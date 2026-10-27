Trực tiếp tennis Khachanov - Alcaraz: Nghẹt thở set 2 (Vienna Open)
(Vòng 1) Set 2 đang diễn ra rất nghẹt thở với nhiều pha bóng cực kỳ thần sầu từ cả 2 tay vợt.
Ván trắng cho Alcaraz.
Alcaraz thắng điểm đầu tiên nhưng sau đó đánh hỏng liên tục, 40-15 cho Khachanov. Tay vợt người Nga sau đó phản đòn bỏ nhỏ hỏng, nhưng vẫn đoạt game sau khi Alcaraz đánh ngoài.
Alcaraz lên dẫn 40-15 sau khi đánh thuận tay quá hiểm vào góc tay trái của Khachanov, sát chỗ giao điểm giữa dây với vạch baseline. Anh đoạt game sau khi giao chéo sân và lên lưới volley.
Một màn giao đấu gay cấn nữa để mở đầu game, Alcaraz có lợi thế khi đã bỏ nhỏ rồi lob cuối sân, nhưng Khachanov không những cứu được cú đánh đó lẫn cú smash của Alcaraz sau đó mà còn đè Alcaraz về 2 góc sân sau baseline. Lúc này Khachanov mới bỏ nhỏ và Alcaraz đã lên chậm chỉ trong tích tắc, anh nằm sấp và tranh thủ nằm nghỉ tí sau khi thua một điểm toát mồ hôi.
Nhưng kế đó là sự phi thường của Alcaraz khi anh bứt lên 40-15, điểm 40 là một tình huống Khachanov đã đè Alcaraz sau baseline, nhưng cú cài bóng dọc dây vẫn bị Alcaraz cứu với cú trái tay passing shot về cuối sân ăn điểm. 2 break cho Alcaraz, nhưng anh đánh chéo sân ra ngoài ở break thứ nhất và ở break kế tiếp Khachanov đã lên lưới và đè bóng rất sâu khiến Alcaraz trả hỏng, 40-đều. Alcaraz sau đó đánh chệch dây, và Khachanov ghi cú ace chéo sân để kết thúc ván đấu nghẹt thở này.
Ván trắng cho Alcaraz.
Khachanov lên dẫn 30-15 theo một cách khá kỳ khôi, đó là Alcaraz đánh bóng đập mép lưới, và bóng vẫn nảy trên mép lưới tận 2 lần nữa rồi rơi xuống phần sân Alcaraz. Khachanov ghi thêm 2 điểm nữa để đoạt game.
Alcaraz đã dẫn 40-0, nhưng Khachanov tung cú smash để trả giao ăn điểm trực tiếp khiến Alcaraz không kịp trở tay. Ở điểm tiếp theo cú đánh của Alcaraz chạm mép lưới và bật nhẹ khiến Khachanov có cơ hội đánh chéo sân. 40-30, và sau đó là 40-đều vì Alcaraz tự mắc lỗi kép.
Alcaraz dù vậy đánh ngược đà di chuyển của Khachanov để lên lợi điểm. Điểm kế tiếp chứng kiến một pha giao đấu ngoạn mục, bao gồm 2 lần Khachanov cứu bóng ngay trước khi bóng đập lần 2 ở tầm giữa sân, lẫn Alcaraz lao về baseline để đánh bóng qua háng. Điểm này cuối cùng kết thúc với cú bắt bài Khachanov trên lưới của Alcaraz để chuyển thành cú cài bóng chéo sân, và hai tay vợt lên bắt tay nhau trong sự tán thưởng vang dội của khán giả.
Khachanov đã dẫn 40-15 nhưng vẫn bị gỡ hòa, dù vậy Alcaraz thua ở 2 điểm kế tiếp.
Alcaraz giao trước, anh đã dẫn 30-0 nhưng sau đó đánh hỏng 2 lần. Dù vậy 2 cú giao sau đó của Alcaraz quá khó cho Khachanov.
Khachanov dẫn 30-0 rồi 40-30 nhưng không đoạt được game. Khachanov sau đó mắc 2 cú đánh hỏng chí mạng và Alcaraz có break để đoạt set 1!
Ván trắng cho Alcaraz.
Khachanov dẫn 40-15 nhưng thua 3 điểm liên tiếp, dù vậy anh thoát break do Alcaraz tự đánh không qua lưới. Mất tới 3 lần lên lợi điểm sau đó để Khachanov đoạt game.
Alcaraz dẫn 40-15 và đoạt game sau cú thuận tay.
Khachanov đã dẫn 40-0, nhưng Alcaraz gỡ hòa 40-đều. Khachanov bỏ lỡ 1 lợi điểm và Alcaraz sau đó vượt lên với cú bỏ nhỏ để dàn xếp cho cú đánh passing shot ăn điểm, trước khi đoạt lại break ở điểm kế tiếp!
Alcaraz bị dẫn 15-30 sau một cú thuận tay quá mạnh và một cú bỏ nhỏ hỏng, trước khi đối mặt 1 break do thua trong pha giao bóng 2. Khachanov tận dụng cơ hội ngay lập tức để lấy break!
Khachanov mở đầu với cú volley không qua lưới, nhưng anh ghi liền 4 điểm để đoạt game.
Alcaraz lên lưới và thực hiện cú smash không thể cản phá.
Khi tỷ số là 30-30, Khachanov ghi liên tiếp 2 điểm để thắng game cầm giao bóng.
Alcaraz liên tục giao bóng ăn điểm và thắng dễ ở game mở màn.
Khachanov dần lấy lại phong độ cùng lợi thế mặt sân
Karen Khachanov đến Vienna sau khi dừng bước ở trận tứ kết Almaty Open. Tại giải đấu đó, tay vợt người Nga đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi cứu thành công match point để vượt qua Tomas Machac, trước khi để thua Alexander Bublik dù là người giành chiến thắng ở set đầu tiên.
Phong độ của Khachanov đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt kể từ thời điểm anh lọt vào bán kết US Open lần thứ hai trong sự nghiệp.
Bên cạnh đó, điều kiện thi đấu mặt sân cứng trong nhà được đánh giá là rất phù hợp với lối chơi thiên về sức mạnh cùng những cú giao bóng nặng của tay vợt 30 tuổi.
Alcaraz và mục tiêu chinh phục Vienna
Carlos Alcaraz vừa trải qua khoảng thời gian thi đấu với những kết quả trái ngược. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Japan Open, tay vợt người Tây Ban Nha đã bất ngờ dừng bước sớm trước Zizou Bergs ở vòng 3 Shanghai Masters.
Nhận suất đặc cách tham dự Vienna Open, giải đấu anh từng lọt vào tới bán kết năm 2021, Alcaraz tiếp tục mang tới vũ khí là khả năng di chuyển linh hoạt, tạo góc đánh đa dạng cùng các pha chuyển trạng thái tấn công chớp nhoáng.
Thống kê lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối Alcaraz khi anh toàn thắng cả 6 lần đụng độ Khachanov trước đây.
Ở lần chạm trán gần nhất tại Doha, ngôi sao Tây Ban Nha cũng lội ngược dòng thành công sau khi để thua set 1.
Dù vậy, Khachanov hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn nếu duy trì hiệu suất giao bóng 1 cao và chắt chiu tốt các cơ hội tấn công.
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