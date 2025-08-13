Bóng chuyền nữ Việt Nam thêm tự tin hướng đến SEA Games 33

Chiến thắng kịch tính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025 mang đến nhiều giá trị. Điều đó tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Qua đây cũng cho thấy, sự chuẩn bị về chuyên môn mà ban huấn luyện đã phát huy hiệu quả.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League. Ảnh: VFV

Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: “Qua nhiều lần đối đầu với Thái Lan và chịu thất bại, tôi xem trận đấu này như cơ hội cuối cùng, một bài kiểm tra quan trọng để chúng tôi chuẩn bị cho mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games.

Ban huấn luyện và các vận động viên đều thể hiện quyết tâm, nỗ lực cao nhất. Những trận đấu như thế này là cơ hội để thử nghiệm các phương án, đồng thời giúp các vận động viên rèn luyện bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Dù để thua hai set đầu, tôi vẫn có niềm tin vào các học trò. Hôm nay, họ đã chứng minh được điều đó”.

“Nếu quan sát kỹ, hôm nay chúng ta đã có sự thay đổi rõ rệt ở hệ thống phòng ngự. Điểm nhấn là việc Bích Tuyền chuyển sang đánh hàng sau ở vị trí số 6, thay vì vị trí số 1 như thường lệ. Đây là phương án gây bất ngờ với đối thủ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rút ra được nhiều lựa chọn tấn công khác”, ông Nguyễn Tuấn Kiệt nhấn mạnh.

Trong khi đó, đối chuyền Bích Tuyền cho rằng: “Trong hai set đầu, Thái Lan siết khâu phát bóng khiến chúng tôi bị ngợp. Nhưng sang set 3, ban huấn luyện đã có những điều chỉnh kịp thời, giúp toàn đội rút kinh nghiệm, khắc phục khâu đỡ bước 1 và phát huy thế mạnh tấn công để giành chiến thắng. Ở chặng 1 tại Thái Lan, tôi gặp một số khó khăn trước hàng chắn của đối phương và cũng có lúc bản thân xử lý chưa tốt. Tuy nhiên, hôm nay, toàn đội đã hỗ trợ rất nhiều và giúp tôi tự tin để phát huy khả năng tấn công”.

Theo ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, thắng lợi của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là kết quả giá trị chuyên môn cao giúp tinh thần cầu thủ cải thiện tích cực. Điều này tạo cú hích lớn cho đội tuyển ở những mục tiếp theo.

Sau khi kết thúc chặng 2 SEA V.League, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam di chuyển đến Đông Anh (Hà Nội) thực hiện chương trình tập huấn tiếp theo. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu tập với đội nữ Kenya và đội nữ Tây Ban Nha.

Vào tháng 9 tới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự giải thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký 14 tuyển thủ dự Giải vô địch thế giới 2025: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng: “Huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện đặt mục tiêu rõ ràng tại giải thế giới là cố gắng giao lưu, học hỏi, cọ xát để nâng cao trình độ. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là SEA Games”.

Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được giao mục tiêu giành huy chương vàng. Theo nhận định ban đầu của giới chuyên môn, đây là thử thách lớn với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khi Thái Lan luôn là thử thách lớn. Tuy nhiên, với những gì mà các cầu thủ thủ bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện thời gian qua, đặc biệt là chiến thắng trước Thái Lan đã mở ra những hy vọng cho chúng ta.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có thêm thời gian chuẩn bị từ nay đến SEA Games để đạt được mục tiêu cao nhất.