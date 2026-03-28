Video tennis Lehecka - Arthur Fils: Hoàn toàn áp đảo, ghi danh chung kết (bán kết Miami Open)

Jiri Lehecka đã trình diễn màn bán kết gần như hoàn hảo để tạo nên cột mốc mới trong sự nghiệp tại Miami Open. Hạt giống số 21 người CH Czech dễ dàng đánh bại Arthur Fils với tỷ số 6-2, 6-2 trên sân Hard Rock Stadium, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết ATP Masters 1000.

Lehecka (bên trái) và Arthur Fils so tài hấp dẫn

Nhà vô địch hai danh hiệu ATP Tour thậm chí không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào trong suốt trận đấu, qua đó giành quyền tranh chức vô địch với một trong hai đối thủ Jannik Sinner hoặc Alexander Zverev. Chiến thắng áp đảo chỉ sau 75 phút cũng giúp Lehecka “trả nợ” thất bại trước Fils ở Doha tháng trước, đồng thời cân bằng thành tích đối đầu giữa hai tay vợt là 2-2.

Kết quả này còn giúp tay vợt 24 tuổi cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng ATP. Anh chắc chắn sẽ vượt qua vị trí cao nhất sự nghiệp (hạng 16) khi đang tạm đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng live, và có thể vươn lên hạng 12 nếu đăng quang tại giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Fils tỏ ra bất lực trước phong độ thăng hoa của đối thủ trong lần đầu dự bán kết Masters 1000. Tay vợt người Pháp gặp khó trong việc duy trì thể trạng sau trận tứ kết kéo dài với Tommy Paul, nơi anh phải cứu tới bốn match-point.

Lehecka sớm chiếm thế chủ động khi bẻ game giao bóng ngay ở game đầu tiên, liên tục gây áp lực bằng những cú đánh uy lực từ hai cánh. Anh giành tổng cộng 4/10 break-point, thắng 6/7 game cuối để khép lại trận đấu đầy thuyết phục.

Thông số trận đấu