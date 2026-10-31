Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an Hà Nội: Chủ nhà gặp thử thách lớn (V-League)
(18h, 31/10, Vòng 6) SLNA đang gây bất ngờ khi dẫn đầu V.League 2026/27 với thành tích bất bại sau 5 vòng đấu. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón nhà ĐKVĐ CAHN sẽ là bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn.
V-League | 18h, 31/10 | SVĐ Vinh
Điểm
Văn Bình
Thanh Đức
Nguyên Hoàng
Jairo
Bá Quyền
Văn Quý
Onoja
Khắc Ngọc
Abdel Amine Trần Đức Vinh
Da Silva
Xuân Đại
Điểm
Nguyễn Filip
Ngọc Tín
Việt Anh
Leo Artur
Văn Toản
Sabater
Adou Minh
Frans Putros
Văn Đô
Brayan Perea
Đình Bắc
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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SLNA quyết giữ ngôi đầu, lo mất chân sút chủ lực
SLNA đang gây bất ngờ khi giành 11 điểm sau 5 vòng đấu, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tinh thần chiến đấu cùng sự gắn kết giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, đội chủ nhà có thể thiếu tiền đạo Bruno do chấn thương ở trận thắng HAGL 2-0. Sự vắng mặt của chân sút này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức tấn công của SLNA. Trước đối thủ mạnh như Công an Hà Nội, đội bóng xứ Nghệ cần giữ cự ly đội hình và tận dụng tốt lợi thế sân nhà.
Công an Hà Nội lấy đà từ chiến thắng ở đấu trường châu Á
Công an Hà Nội đang đứng thứ ba với 10 điểm, chỉ kém SLNA một điểm. Nhà ĐKVĐ vừa tạo cú hích lớn khi đánh bại Shanghai Port tại AFC Champions League Elite 2026/27 nhờ cú đúp của Perea và bàn thắng của Leo Artur.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, Công an Hà Nội sở hữu đội hình chất lượng, khả năng kiểm soát thế trận và nhiều phương án tấn công. Nếu duy trì sự tự tin từ đấu trường châu lục, đội khách hoàn toàn có thể gây sức ép lớn, thậm chí chiếm ngôi đầu từ tay SLNA.
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CAHN hành quân đến sân của Shanghai Port với những nỗi lo cả về mặt lực lượng lẫn phong độ. Bất chấp những khó khăn ấy, nhà đương kim vô địch V-League...