Tân binh cao 2m06 của Nam Định khởi đầu suôn sẻ: Báo Anh kỳ vọng "bay cao"

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Nam Định
Tân binh cao 2m06 của Nam Định, Kyle Hudlin nhận được sự quan tâm từ báo chí Anh sau khi lập cú đúp trong ngày ra mắt.

"Tiền đạo cao nhất thế giới" khởi đầu tốt cùng Nam Định

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Nam Định đã bổ sung một số ngoại binh, trong đó đáng chú ý là Kyle Hudlin. Tiền đạo người Anh cao tới 2m06 và được tờ The Sun gọi là "tiền đạo cao nhất thế giới" ở thời điểm hiện tại.

Kyle Hudlin lập cú đúp ngày ra mắt Nam Định

Kyle Hudlin lập cú đúp ngày ra mắt Nam Định

Hudlin cũng đã có màn ra mắt CLB mới và lập ngay cú đúp. Bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Anh cho Nam Định đến từ một pha... đánh đầu. Mặc dù bị kẹp giữa Adou Minh (1m78) và Bùi Hoàng Việt Anh (1m84), nhưng Hudlin vẫn dễ dàng chiếm lĩnh được khoảng không và tung ra cú lắc đầu hiểm hóc. Thủ thành Filip Nguyễn rất cố gắng nhưng không thể cản phá.

Với lợi thế về mặt chiều cao, Hudlin được dự đoán sẽ chơi tốt tại V-League, và bàn thắng này là minh chứng cho quan điểm ấy. Trong khi đó, bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Anh đến từ chấm 11m. Hơi đáng tiếc khi Hudlin không thể giúp đội bóng của mình giành chiến thắng.

Báo Anh kỳ vọng bước ngoặt trong sự nghiệp

Tờ The Sun của Anh vẫn luôn theo dõi quá trình phát triển của Kyle Hudlin kể từ khi cầu thủ này quyết định theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Tiền đạo người Anh cao hơn cả Costel Pantilimon – cầu thủ cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh (2m06 so với 2m03).

Tờ The Sun hy vọng Hudlin sẽ bay cao sau màn ra mắt tuyệt vời

Tờ The Sun hy vọng Hudlin sẽ bay cao sau màn ra mắt tuyệt vời

Mặc dù được các thầy đào tạo trẻ định hướng làm trung vệ với chiều cao nổi trội, nhưng Kyle Hudlin vẫn quyết tâm theo đuổi vị trí tiền đạo vì hâm mộ Messi và Ronaldo. "Các HLV luôn cho rằng tôi chỉ có duy nhất lợi thế về mặt chiều cao nên bắt tôi chơi ở vị trí trung vệ.

Tuy nhiên, tôi luôn muốn chơi bóng bằng chân, thực hiện các động tác kỹ thuật. Tôi thường xem Ronaldinho, Messi, Ronaldo. Đánh đầu chỉ là một trong những kỹ năng họ thành thục – tôi cũng muốn như vậy".

Tuy nhiên, quá trình phát triển của Hudlin không được thuận lợi. Sau khi gia nhập Huddersfield, cầu thủ này bị đem cho mượn tại Wimbledon, Burton Albion và Newport County trước khi sang Việt Nam thi đấu. Tờ The Sun hy vọng khởi đầu tốt cùng Nam Định sẽ giúp Hudlin có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Trung phong Kyle Hudlin vừa ra mắt bóng đá Việt Nam đã gây dấu ấn mạnh mẽ với bàn thắng không thể ấn tượng hơn.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2025 00:32 AM (GMT+7)
