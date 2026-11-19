Thông tin nam giới chạy marathon có thể giảm ham muốn tình dục đang gây bàn tán trên mạng xã hội Việt Nam. Trong khi một số người lo ngại tập luyện quá sức ảnh hưởng chuyện chăn gối, một runner từng chạy 200km mỗi tháng lại kể trải nghiệm hoàn toàn trái ngược. Vậy đâu là sự thật?

Chạy 200km/tháng, runner bất ngờ tiết lộ chuyện trái ngược về sức khỏe sinh lý

Runner chạy 200km/tháng kể chuyện trái ngược

Ngày 16/11, một bài viết trên báo về mối liên hệ giữa chạy bộ đường dài và ham muốn tình dục nam giới thu hút sự chú ý. Nội dung nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, kéo theo những bình luận vừa hài hước vừa gây tranh luận.

Đáng chú ý, một thành viên tiết lộ từng duy trì khối lượng chạy khoảng 200km/tháng, thường xuyên chinh phục một vòng hồ Tây vào cuối tuần.

Theo người này, thời gian chạy bộ đều đặn cũng là lúc bản thân cảm thấy khỏe khoắn, sung sức. Ngược lại, từ khi ngừng chạy và tăng khoảng 10kg, thể lực lại sa sút rõ rệt.

Câu chuyện khiến chủ đề trở nên thú vị bởi trải nghiệm của runner này dường như trái ngược với nỗi lo chạy nhiều làm giảm ham muốn.

Một thành viên khác lại nhìn nhận theo hướng ngược lại: Khi cơ thể bị vắt kiệt bởi những bài tập sức bền quá nặng, việc duy trì năng lượng cho các hoạt động khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi hài hước về sự khác biệt giữa khả năng cương và ham muốn tình dục, cho rằng hai khái niệm dễ bị độc giả đánh đồng.

Những phản hồi trên cho thấy quan điểm khá đa dạng. Tuy nhiên, đây mới là trải nghiệm và ý kiến của một số người dùng diễn đàn, không đại diện cho toàn bộ cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Nghiên cứu 1.080 nam giới hé lộ điều bất ngờ

Tranh luận bắt nguồn từ nghiên cứu công bố năm 2022 của nhóm Anthony C. Hackney tại Đại học Bắc Carolina, Mỹ.

Các nhà khoa học khảo sát 1.080 nam giới tập chạy sức bền, trong đó 595 người đang chuẩn bị cho marathon 42,195km.

Kết quả cho thấy nhóm tập marathon có điểm ham muốn tình dục thấp hơn khoảng 20% so với nhóm không tập theo mục tiêu này.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cứ 5 runner thì một người gặp vấn đề sinh lý. Đây là mức chênh lệch điểm đánh giá ham muốn, không phải tỷ lệ mắc bệnh.

Quan trọng hơn, nghiên cứu chỉ ghi nhận mối liên hệ, chưa chứng minh chạy marathon trực tiếp gây suy giảm ham muốn.

Các chuyên gia cũng phân biệt rõ ham muốn tình dục với khả năng cương và sinh sản. Vì vậy, không thể kết luận chạy nhiều gây yếu sinh lý hay vô sinh.

Chạy càng nhiều có đồng nghĩa với giảm ham muốn? Khoa học đưa ra câu trả lời không đơn giản

Bác sĩ lên tiếng: Chạy bao nhiêu km mới đáng lo?

Trao đổi với báo chí ngày 18/11, ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, cho biết tập luyện quá sức kéo dài, nhất là khi thiếu dinh dưỡng và nghỉ ngơi, có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố nam.

Một nguy cơ đáng chú ý là tình trạng thiếu năng lượng tương đối trong thể thao (REDs), xảy ra khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng so với nhu cầu vận động và duy trì các chức năng sống.

Người tập cần lưu ý nếu giảm ham muốn đi kèm mệt mỏi kéo dài, ngủ kém, giảm cương buổi sáng, sụt cân hoặc thành tích đi xuống.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh không thể chỉ nhìn vào số kilomet chạy mỗi tuần để đánh giá nguy cơ. Cùng một cự ly, tác động lên mỗi người có thể khác nhau tùy thể trạng, dinh dưỡng và khả năng hồi phục.

Vì vậy, câu chuyện runner chạy 200km/tháng vẫn sung sức không phủ nhận kết quả nghiên cứu, cũng như nghiên cứu không có nghĩa tất cả nam giới chạy marathon đều giảm ham muốn.

Chạy bộ vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Điều quan trọng không phải chạy càng ít càng tốt, mà là tập luyện phù hợp, ăn đủ chất và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu các triệu chứng kéo dài, người tập nên tìm đến bác sĩ để được đánh giá thay vì tự quy nguyên nhân cho chạy bộ.