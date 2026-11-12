Lĩnh thưởng muộn 2 ngày, người đàn ông Trung Quốc mất giải xổ số hơn 43 tỷ đồng

Bỏ ra 32 NDT (khoảng 125.000 đồng), người đàn ông mua một tờ vé số. Vài ngày sau, khi dò kết quả, người này phát hiện mình vừa trúng 11,13 triệu NDT (khoảng 43,4 tỷ đồng).

Nhưng thay vì đổi đời, ông lại bước vào một chuỗi ngày “ác mộng”: mất vé, tìm lại được thì đã quá hạn đúng 2 ngày, kiện ra tòa đòi lại giải thưởng thì bị bác đơn và cuối cùng phải nộp hơn 88.000 NDT (khoảng 343 triệu đồng) tiền án phí.

Đó là câu chuyện có thật của ông Hoàng (họ được giấu), một người đàn ông ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vụ việc được truyền thông Trung Quốc đưa tin trở lại đầu tháng 11/2026.

Theo tường thuật của The Paper và Tencent News, sự việc khởi nguồn từ tháng 11/2019. Ông Hoàng mua một tờ vé số xổ số “Song sắc cầu” trị giá 32 NDT. Khi có kết quả, ông xác nhận mình trúng giải đặc biệt trị giá 11,13 triệu NDT.

Từ niềm hy vọng đổi đời sau tấm vé số trị giá 32 NDT, người đàn ông trắng tay. Ảnh: Baidu

Nhưng trong khoảng thời gian đó, ông lại làm mất tấm vé. Phải đến ngày thứ 62 kể từ ngày mở thưởng, tức là muộn 2 ngày so với thời hạn lĩnh thưởng 60 ngày theo quy định, ông mới tìm lại được vé và mang đến trung tâm xổ số cùng giấy xác nhận của cửa hàng bán vé.

Trung tâm xổ số từ chối trả thưởng, với lý do đã quá hạn 60 ngày. Toàn bộ số tiền trúng thưởng sau đó được chuyển vào quỹ phúc lợi công cộng theo đúng luật.

Khi tòa án nói ‘không’

Không chấp nhận mất số lớn, ông Hoàng khởi kiện ra tòa, yêu cầu trung tâm xổ số phải trả 11,13 triệu NDT cùng tiền lãi do chậm thanh toán. Ông lập luận rằng tấm vé không in rõ thời hạn 60 ngày, nên trung tâm đã vi phạm hợp đồng.

Tuy nhiên, tòa án đứng về phía trung tâm xổ số. Phán quyết nêu rõ: với tư cách là người mua vé, ông Hoàng phải biết quy định của điều lệ quản lý xổ số rằng thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá hạn thì coi như từ bỏ giải thưởng.

Quan trọng hơn, trong thời gian 60 ngày đó, trung tâm xổ số đã nhiều lần đăng thông báo tìm người trúng thưởng và đã làm tròn nghĩa vụ thông báo.

Căn cứ vào bản ghi âm cuộc gọi đến đường dây nóng của trung tâm xổ số, tòa án xác định ông Hoàng đã biết rõ mình trúng thưởng và đã biết về thời hạn.

Trong cuộc gọi, ông thừa nhận mình trúng giải, nói rằng vé bị thất lạc mấy ngày, vừa mới tìm thấy và hỏi liệu có thể đến lĩnh vào thứ Hai dù đã quá hạn 2 ngày không. Việc ông không đến nhận thưởng đúng hạn, theo tòa, là do tự đánh mất vé, chứ không phải lỗi của trung tâm.

Kết quả là tòa bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Ông Hoàng phải chịu 88.000 NDT án phí. Sau phiên xử, ông chấp nhận không kháng cáo và đã nộp khoản tiền này.

Theo The Paper, Tencent News, Sina News, Sohu