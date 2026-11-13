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Xăng dầu dồn dập giảm giá, có loại hạ tới 6.628 đồng/lít trong ít ngày

Sự kiện: Giá xăng

Chỉ trong chưa đầy hai tuần, giá xăng dầu dồn dập giảm mạnh, trong đó xăng E5 RON92 giảm sâu nhất 6.628 đồng/lít, thấp hơn mức giá trước khi xung đột Trung Đông xảy ra.

Xăng dầu dồn dập giảm giá, có loại hạ tới 6.628 đồng/lít trong ít ngày - 1

Giá xăng dầu đồng loạt lao dốc, có loại giảm hơn 1.800 đồng/lít
Giá xăng dầu đồng loạt lao dốc, có loại giảm hơn 1.800 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 15h hôm nay (12/11). Giá xăng E5RON92 giảm gần 1.500 đồng/lít, xuống còn 19.399 đồng/lít; xăng...

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Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vietnamnet.vn/xang-dau-don-dap-giam-gia-co-loai-ha-toi-6-628-dong-l...

-13/11/2026 05:30 AM (GMT+7)
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