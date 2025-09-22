Bị vợ bỏ, nuôi lợn trong bãi tha ma: Người đàn ông “lột xác” thành triệu phú

Tai nạn, mất vợ và lần đầu khởi nghiệp thất bại ê chề

Người đàn ông có vẻ ngoài gầy gò, có phần khắc khổ này là Su Xiong Xing, đến từ Kai Hua, Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2000, khi làm việc trong một nhà máy sản xuất vải sợi, anh bị tai nạn và mất đi một cánh tay. Sau đó, dù đã được nhà máy bồi thường 90.000 NDT (325 triệu đồng) nhưng anh không thể tiếp tục làm việc tại đây được nữa. Cuộc sống của anh bắt đầu đón nhận hàng loạt thách thức kể từ đó.

Sau tai nạn, bạn gái của Xing vẫn ở bên anh không rời. Cả hai có một cô con gái. Để vợ con có cuộc sống tốt đẹp, anh đã gom toàn bộ tiền tích lũy, cùng vợ con về quê để khởi nghiệp nuôi loài lợn trắng có kích cỡ lớn. Tuy nhiên, thị trường thịt lợn năm đó lại vô cùng ảm đạm. Xing không chỉ bị lỗ mất tiền vốn mà còn phải mang khoản nợ lớn trên vai.

Sau khi biết chuyện, mẹ vợ anh kiên quyết không cho con gái sống cùng Xing. Vợ anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ly hôn và trao quyền nuôi con gái cho anh.

Trong cơn tuyệt vọng, Xing thậm chí đã chuẩn bị nhảy sông để quyên sinh. May mắn thay, mẹ anh vẫn luôn âm thầm theo dõi con trai và kịp cứu anh trong gang tấc. Nhìn người mẹ đau đớn khóc lóc, Xing hiểu rằng mình không thể tiếp tục buồn bã. Anh quyết tâm phải vực dậy tinh thần.

Từ năm 2003 đến 2010, anh làm việc tại một nhà máy dành cho người khuyết tật. Năm 2010, anh mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm trở về quê nhà và… tiến thẳng đến bãi tha ma. Trong khi mọi người không hiểu nổi anh đang làm gì, Xing đã lên một kế hoạch để nuôi lợn cảnh Ba Mã Hương. Anh chọn bãi tha ma làm nơi chăn nuôi chỉ đơn giản vì không đủ tiền thuê trang trại. Đất ở bãi tha ma rất rộng, một năm chỉ mất khoảng 2.000 NDT (7,2 triệu đồng) chi phí thuê.

Xing sống trong bãi tha ma hơn nửa năm cùng 7 con lợn giống. Ban đầu, anh sợ hãi và nhiều đêm không ngủ được, nhưng anh cũng hiểu rằng mình không còn con đường nào khác.

Từ bãi tha ma đến hành trình trở thành “đại gia”

Tháng 4 năm 2011, Xing mang hơn 20 con lợn Ba Mã Hương mới sinh đến chợ giống thú cưng ở địa phương. Chẳng mấy chốc, toàn bộ số lợn con đã được bán hết, anh Xing thu về hơn 4.000 NDT (14,4 triệu đồng). Sau đó, anh nhập thêm rất nhiều lợn giống để chuẩn bị kiếm một khoản lớn hơn.

Tuy nhiên, nuôi lợn cảnh khó hơn nuôi lợn thịt rất nhiều. Không lâu sau, có người gọi điện phàn nàn rằng con lợn cảnh họ mua đã nặng hơn 50 kg, khiến anh Xing cảm thấy vô cùng hoang mang.

Anh nhận ra rủi ro khi nuôi lợn Ba Mã Hương quá lớn, nhưng anh không muốn từ bỏ thị trường lợn cảnh dễ dàng như vậy. Bởi so với lợn thịt, chu kỳ sinh sản của lợn cảnh ngắn hơn, biên lợi nhuận cũng lớn hơn.

Sau khi cân nhắc, anh quyết định bán hết lợn Ba Mã Hương làm thịt và dùng số tiền kiếm được để nhập giống lợn cảnh mới.

Cũng trong thời gian này, Xing khảo sát thị trường và phát hiện heo sữa quay rất được ưa chuộng lúc bấy giờ. Thậm chí, anh còn tự nghiên cứu công thức làm heo sữa quay sao cho hợp khẩu vị của người Chiết Giang.

Sau quá trình dài tìm tòi nguyên liệu, Xing tìm thấy hai báu vật trên núi: kiều mạch dại và long nha thảo. Hai thứ này có thể giúp màu sắc và hương vị của món heo sữa quay thêm hấp dẫn, đậm đà.

Anh đã áp dụng công thức độc đáo của mình để chế biến món heo sữa quay mới, sau đó tìm đến một số nhà hàng địa phương ở khu danh lam thắng cảnh Kai Hua (quê nhà của Xing), mời du khách nếm thử miễn phí.

Nhờ vậy, món heo sữa quay của Xing nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Ngày nào cũng có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về Kai Hua chỉ để thưởng thức món heo sữa quay của Xing.

Năm 2013, chỉ nhờ bán heo sữa quay, Xing đã thu được lợi nhuận hơn 3 triệu NDT (hơn 1 tỷ đồng).

Sau đó, Xing đã nhập một lô lợn thơm Thái Lan, loài này thích hợp nuôi làm lợn cảnh. Chỉ cần nuôi từ 2-3 tháng là có thể xuất chuồng, mỗi con có thể cho lãi ròng từ 600 - 700 NDT (2,1 - 2,5 triệu đồng).

Ngay từ năm 2017, Xing đã dễ dàng kiếm được hơn 22 triệu NDT (79,4 tỷ đồng) nhờ bán lợn cảnh và heo sữa quay, trở thành đại gia đi lên từ hai bàn tay trắng.