5 shipper dũng cảm cứu người, nhận thưởng 90 triệu đồng

Ác mộng chờ đơn: Shipper bất ngờ bị hành hung vô cớ

Mới đây, một shipper của hãng SF Intra-City tại Trung Quốc đã bị một người lạ hành hung vô cớ khi đang đứng chờ đơn hàng.

Cụ thể, khi shipper đang đợi lấy đồ uống bên ngoài quán cà phê thì một người đàn ông có vẻ đã say xỉn đến gần và yêu cầu shipper chở anh ta đi. Shipper giải thích rằng mình đang chờ đơn hàng nên không thể chở khách. Người đàn ông sau đó bắt đầu chửi bới và hành hung shipper.

Trong suốt vụ việc, tài xế không hề có hành vi đối đầu trực tiếp hay trả đũa. Một số shipper của hãng giao đồ ăn Ele.me và người dân địa phương gần đó đã can thiệp và khống chế kẻ say rượu. Cuối cùng, cảnh sát đã đến và bắt giữ hắn. Kẻ tấn công họ Yang đã bị kết án mười ngày giam giữ hành chính và phạt tiền 500 NDT (1,8 triệu đồng).

Đại diện của nền tảng giao hàng SF Intra-City sau đó đã đến thăm nạn nhân và gửi tặng người này 5.000 NDT (18 triệu đồng). Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự biết ơn đối với người dân, các shipper của Ele.me và shipper của các hãng khác gần đó đã hỗ trợ nạn nhân.

Riêng nền tảng giao đồ ăn Ele.me còn trao tặng cho 5 shipper đã dũng cảm tương trợ cho nạn nhân giải thưởng “Hành động hỗ trợ dũng cảm” trị giá 5.000 NDT (18 triệu đồng)/người. Tổng cộng, 5 shipper đã nhận được 25.000 NDT (hơn 90 triệu đồng) nhờ hành động dũng cảm của mình.