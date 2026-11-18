Hai runner tham dự giải marathon tại Trung Quốc nhận án cấm thi đấu 2 năm vì những hành động khó tin. Một nữ vận động viên bất ngờ xoạc chân giữa đường chạy để tạo dáng chụp ảnh, trong khi người khác gom hàng chục gói gel năng lượng tại trạm tiếp sức.

Nữ runner bất ngờ xoạc chân giữa đường chạy để tạo dáng, nam runner bị phát hiện nhét hàng chục gói gel năng lượng từ các trạm tiếp sức vào ba lô cá nhân

Xoạc chân giữa đường chạy, khiến đối thủ suýt ngã

Giải Chengdu World Heritage Marathon 2026 diễn ra ngày 22/3 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), thu hút khoảng 35.000 vận động viên. Tuy nhiên, sau cuộc đua, hai hành vi phản cảm bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, một nữ runner họ Vương đột ngột dừng giữa đường, thực hiện động tác xoạc chân rồi giơ hai tay tạo hình trái tim trước ống kính nhiếp ảnh gia.

Hành động này khiến những người chạy phía sau bất ngờ. Một số vận động viên phải vội vàng né tránh, thậm chí có người suýt vấp ngã.

Cộng đồng mạng chỉ trích nữ runner vì mải mê tạo dáng chụp ảnh mà bất chấp sự an toàn của người khác.

Ban tổ chức xác định hành vi gây cản trở cuộc đua, quyết định hủy thành tích và cấm người phụ nữ tham dự giải năm 2027.

Vơ vét gel năng lượng, nhét đầy ba lô

Một nam runner họ Trương cũng gây bức xúc khi mang chiếc ba lô trong suốt chứa đầy gel năng lượng và thực phẩm bổ sung.

Theo hình ảnh lan truyền, người đàn ông mặc áo vàng xanh đã lấy hàng chục gói gel tại các trạm tiếp sức dọc đường chạy.

Đây là những sản phẩm được ban tổ chức chuẩn bị để giúp vận động viên bổ sung năng lượng. Việc một người lấy quá nhiều có thể khiến những runner phía sau không còn đủ vật phẩm sử dụng.

Ban tổ chức xác định người đàn ông đã chiếm dụng lượng lớn đồ tiếp sức phục vụ mục đích cá nhân, vi phạm quy định và tinh thần thể thao.

Nam runner bị hủy thành tích, đồng thời cấm tham dự Chengdu World Heritage Marathon trong hai năm 2027 và 2028.

Đáng chú ý, ban tổ chức không trình báo cảnh sát hay yêu cầu hoàn trả số gel, mà chỉ liên hệ phê bình và nhắc nhở.

Cùng bị cấm thi đấu 2 năm

Sau khi xem xét vụ việc, Hiệp hội Điền kinh tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục áp dụng hình thức kỷ luật bổ sung, cấm cả hai vận động viên tham dự các giải marathon trong tỉnh trong hai năm.

Các video liên quan thu hút khoảng 3 triệu lượt xem trên Weibo, kéo theo nhiều ý kiến chỉ trích.

Ngoài ra, hai người khác cũng bị hủy kết quả và cấm vĩnh viễn tham dự Chengdu World Heritage Marathon vì chuyển nhượng số báo danh (BIB) trái quy định.

Từ động tác xoạc chân để chụp ảnh đến chiếc ba lô đầy gel năng lượng, những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt đã khiến các runner phải trả giá đắt, đồng thời làm dấy lên tranh luận về ý thức và sự công bằng tại các giải chạy đông người.