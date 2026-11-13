HLV Thomas Tuchel bác bỏ tin đồn rời tuyển Anh, muốn vô địch EURO 2028

Cam kết tương lai tới EURO 2028, bác bỏ tin đồn rời ghế nóng

HLV Thomas Tuchel chính thức dập tắt những đồn đoán xoay quanh tương lai khi khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển Anh ít nhất cho tới hết VCK EURO 2028.

HLV Thomas Tuchel khẳng định sẽ gắn bó với đội tuyển Anh ít nhất tới hết EURO 2028.

Cựu thuyền trưởng Chelsea xác nhận bản hợp đồng gia hạn của ông không hề có điều khoản giải phóng, đồng thời nhấn mạnh ông vẫn còn nhiều nhiệm vụ dang dở cùng "Tam sư" và hoàn toàn có thể ở lại lâu hơn cột mốc này.

Trả lời truyền thông, chiến lược gia người Đức khẳng định dứt khoát: "Tôi không có ý định rời đi. Tôi đã ký hợp đồng, tôi muốn ở lại cho tới EURO và cùng đội tuyển chinh phục giải đấu đó. Chúng tôi vẫn còn những công việc dang dở".

Khát vọng chinh phục danh hiệu dù nhớ nhịp độ cấp CLB

Nhà cầm quân người Đức bày tỏ sự trân trọng lớn dành cho môi trường làm việc hiện tại: "Tôi yêu các cầu thủ của mình, yêu ban huấn luyện và có những lãnh đạo luôn đặt niềm tin vào tôi. Tôi biết cách trân trọng điều đó".

HLV Thomas Tuchel khao khát giành chức vô địch Nations League và EURO cùng "Tam sư".

Dù thẳng thắn thừa nhận bản thân đôi lúc nhớ sự khốc liệt và tần suất thi đấu dày đặc ở cấp độ câu lạc bộ, HLV Thomas Tuchel khẳng định khát khao giành danh hiệu cùng đội tuyển Anh là động lực lớn nhất vào lúc này.

Ông chia sẻ thêm: "Tôi nhớ các cầu thủ, nhớ tập thể và nhớ cảm giác của 50 trận đấu mỗi năm mà mình không còn trực tiếp tham gia. Nhưng tôi đang cực kỳ khao khát giành chức vô địch Nations League và nỗ lực đăng quang tại EURO".