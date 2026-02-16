Linh vật ngựa Đường hoa Nguyễn Huệ hút khách tham quan, chụp hình

Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Ghi nhận trưa 16/2, nhiều người dân đổ về Đường hoa để thưởng lãm, du Xuân.

Đặc biệt, khu vực cổng chào gây ấn tượng với hình tượng linh vật ngựa bay lên trên lũy tre, gợi hình ảnh ngựa sắt bay lên trời trong truyền thuyết Thánh Gióng.

Linh vật ngựa tại cổng chào Đường hoa Tết, hướng về UBND Thành phố

Linh vật ngựa khu vực cổng chào được nhiều người dân và du khách check -in

Bên cạnh đó, chú ngựa trong đại cảnh “Nhất mã thong dong” cao gần 7m, lớn nhất đường hoa, được đặt tại khu vực trung tâm. Với tạo hình từ tre đan theo phong cách hình học, thân thiện môi trường, đại cảnh này tạo không gian có bóng mát, thuận tiện cho người dân tham quan, chụp hình.

Khu vực đại cảnh "Nhất mã thong dong" với tạo hình ngựa cao 7m, tạo nên khu vực có bóng mát lớn tại Đường hoa

Chị Đặng Bích Hân ngụ phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) cho biết, gia đình chị đã đi một vòng từ đầu đường hoa nơi có đại cảnh linh vật Ngựa Bính Ngọ, sau đó tham quan các tiểu cảnh khác và dừng lại ở cuối đường với chín chú ngựa, trong đó có ba ngựa chính hướng ra sông Sài Gòn.

“Đường hoa năm nay có phần đơn giản hơn mọi năm. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mang ý nghĩa đặc trưng cho năm con ngựa, hy vọng mọi thứ sẽ mạnh mẽ, phi nước đại như tinh thần của con ngựa", chị Hân nói.

Gia đình chị Bích Hân (áo dài đỏ) chụp hình với linh vật ngựa ở cuối Đường hoa

Trong khi đó, chị Lê Thị Thu Hà tại phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) chia sẻ hôm nay gia đình chị cùng hai gia đình khác, tổng cộng 9 thành viên, cùng đi du xuân. Tất cả đều mặc áo dài, đưa các con đi dạo để tận hưởng không khí Tết. Trước đó, các thành viên bắt đầu từ 9 giờ tại khu vực Nhà hát Thành phố, dạo chơi một vòng rồi di chuyển vào Đường hoa.

“Năm nào gia đình tôi cũng đưa các con ra đây vào dịp Tết, đây gần như là nét đặc trưng của TP.HCM. Theo tôi, năm nay ở khu vực giữa, tạo hình ngựa khá dễ thương, còn góc phía trên, ngựa hướng về phía sông, tạo hình mạnh mẽ. Giờ chúng tôi đang tham quan phần còn lại", chị Thu Hà nói thêm.

Chị Thu Hà (ở giữa) cùng những người bạn chụp hình tại Đường hoa Tết

Với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 có hai phiên bản trải nghiệm ngày và đêm. Đường hoa mở cửa phục vụ người dân từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 đến mùng 6 Tết).

Du khách người Đức, mặc áo dài chụp hình cùng linh vật ngựa

Nhiều khách quốc tế tham quan tại Đường hoa

Đèn kéo quân tại khu vực "Rực rỡ miền ký ức"