩa tăng tốc, nhưng trong bối cảnh lãi suất cao, thị trường bất động sản khó có thể “phi nước đại” ngay lập tức. Thay vào đó, đây là thời điểm của sự thận trọng và chọn lọc.

Cơ hội vẫn tồn tại, song sẽ dành cho những nhà đầu tư có chiến lược rõ ràng, nguồn lực tài chính vững vàng và tầm nhìn dài hạn. Với bất động sản, đôi khi đi chậm mà chắc lại là cách bền vững nhất để đón đầu chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.