Bỏ việc công ty, dốc gần 1 tỷ khởi nghiệp thời trang: Giấc mơ thành… ác mộng

Tốt nghiệp ngành thiết kế và từng làm việc tại một công ty, Nguyễn Ngọc Ánh (Thanh Xuân, Hà Nội) quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Với chị, thời trang không chỉ là kinh doanh, mà còn là giấc mơ ấp ủ từ lâu. Chị muốn xây dựng một thương hiệu mang dấu ấn riêng để giới trẻ thể hiện cá tính. Chính vì thế, chị dốc toàn bộ niềm tin và gần 1 tỷ đồng vốn đầu tư để biến giấc mơ thành hiện thực.

Thời gian đầu khai trương, cửa hàng của chị Ánh thu hút một lượng khách ghé thăm nhờ sự tò mò, doanh thu thời gian đầu khá ổn định. Tuy nhiên, sau giai đoạn "trăng mật" ngắn ngủi, lượng khách bắt đầu sụt giảm. Chi phí vận hành hàng tháng, bao gồm tiền thuê mặt bằng, lương nhân sự, điện, nước và marketing... ước tính khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, khoản đặt cọc mặt bằng 150 triệu đồng, chi phí trang trí cửa hàng 100-150 triệu đồng và lô hàng ban đầu 300-400 triệu đồng đã ngốn phần lớn vốn liếng. Những khoản chi phí cố định này không thể thu hồi vốn ngay.

Doanh thu bán hàng không đủ bù đắp chi phí. Chị Ánh đã phải dùng một phần vốn dự phòng để duy trì hoạt động, nhưng khoản tiền này cũng dần cạn kiệt, đẩy thương hiệu vào thế bế tắc.

Nhiều bạn trẻ đánh cược vào khởi nghiệp lĩnh vực thời trang. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế

Sau 10 tháng hoạt động, doanh thu từ cửa hàng và kênh online chỉ đạt khoảng 70-90 triệu đồng mỗi tháng, trong khi tổng chi phí vận hành đã vượt mốc 500 triệu đồng. Hàng tồn kho, trị giá khoảng 200 triệu đồng, gần như không có khả năng thanh khoản do mẫu mã lỗi thời và thiếu sức hút.

Chị Ánh còn vay thêm tiền từ người thân để duy trì hoạt động. Tổng mức lỗ lũy kế ước tính lên tới 600-700 triệu đồng, khiến chị phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa và mất trắng số vốn ban đầu.

Nói về nguyên nhân thất bại, chị Ánh cho biết cửa hàng định vị sản phẩm ở phân khúc trung bình, giá khoảng 100.000-300.000 đồng, nhằm thu hút Gen Z và Millennials. Nhưng thị trường thời trang bị thống trị bởi các thương hiệu giá rẻ và nền tảng thương mại điện tử khổng lồ như Shopee, Lazada. Những đối thủ này có lợi thế sản xuất quy mô lớn, vận hành tinh gọn và cập nhật mẫu mã nhanh chóng. Khách hàng trẻ ưu tiên giá cả phải chăng và sự đa dạng, khiến sản phẩm của chị Ánh, dù sáng tạo, vẫn bị coi là "đắt đỏ".

Nhận thấy kênh truyền thống bế tắc, chị Ánh chuyển hướng sang bán hàng online. Chị đầu tư chụp ảnh sản phẩm với concept sáng tạo, livestream trên TikTok, Facebook và đẩy mạnh nội dung trên Instagram. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt khiến nội dung của chị dễ bị chìm nghỉm giữa hàng nghìn cửa hàng trực tuyến.

Theo chị Ánh, sai lầm khác là việc thiếu một hệ thống quản trị tài chính rõ ràng ngay từ đầu. Doanh thu, chi phí chỉ được theo dõi sơ sài, không có báo cáo cụ thể. Đặc biệt, chị cũng không lập kế hoạch dòng tiền. Đặc biệt, việc không tách bạch tài chính cá nhân với doanh nghiệp, khiến tình hình tài chính trở nên hỗn loạn.

Ông Phạm Thế Anh (chuyên gia trong ngành thời trang) cho biết, khởi nghiệp trong ngành thời trang đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn là chỉ đam mê và vốn.

Trước khi bắt đầu, cần nghiên cứu thị trường sâu sắc để xác định phân khúc khách hàng và định vị sản phẩm. Quản lý dòng tiền là yếu tố sống còn, hãy ưu tiên mô hình tinh gọn, giảm chi phí cố định như mặt bằng lớn, và tận dụng tối đa các nền tảng số để tiếp cận khách hàng với chi phí thấp.

Quan trọng nhất, xây dựng lòng tin thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm và chiến lược truyền thông nhất quán. Thất bại của một thương hiệu không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để tái đánh giá và điều chỉnh chiến lược, với điều kiện người sáng lập sẵn sàng học hỏi và đổi mới.

(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)