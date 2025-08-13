Tuyển U21 bóng chuyền Việt Nam vs Ai Cập: Vượt qua cú sốc

Theo kết quả kiểm tra từ FIVB, U21 Việt Nam có một VĐV vi phạm quy định tại giải U21 vô địch thế giới 2025 nên các trận đấu có VĐV này tham dự bị huỷ bỏ kết quả, đồng thời VĐV đó bị loại khỏi giải.

Hiện phía FIVB chưa thông báo chính thức danh tính VĐV Việt Nam, cũng chưa cho biết VĐV này vi phạm quy định nào. Tuy nhiên, án phát đã được đưa ra và U21 Việt Nam bị xử thua 3 trận tại vòng bảng (các trận thắng trước Indonesia, Serbia và Canada).

U21 Việt Nam cần vượt qua cú sốc để tiếp tục chiến đấu. Ảnh: Volleyballworld

Như vậy, U21 Việt Nam chỉ được công nhận chiến thắng trước Puerto Rico ở lượt cuối vòng bảng ngày 12/8 do không có VĐV trên trong danh sách đăng kí thi đấu.

Từ vị trí đứng thứ 2 bảng A, U21 Việt Nam xuống cuối bảng, mất vé vào vòng 1/8. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh gặp Ai Cập ở trận tranh hạng 17-24. Đây là kịch bản mà các thành viên U21 Việt Nam đều không bao giờ nghĩ lại xảy ra với mình.

Vụ việc diễn ra chắc chắn ảnh hưởng tâm lý rất lớn với các VĐV trẻ. Điều này buộc Ban huấn luyện đội tuyển phải làm công tác tư tưởng với đội bóng. Lan Vy cùng các đồng đội vẫn còn những trận đấu tại giải, trước mắt là cuộc chạm trán Ai Cập - đội đứng hạng 11 thế giới.

Trận tranh hạng 17-24 giữa tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam vs Ai Cập diễn ra vào lúc 13h ngày 13/8 tại Indonesia.