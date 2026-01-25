Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp tennis Alcaraz - Paul: Tiếp nối chuỗi thắng (Australian Open)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Carlos Alcaraz Australian Open 2026

(Khoảng 9h30, 25/1, vòng 4 đơn nam Australian Open) Alcaraz vẫn chưa bị đánh bại trong bất cứ set nào từ đầu giải và anh cũng đang có chuỗi 4 trận liên tiếp thắng Tommy Paul.

  

Alcaraz duy trì thanh thế, Paul như được chơi trên "sân nhà"

Carlos Alcaraz vẫn chưa thua một set nào kể từ đầu Australian Open, thể hiện một phong độ rất ổn định so với sự chật vật của cả Jannik Sinner lẫn Novak Djokovic. Alcaraz ngoài ra còn đang có chuỗi 4 trận liên tiếp thắng trước Tommy Paul.

Tuy nhiên Tommy Paul đã có phong độ rất tốt tại Melbourne và tiến khá nhanh qua từng trận. Anh chưa thua quá 4 ván ở bất cứ set nào, và giải Australian Open đã chứng kiến Tommy Paul vào bán kết 3 năm trước.

Sinner suýt gục ngã vì nắng nóng 40°C, Australian Open tranh cãi bùng nổ
Sinner suýt gục ngã vì nắng nóng 40°C, Australian Open tranh cãi bùng nổ

Đương kim vô địch Jannik Sinner đứng bên bờ sụp đổ thể lực trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt tại Australian Open, trước khi quyết định tạm dừng...

