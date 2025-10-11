Điều gì xảy ra khi dùng bao cao su hết hạn?

Sử dụng bao cao su là một trong những phương pháp tránh thai và phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hiệu quả của chúng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có hạn sử dụng và cách bảo quản.

Giống như các sản phẩm y tế khác, chúng cũng có thời hạn sử dụng nhất định. "Theo thời gian, chất liệu latex hoặc polyurethane sẽ yếu đi và mất độ đàn hồi, khiến bao cao su dễ rách hơn khi sử dụng", bác sĩ Prashant Jain, Phó giám đốc Khoa Tiết niệu, Bệnh viện PSRI (Ấn Độ), giải thích. "Hạn sử dụng được in trên bao bì là để bảo vệ bạn. Đừng vì tiện tay hay chủ quan mà đánh cược sức khỏe của mình".

Bao cao su hết hạn - hiểm họa tiềm ẩn

Bao cao su hết hạn có thể xuất hiện những vết rách siêu nhỏ, nứt li ti mà mắt thường không nhìn thấy được. Dù bề ngoài trông bình thường, chúng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

"Những vết nứt nhỏ này có thể khiến tinh dịch hoặc tác nhân gây bệnh lọt qua, làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI)", bác sĩ Prashant Jain giải thích. Vì vậy, một khi bao cao su đã quá hạn, bạn không thể tin tưởng vào khả năng bảo vệ của nó nữa.

Vì sao để bao cao su trong ví tiềm ẩn nguy hiểm?

Một điều ít người biết, theo bác sĩ Jain, là bao cao su đôi khi có thể "hết hạn" trước cả thời điểm được ghi trên vỏ, nếu bị bảo quản sai cách. Những nơi như ví tiền, túi xách, hộc xe, cốp ôtô đều là môi trường không phù hợp để cất giữ chúng.

"Nhiệt độ cao, ma sát và ánh sáng mặt trời đều có thể làm hỏng lớp latex", ông giải thích. "Mang bao cao su trong ví suốt vài tháng có thể khiến nó mất tác dụng từ lâu trước khi đến hạn sử dụng in trên bao bì".

Vì vậy, cách bảo quản bao cao su quan trọng không kém gì thời điểm sản xuất hay hạn dùng của nó.

Cách bảo quản bao cao su

Bác sĩ Prashant Jain khuyến cáo: "Hãy cất bao cao su ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và vật sắc nhọn. Ngăn kéo đầu giường hoặc tủ đựng đồ là lựa chọn lý tưởng. Không nên để bao cao su trong ví hoặc túi quần quá lâu".

Ông nhấn mạnh việc bảo quản đúng cách giúp duy trì hiệu quả của bao cao su trong suốt thời hạn sử dụng.

Bao cao su có 'dùng tạm' được sau khi hết hạn không?

Nhiều người lầm tưởng rằng bao cao su chỉ quá hạn vài ngày hay vài tuần vẫn có thể dùng, nhưng bác sĩ Jain khẳng định đây là quan niệm nguy hiểm. "Khi đã hết hạn, bao cao su phải được xem là không an toàn ngay lập tức, dù nhìn hay sờ vẫn thấy bình thường", ông nói.

Latex hoặc polyurethane, chất liệu của bao cao su, sẽ bị lão hóa theo thời gian, ngay cả khi bạn không sử dụng. Khi quá hạn, những thay đổi này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ đàn hồi, độ bền và khả năng chống rách.