7 năm sống nhờ đồ trong thùng rác

"Tôi như đang sống giữa những cửa hàng thực phẩm mở 24h nhưng miễn phí và đầy bất ngờ", cô gái 29 tuổi ở Copenhagen nói. Lenka là một trong những người trẻ theo đuổi lối sống dùng đồ bỏ đi trong thùng rác siêu thị để chống lãng phí.

Thời thiếu niên, trong thời gian làm việc ở khu nghỉ dưỡng trên dãy núi High Tatras ở Slovakia, cô gặp nhiều bạn trẻ đam mê sống xanh. Được truyền cảm hứng, Lenka bỏ ngành kinh tế để theo học quản lý môi trường. Cũng thời gian đó, một video "dumpster diving" (bới thùng rác) trên YouTube thay đổi nhận thức của cô.

Từ đó, Lenka tìm hiểu thêm trên mạng, phát hiện ở châu Âu có nhiều người chọn lối sống này, không phải vì túng thiếu, mà để phản đối sự lãng phí.

Lenka Kralova nhặt thức ăn trong thùng rác. Ảnh: Independent

Năm 2017, khi sang Đan Mạch học kinh doanh, cô quyết định thử "dumpster diving". Đêm đầu tiên, Lenka đạp xe ra siêu thị gần nhà, vừa hồi hộp vừa sợ bị phát hiện. Trong một thùng rác, cô tìm thấy chiếc bánh nhân mứt phủ đường bột trắng, còn nguyên trong hộp. "Tôi làm vậy vì tò mò", cô kể.

Những ngày sau, Lenka tiếp tục ghé các siêu thị khác và phát hiện thùng rác luôn đầy ắp rau củ, bánh mì, trứng, sữa chua, thậm chí cả hoa quả nhập khẩu tươi. Có lần, cô phải trèo hẳn lên mép thùng để với tay lấy đồ ăn dưới đáy. "Thùng rác ở Đan Mạch rất sạch", cô nói.

Ba năm sau, khi chuyển đến sống ở Copenhagen, Lenka vẫn duy trì thói quen này. Cô đạp xe vòng quanh thành phố, ghi nhớ vị trí, thời gian đổ rác của từng siêu thị. Giờ cô biết phải đi đâu nếu muốn có rau củ tươi hay bánh mì ngon và vào ngày nào trong tuần. Có ngày, cô mang về tới 40 quả bơ hoặc vài chục quả trứng, rồi chia cho bạn bè và nấu súp.

Lenka cho biết, trong suốt bảy năm qua, cô gần như không phải chi tiền cho thực phẩm. Thứ cô mua chỉ là bia, dầu ăn, gia vị hoặc sô cô la, những món hiếm khi tìm thấy trong thùng rác. "Tôi không biết hóa đơn tiền ăn hàng tháng là bao nhiêu, vì tôi chưa bao giờ có hóa đơn cả", cô nói vui.

Khái niệm "dumpster diving" vẫn còn xa lạ với nhiều người, nhưng tại châu Âu, đây là một phong trào sống xanh đang lan rộng. Người tham gia không chỉ tìm đồ ăn còn sử dụng được, mà còn mong muốn lên tiếng về sự lãng phí trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Rau củ được Lenka tìm thấy khi lục thùng rác. Ảnh: dumpsterdivingdivaa

Theo Liên minh châu Âu, mỗi năm khu vực này thải bỏ khoảng 60 triệu tấn thực phẩm, tương đương 131 kg mỗi người, trong đó phần lớn vẫn có thể ăn được.

Để lan tỏa thông điệp, Lenka lập tài khoản Instagram chia sẻ hình ảnh, video ghi lại "chiến lợi phẩm" từ các thùng rác: bánh mì, pizza, nước ép, rau củ, dâu tây, thậm chí cả rượu vang và bia. "Tôi muốn cho mọi người thấy rằng đó không hề là rác, mà là thức ăn chất lượng tốt", cô nói.

Tuy nhận được nhiều lời khen ngợi, Lenka cũng bị kỳ thị. Điều khiến cô trăn trở nhất là nhiều siêu thị bắt đầu khóa thùng rác để ngăn người lục tìm. "Tệ nhất là khi thức ăn vẫn bị vứt đi mà chẳng ai biết, chẳng ai chia sẻ được với ai", cô nói.

Lenka hy vọng, lối sống của mình sẽ khiến người khác suy nghĩ lại về mối quan hệ với thức ăn và môi trường.

"Mỗi lần mở nắp thùng rác, tôi không chỉ thấy đồ ăn, mà thấy cả sự thờ ơ của con người với tài nguyên. Tôi không thể thay đổi hệ thống, nhưng tôi có thể bắt đầu từ chính chiếc thùng rác trước mặt mình", cô nói.