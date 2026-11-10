Bi hài Phú Quốc 'hết xăng'

Sáng 10/11, tài xế taxi Nguyễn Văn Khanh (Phú Quốc) cho biết, hiện các cây xăng trên đảo đã trở lại trạng thái hoạt động bình thường, không còn phải xếp hàng dài chờ mua xăng, cũng không còn bị hạn chế số lượng xăng được mua như 3 ngày qua.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tình trạng thiếu xăng xảy ra tại một số cây xăng trên địa bàn từ chiều 8/11. Tới cuối giờ chiều cùng ngày, có khoảng 4 cây xăng thông báo hết xăng.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt đổ xăng tại Phú Quốc sáng 9/11.

Trên đảo Phú Quốc có 2 đầu mối kho xăng chính cung cấp xăng dầu cho các đại lý bán lẻ là Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC), và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông (DDS).

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 nhà cung ứng xăng dầu trên cho biết, một số cửa hàng thiếu xăng do đăng ký lượng xăng nhập cho hai ngày cuối tuần (7-8/11) thấp hơn ngày thường. Do đó, lượng xăng không đáp ứng nhu cầu thực tế, đến chiều 8/11, một số cửa hàng đã hết xăng.

Ngoài ra, theo 2 đầu mối trên, do rơi vào ngày Chủ Nhật, các nhà cung ứng không thể xuất kho bổ sung, phải chờ đến sáng 9/11 mới tiếp tục giao hàng cho cây xăng.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc kiểm tra một số cây xăng vào sáng 9/11, xác nhận tới khoảng 9h30, các cửa hàng cơ bản đã có xăng bán ra.

Để đảm bảo nguồn cung xăng bán ra, Công ty KTC đã hỗ trợ cung ứng xăng cho các cửa hàng trực thuộc DDS trong thời gian chờ nguồn hàng bổ sung.

Cơ quan chức năng Phú Quốc yêu cầu, các thương nhân đầu mối, nhà phân phối và cửa hàng kinh doanh xăng dầu chủ động trao đổi thông tin về lượng hàng tồn kho, nhu cầu tiêu thụ và kế hoạch giao nhận. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch nhập hàng, dự trữ đủ nguồn cung, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, bán hàng không đúng quy định hoặc tự ý ngừng bán.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 9/11, tại khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, một số cây xăng treo biển thông báo “hết xăng, còn dầu”. Một cây xăng trên đường Hùng Vương rất đông người dân tập trung chờ đổ xăng.

Do nhu cầu mua xăng tăng cao, một số cây xăng phải bán số lượng hạn chế, với xe máy chỉ mua tối đa 50.000 đồng tiền xăng/xe; ô tô dưới 16 chỗ được mua tối đa 500.000 đồng tiền xăng/xe.