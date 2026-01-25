Trực tiếp tennis Alcaraz - Paul: Tiếp nối chuỗi thắng (Australian Open)

Alcaraz duy trì thanh thế, Paul như được chơi trên "sân nhà"

Carlos Alcaraz vẫn chưa thua một set nào kể từ đầu Australian Open, thể hiện một phong độ rất ổn định so với sự chật vật của cả Jannik Sinner lẫn Novak Djokovic. Alcaraz ngoài ra còn đang có chuỗi 4 trận liên tiếp thắng trước Tommy Paul.

Tuy nhiên Tommy Paul đã có phong độ rất tốt tại Melbourne và tiến khá nhanh qua từng trận. Anh chưa thua quá 4 ván ở bất cứ set nào, và giải Australian Open đã chứng kiến Tommy Paul vào bán kết 3 năm trước.