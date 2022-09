Tuyển Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan, chấn động bóng chuyền châu Á

Ở môn thể thao bóng chuyền trong nhà cũng như bãi biển, tuyển Việt Nam đều bị đánh giá thấp hơn và thường để thua Thái Lan trong những lần đối đầu tại đấu trường khu vực, châu Á cũng như quốc tế. Tại hai giải bóng chuyền gần nhất, giải bóng chuyền nữ châu Á AVC và ASEAN Grand Prix, các tuyển thủ nữ bóng chuyền trong nhà của chúng ta đều thúc thủ 0-3 trước người Thái.

Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên đánh bại đội tuyển Thái Lan 2 tại giải bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp châu Á 2022

Thế nhưng, hai VĐV bóng chuyền bãi biển Tường Vy và Lan Nguyên đã giúp chúng ta có được niềm vui chưa từng có khi đánh bại tuyển Thái Lan, trong trận đấu ra quân giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á 2022 diễn ra từ 14 tới 17/9 tại Roi Et, Thái Lan.

Giải đấu sẽ có sự góp mặt của 32 cặp VĐV, trong đó chủ nhà Thái Lan có 5 đội, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand mỗi quốc gia cử 3 đội góp mặt và đội tuyển Việt Nam có một đội tham gia. Các đội bóng sẽ được chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội.

Hai VĐV đại diện thi đấu cho Việt Nam gồm Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên đang có 412 điểm, thi đấu tại bảng H cùng với New Zealand 1, Thái Lan 2 và Singapore 2.

Trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển Thái Lan 2 vào 14/9, Tường Vy và Lan Nguyên đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ với các tỉ số 18-21, 25-23 và 15-10. Đây là một kỳ tích với bóng chuyền nữ Việt Nam, bởi trong quá khứ chúng ta chưa từng thắng người Thái.

Cũng phải nói thêm rằng, giải đấu lần này tuyển Thái Lan chia thành 5 đội nên họ không mạnh như trước, đó là lý do giúp 2 cô gái Việt Nam có được chiến thắng đáng nhớ.

Khá đáng tiếc, tuyển Việt Nam (áo xanh) để thua New Zealand 1 ở trận đấu diễn ra sau đó

Chiều 14/9, tuyển Việt Nam có màn so tài với Polley / Zeimann của New Zealand 1, đáng tiếc chúng ta không thể tiếp tục giành thắng lợi. Để thua 1-2 (11-21, 22-20, 11-15) tuyển Việt Nam tạm thời xếp thứ nhì bảng H. New Zealand 1 dẫn đầu, tuyển Thái Lan 2 đứng thứ ba và Singapore 2 xếp cuối.

Trong ngày hôm nay (15/9) tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng với Singapore 2, kết quả trận đấu này sẽ quyết định xem 2 cô gái bóng chuyền của chúng ta sẽ đi tiếp hay dừng lại.

