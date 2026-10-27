Trực tiếp tennis Khachanov - Alcaraz: Nghẹt thở set 2 (Vienna Open)

3-3

GAME CHO KHACHANOV Xem video

Một màn giao đấu gay cấn nữa để mở đầu game, Alcaraz có lợi thế khi đã bỏ nhỏ rồi lob cuối sân, nhưng Khachanov không những cứu được cú đánh đó lẫn cú smash của Alcaraz sau đó mà còn đè Alcaraz về 2 góc sân sau baseline. Lúc này Khachanov mới bỏ nhỏ và Alcaraz đã lên chậm chỉ trong tích tắc, anh nằm sấp và tranh thủ nằm nghỉ tí sau khi thua một điểm toát mồ hôi.

Nhưng kế đó là sự phi thường của Alcaraz khi anh bứt lên 40-15, điểm 40 là một tình huống Khachanov đã đè Alcaraz sau baseline, nhưng cú cài bóng dọc dây vẫn bị Alcaraz cứu với cú trái tay passing shot về cuối sân ăn điểm. 2 break cho Alcaraz, nhưng anh đánh chéo sân ra ngoài ở break thứ nhất và ở break kế tiếp Khachanov đã lên lưới và đè bóng rất sâu khiến Alcaraz trả hỏng, 40-đều. Alcaraz sau đó đánh chệch dây, và Khachanov ghi cú ace chéo sân để kết thúc ván đấu nghẹt thở này.