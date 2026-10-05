TV360 độc quyền phát sóng trận đấu Messi chia tay tuyển Argentina

Trận giao hữu với Benin vào lúc 06:00, thứ Tư, ngày 07/10/2026 trên TV360+4 | Kênh 169 ViettelTV là dịp để người hâm mộ cùng nhìn lại sự nghiệp quốc tế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Từ những giọt nước mắt đến đỉnh cao World Cup

Trong lịch sử bóng đá thế giới, Lionel Messi là cái tên gắn liền với những kỷ lục và thành tựu đặc biệt. Tám Quả bóng vàng, bốn chức vô địch UEFA Champions League cùng Barcelona, hai danh hiệu Copa America và chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina là những dấu mốc tiêu biểu trong sự nghiệp của siêu sao sinh năm 1987.

Nhưng hành trình chạm đến đỉnh cao của Messi không chỉ có những chiến thắng. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh từng trải qua nhiều thất bại đáng tiếc, đặc biệt là những lần lỡ hẹn với chức vô địch Copa America và thất bại trước Đức trong trận chung kết World Cup 2014. Sau thất bại ở chung kết Copa America 2016, Messi thậm chí từng tuyên bố giã từ đội tuyển trước khi trở lại, tiếp tục theo đuổi giấc mơ cùng Argentina.

Sự trở lại ấy đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp quốc tế của cầu thủ mang áo số 10. Argentina vô địch Copa America năm 2021, tiếp tục đăng quang năm 2024 và chinh phục đỉnh cao World Cup tại Qatar năm 2022. Chiếc cúp vàng thế giới trở thành dấu mốc hoàn thiện hành trình mà Messi và hàng triệu người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Theo thống kê được công bố trước trận đấu chia tay, Messi đã ghi 125 bàn thắng sau 207 lần ra sân cho đội tuyển Argentina, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Ở tuổi 39, anh quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế sau hơn hai thập kỷ gắn bó với màu áo xanh trắng. Trận giao hữu với Benin ngày 6/10 theo giờ Argentina sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Messi thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Benin – đối thủ trong ngày chia tay đặc biệt

Benin là đội tuyển quốc gia đến từ Tây Phi, thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Dù chưa từng góp mặt tại vòng chung kết World Cup, đội bóng này vẫn là một đối thủ có những mục tiêu riêng trong các giải đấu cấp châu lục. Benin hiện được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gernot Rohr, người từng làm việc với đội tuyển Nigeria.

Trong đợt tập trung quốc tế tháng 10/2026, Benin đến Argentina sau khi hòa Burkina Faso và giành chiến thắng trước Mauritania tại vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2027. Đội bóng Tây Phi sẽ bước vào trận đấu với Messi trong bối cảnh vừa hướng đến mục tiêu chuyên môn, vừa góp mặt trong một sự kiện giàu ý nghĩa với bóng đá Argentina.

Với Benin, đây là cơ hội được thi đấu với nhà đương kim vô địch thế giới trên sân khách. Còn với người hâm mộ, trận đấu mang ý nghĩa vượt ra ngoài kết quả thắng thua: đó là cơ hội chứng kiến những phút cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển đã cùng anh trải qua nhiều thăng trầm.

90 phút lưu giữ ký ức về huyền thoại số 10

Từ cậu bé Rosario đến ngôi sao trưởng thành tại Barcelona, rồi trở thành thủ lĩnh đưa Argentina đạt thành tích cao nhất, Messi đã tạo nên một hành trình đặc biệt trong bóng đá hiện đại. Những pha đi bóng qua hàng phòng ngự, các đường kiến tạo tinh tế, những cú sút phạt và khả năng tạo khác biệt trong thời khắc quyết định đã trở thành dấu ấn gắn liền với tên tuổi La Pulga.

Trận đấu với Benin không khép lại sự nghiệp cầu thủ của Messi, bởi anh vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ. Tuy nhiên, đây là dấu mốc khép lại hành trình ở vai trò cầu thủ quốc gia của một trong những biểu tượng lớn nhất mà bóng đá Argentina từng sản sinh.

Hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ cùng hướng về 90 phút đặc biệt này, để một lần nữa được chứng kiến đôi chân ma thuật của Messi và nói lời cảm ơn với những cảm xúc anh đã mang đến qua từng trận đấu tới khán giả khắp thế giới.

Đón xem Argentina – Benin lúc 06:00, thứ Tư, ngày 07/10/2026, độc quyền trên TV360+4 | Kênh 169 ViettelTV.

Cùng TV360 dõi theo trận đấu chia tay đội tuyển Argentina của Lionel Messi – nơi những ký ức, cảm xúc và dấu ấn của một huyền thoại sẽ được viết trong 90 phút đáng nhớ.