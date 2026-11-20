Một người sáng tạo nội dung gây sốt khi đập tay với ca sĩ Ariana Grande tại New York City Marathon 2026. Thế nhưng, đoạn video triệu lượt xem lại kéo theo bê bối: Anh chưa từng đăng ký thi đấu, sử dụng BIB giả mang số của người khác và cuối cùng bị ban tổ chức xử phạt (BIB là tấm bảng có tên VĐV, thông tin giải chạy, có gắn chip đường chạy...).

Mike Clarke gây chú ý khi đập tay với Ariana Grande, nhưng sau đó bị phát hiện chạy marathon bằng BIB thuộc về Nicolas Bourot, người đã chờ 10 năm để có suất tham dự

Đập tay với Ariana Grande, không ngờ bị lộ BIB giả

Ngày 1/11, New York City Marathon 2026 diễn ra với hơn 61.000 người hoàn thành cự ly 42,195km. Trong số những khoảnh khắc gây chú ý trên mạng xã hội có video một runner đập tay với ngôi sao nhạc pop Ariana Grande gần vạch đích.

Người đàn ông trong video là Mike Clarke, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Tưởng như đây chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị, Clarke nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích khi hành vi gian lận của anh bị phát hiện.

Theo Marathon Handbook, Clarke không hề đăng ký tham dự giải. Thay vào đó, anh tự làm một chiếc BIB mang số 4207 để vượt qua khâu kiểm soát và hòa vào dòng người chạy marathon.

Đáng nói, số BIB này thuộc về Nicolas Bourot, giám đốc an ninh của tập đoàn ngân hàng Pháp Groupe BPCE.

Clarke thừa nhận đã chạy toàn bộ 42,195km bằng số báo danh giả. Anh còn đăng video ghi lại hành trình và màn đập tay với Ariana Grande, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chờ 10 năm mới có suất chạy, bất ngờ bị người lạ dùng số BIB

Người phát hiện sự việc chính là Bourot, chủ nhân thực sự của BIB 4207.

Sau cuộc đua, khi truy cập thư viện ảnh chính thức để tìm hình của mình, Bourot sửng sốt thấy một người đàn ông xa lạ cũng đeo số 4207.

Runner người Pháp đã chờ tới 10 năm mới có cơ hội tham dự New York City Marathon. Anh từng hoàn thành 10 giải marathon và được gia đình, bạn bè tặng chuyến đi New York nhân dịp sinh nhật tuổi 50.

Bourot về đích với thành tích 3 giờ 23 phút 23 giây. May mắn, việc xuất hiện hai người cùng số BIB không ảnh hưởng đến kết quả chính thức của anh.

Vụ việc càng gây bức xúc khi giải năm 2026 có hơn 240.000 người đăng ký bốc thăm suất tham dự, nhưng tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 1%.

Bourot cho rằng hành động của Clarke thiếu công bằng với những runner phải kiên trì nhiều năm mới giành được suất chạy hợp lệ.

Bị cấm thi đấu, vẫn không chịu xin lỗi

Theo New York Post, Clarke giải thích rằng anh chọn số 4207 để tưởng nhớ một người bạn đã qua đời, vốn mong muốn chinh phục các giải marathon lớn trên thế giới.

Clarke khẳng định không biết số báo danh này thuộc về Bourot. Anh cũng cho biết đã tặng tấm huy chương nhận được sau cuộc đua cho một đứa trẻ.

Tuy nhiên, người đàn ông không đưa ra lời xin lỗi, cho rằng hành động của mình nhằm thử thách giới hạn bản thân và tìm kiếm niềm vui.

Sau khi nhận được nhiều phản ánh, đơn vị tổ chức New York Road Runners (NYRR) quyết định cấm Clarke tham gia các sự kiện của mình trong một năm, bao gồm New York City Marathon 2027.

NYRR nhấn mạnh việc sử dụng BIB giả không chỉ vi phạm quy định mà còn gây nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến quyền lợi của các vận động viên hợp lệ.

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