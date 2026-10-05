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Fernandes thoát khỏi cái bóng Ronaldo, thành biểu tượng mới ở ĐT Bồ Đào Nha

Sự kiện: UEFA Nations League Cristiano Ronaldo Đội tuyển Bồ Đào Nha

Nếu Cristiano Ronaldo thực sự khép lại sự nghiệp quốc tế, Bruno Fernandes có thể là người hưởng lợi lớn nhất. Tiền vệ MU từng bước thoát khỏi cái bóng CR7 ở Old Trafford và giờ đứng trước cơ hội trở thành biểu tượng mới của ĐT Bồ Đào Nha.

   

Từ cái bóng của Ronaldo đến thủ lĩnh MU

Bruno Fernandes đã là ngôi sao hàng đầu của MU trước khi Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford năm 2021. Trong 18 tháng đầu tiên khoác áo “Quỷ đỏ”, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 29 bàn tại Premier League, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công của đội bóng.

Sau khi Ronaldo rời MU, Fernandes đã trở thành ngôi sao số 1 của đội bóng

Sau khi Ronaldo rời MU, Fernandes đã trở thành ngôi sao số 1 của đội bóng

Sự xuất hiện của Ronaldo không khiến Fernandes sa sút, nhưng vị thế của anh rõ ràng bị ảnh hưởng. Ronaldo trở thành tâm điểm về chuyên môn lẫn truyền thông, trong khi Fernandes phải chia sẻ vai trò thủ lĩnh và quyền lực trên sân.

Mọi thứ thay đổi sau khi Ronaldo rời MU vào tháng 11/2022. Fernandes trở lại đúng vai trò vốn có: người tổ chức lối chơi, chịu trách nhiệm tạo cơ hội và dẫn dắt hàng công từ tuyến giữa.

Mùa 2022/23, Fernandes đá chính 37 trận Premier League, ghi 8 bàn và có 8 kiến tạo. Một mùa sau, anh tiếp tục có 10 bàn cùng 8 kiến tạo. Đến mùa 2025/26, Fernandes bùng nổ với 9 bàn và tới 21 kiến tạo tại Premier League, trở thành kỷ lục mới của giải đấu.

Những con số ấy cho thấy Fernandes không chỉ tồn tại sau Ronaldo mà còn phát triển mạnh khi được trao toàn quyền về chuyên môn.

Quan trọng hơn, anh trở thành đội trưởng và là một trong những cầu thủ không thể thay thế của MU. Tháng 2/2026, Fernandes đạt 200 lần đóng góp bàn thắng cho CLB sau 314 trận, nhanh hơn Ronaldo và Ryan Giggs ở cùng cột mốc.

Fernandes đã chứng minh một điều: anh không cần trở thành Ronaldo thứ hai để bứt lên hàng ngôi sao lớn. Anh cần đội bóng đặt niềm tin và xây dựng lối chơi xoay quanh những phẩm chất của chính mình.

Cơ hội mở ra ở đội tuyển Bồ Đào Nha

Nếu Ronaldo không trở lại, Fernandes sẽ đứng trước bài toán lớn hơn nhiều tại đội tuyển quốc gia.

Ronaldo vẫn là biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, vì vậy Fernandes không thể đơn giản thay thế vị trí ấy. Tuy nhiên, anh có thể trở thành thủ lĩnh của một thế hệ mới.

Ronaldo giận dữ với HLV Jesus

Ronaldo giận dữ với HLV Jesus

Điều đáng chú ý là Fernandes đã được chuẩn bị cho vai trò này. Anh hiện là đội trưởng MU và từng nhiều lần đeo băng thủ quân Bồ Đào Nha. Trong đợt tập trung mới nhất, khi Ronaldo rời đội, Fernandes được trao băng đội trưởng và lập tức để lại dấu ấn với hai pha kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch.

Ở tuổi 32, Fernandes cũng đang bước vào giai đoạn mà kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Anh đã trải qua áp lực khổng lồ tại Old Trafford, đủ kinh nghiệm đối đầu những trận đấu lớn và có tiếng nói đủ mạnh trong phòng thay đồ.

Đáng nói, Fernandes không lựa chọn cách hạ thấp Ronaldo để giành vị trí. Sau sự cố mới nhất, anh vẫn gọi CR7 là “biểu tượng lớn nhất của đội tuyển và đất nước Bồ Đào Nha”, đồng thời khẳng định Ronaldo có vị trí đặc biệt trong trái tim người dân nước này.

Đó có thể chính là cách Fernandes phù hợp nhất để kế nhiệm Ronaldo: không phủ nhận di sản của người đàn anh, mà âm thầm mở ra một chương mới.

Fernandes có thể trở thành biểu tượng mới

Nếu Ronaldo chính thức chia tay đội tuyển, Bồ Đào Nha sẽ không thể tìm một cầu thủ thay thế toàn bộ những gì CR7 để lại. Họ cần một thủ lĩnh mới với phẩm chất khác. Fernandes có thể là người đó.

Fernandes có thể trở thành thủ lĩnh mới của ĐT Bồ Đào Nha

Fernandes có thể trở thành thủ lĩnh mới của ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo đại diện cho khả năng ghi bàn, sức mạnh cá nhân và hình ảnh siêu sao toàn cầu. Fernandes lại nổi bật ở khả năng sáng tạo, chuyền bóng, kiến tạo, điều khiển nhịp độ và lãnh đạo trên sân.

Đó là một kiểu biểu tượng khác nhưng phù hợp với thế hệ Bồ Đào Nha mới, nơi những cầu thủ trẻ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Tại MU, Fernandes từng phải sống dưới cái bóng của Ronaldo. Sau khi CR7 ra đi, anh trở thành trung tâm của đội bóng và xây dựng được vị thế riêng. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo có thể mãi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này. Nhưng nếu CR7 thực sự khép lại hành trình quốc tế, Fernandes có cơ hội trở thành gương mặt đại diện của kỷ nguyên hậu Ronaldo – không phải bằng cách thay thế huyền thoại, mà là tạo ra di sản của riêng mình.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 08:50 AM (GMT+7)
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