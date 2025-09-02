Dự đoán tennis US Open ngày 2/9: Alcaraz và Djokovic gặp thách thức thực sự

🎾 Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: Khoảng 0h30, 3/9 (tứ kết đơn nam)

Giải US Open chứng kiến màn so tài tâm điểm ở vòng tứ kết đơn nam giữa Jiri Lehecka và Carlos Alcaraz. Đây là trận đấu đánh dấu lần đầu tiên Lehecka tiến xa đến tứ kết Grand Slam trong sự nghiệp, đồng thời thử thách đẳng cấp của tay vợt số 2 thế giới, Alcaraz.

Alcaraz (áo xanh) phải cẩn trọng trước những cú giao bóng của Lehecka (áo vàng)

Lehecka gây ấn tượng với lối đánh ấn tượng dựa trên cú giao bóng sở trường, thể hiện qua 18 cú ace trong trận thắng Adrian Mannarino 7-6, 6-4, 2-6, 6-2. Dù có những pha lỗi kép, Lehecka tận dụng hiệu quả các cơ hội break point với tỉ lệ tận dụng lên đến 42% trên mặt sân cứng năm 2025. Điểm mạnh của anh là sự hiệu quả ở các game giao bóng, với tỉ lệ thắng lên đến 89% dù sự hiệu quả trong giao bóng một chỉ đạt 60%.

Alcaraz cho thấy sự vượt trội khi giành vé vào tứ kết mà không thua set nào, mới nhất anh đánh bại Arthur Rinderknech 7-6, 6-3, 6-4. Với tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 85%, anh đã cứu thành công 62% các điểm break-point năm nay trên mặt sân cứng.

Hai tay vợt từng gặp nhau ba lần trong năm 2025 với lợi thế hơi nghiêng về Alcaraz (2-1). Trận đấu gần nhất tại Queen’s Club London, Alcaraz thắng 7-5, 6-7, 6-2. Tuy nhiên, ở Qatar Open đầu năm, Lehecka đã giành chiến thắng 6-3, 3-6, 6-4 với hiệu suất giao bóng và tận dụng cơ hội break ấn tượng.

📈 Dự đoán kết quả trận đấu

Lehecka nhiều khả năng sẽ tận dụng tối đa cú giao bóng (serve) để lấy ưu thế trong các game giao bóng, cùng những cú forehand (thuận tay) áp đảo, tấn công sâu về phần sân đối thủ.

Alcaraz, với sự di chuyển nhịp nhàng và kỹ thuật toàn diện, sẽ cố gắng chịu đòn và chờ thời cơ để phản công, sử dụng các cú topspin và khả năng giao bóng chính xác để tạo áp lực liên tục.

Dù Lehecka sở hữu nhiều ưu điểm, nhưng sự thiếu ổn định và việc hay mắc lỗi kép có thể khiến anh gặp khó trong những thời điểm quan trọng. Alcaraz, với bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm dày dạn ở các Grand Slam, được dự đoán sẽ giành chiến thắng sau 4 set, tiếp tục hành trình hướng tới ngôi vương US Open 2025.

🎾 Taylor Fritz - Novak Djokovic: Khoảng 7h30, 3/9 (tứ kết đơn nam)

Trận tứ kết đơn nam US Open 2025 giữa tay vợt người Mỹ Taylor Fritz và tượng đài quần vợt Novak Djokovic đang khiến cả giới chuyên môn và người hâm mộ dõi theo với sự chú ý đặc biệt. Dù Fritz đã thất bại trong cả 10 lần chạm trán Djokovic trước đây, anh đang có phong độ xuất sắc và lần này có thể sẽ là cú “bứt phá” lớn trong sự nghiệp.

Djokovic sẽ chạm trán Fritz lần thứ 11 sự nghiệp

Fritz, hạt giống số 4 của giải, đã chứng tỏ bản lĩnh vượt qua Tomas Machac với chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-3, 6-3 tại vòng 4. Anh là niềm hy vọng duy nhất còn lại của bóng quần vợt Mỹ năm nay, bởi các đồng hương Ben Shelton, Francis Tiafoe, Tommy Paul lần lượt dừng bước.

Trong khi đó, Djokovic dù gặp chút vấn đề với chấn thương cổ và vai, vẫn trình diễn phong độ đỉnh cao khi hủy diệt Jan-Lennard Struff 6-3, 6-3, 6-2. Tay vợt Serbia đang săn tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 và tiếp tục khẳng định vị thế tượng đài của mình trên sân cứng Flushing Meadows.

Fritz thừa nhận anh đã mất nhiều thời gian mới cảm thấy mình đủ trình độ so sánh được với Djokovic. Anh cho biết mình phải chủ động chơi tấn công hơn thay vì chỉ phòng ngự, bởi những điểm số quan trọng khi đấu Djokovic không dễ như khi so tài đối thủ khác.

📈 Dự đoán kết quả trận đấu

Theo các nhận định từ chuyên gia tennis, Fritz có lợi thế về mặt thể lực và tinh thần khi chơi trên sân nhà và đã tiến bộ rõ rệt từng năm. Tuy nhiên, kỹ thuật toàn diện, khả năng biến hóa và kinh nghiệm dày dặn của Djokovic là thử thách cực đại.

Dù Fritz có thể tạo ra nhiều bất ngờ, nhưng cuối cùng đẳng cấp và bản lĩnh của Djokovic sẽ giúp anh giành vé vào bán kết để tiếp tục cuộc đua lịch sử của mình. Dự đoán, Djokovic thắng trong 4 set

Dự đoán 2 trận tứ kết đơn nữ Jessica Pegula - Barbora Krejcikova (22h30, 2/9). Pegula đang có thành tích tốt, chưa thua set nào tại giải và có lợi thế tâm lý sân nhà với sự ổn định cao. Tuy nhiên, Krejcikova vừa có màn lội ngược dòng nghẹt thở, sở hữu lối chơi đa dạng khó lường. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất cân bằng. Chuyên gia nghiêng nhẹ về Pegula với dự đoán thắng trong 3 set nhờ sự chắc chắn và kiểm soát nhịp độ tốt hơn. Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova (6h, 3/9). Sabalenka, đương kim vô địch và số 1 thế giới, vẫn duy trì phong độ áp đảo trên mặt sân cứng. Vondrousova cho thấy tiến bộ và đang có phong độ cao, nhưng sự mạnh mẽ và kinh nghiệm của Sabalenka được đánh giá sẽ thắng thế. Dự đoán Sabalenka thắng trong 3 set với những loạt điểm quyết định được cô xử lý xuất sắc.

Lịch US Open 2025 ngày 2/9