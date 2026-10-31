Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an Hà Nội: Chủ nhà gặp thử thách lớn (V-League)

V-League | 18h, 31/10 | SVĐ Vinh SLNA 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: SLNA vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Văn Bình Thanh Đức Nguyên Hoàng Jairo Bá Quyền Văn Quý Onoja Khắc Ngọc Abdel Amine Trần Đức Vinh Da Silva Xuân Đại Điểm Nguyễn Filip Ngọc Tín Việt Anh Leo Artur Văn Toản Sabater Adou Minh Frans Putros Văn Đô Brayan Perea Đình Bắc Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận SLNA SLNA Công an Hà Nội Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo, Bá Quyền, Văn Quý, Onoja, Khắc Ngọc, Abdel Amine Trần Đức Vinh, Da Silva, Xuân Đại Nguyễn Filip, Ngọc Tín, Việt Anh, Leo Artur, Văn Toản, Sabater, Adou Minh, Frans Putros, Văn Đô, Brayan Perea, Đình Bắc

SLNA quyết giữ ngôi đầu, lo mất chân sút chủ lực

SLNA đang gây bất ngờ khi giành 11 điểm sau 5 vòng đấu, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tinh thần chiến đấu cùng sự gắn kết giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, đội chủ nhà có thể thiếu tiền đạo Bruno do chấn thương ở trận thắng HAGL 2-0. Sự vắng mặt của chân sút này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức tấn công của SLNA. Trước đối thủ mạnh như Công an Hà Nội, đội bóng xứ Nghệ cần giữ cự ly đội hình và tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Công an Hà Nội lấy đà từ chiến thắng ở đấu trường châu Á

Công an Hà Nội đang đứng thứ ba với 10 điểm, chỉ kém SLNA một điểm. Nhà ĐKVĐ vừa tạo cú hích lớn khi đánh bại Shanghai Port tại AFC Champions League Elite 2026/27 nhờ cú đúp của Perea và bàn thắng của Leo Artur.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, Công an Hà Nội sở hữu đội hình chất lượng, khả năng kiểm soát thế trận và nhiều phương án tấn công. Nếu duy trì sự tự tin từ đấu trường châu lục, đội khách hoàn toàn có thể gây sức ép lớn, thậm chí chiếm ngôi đầu từ tay SLNA.

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