Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 17/12: "Cơn mưa vàng", Muay lập công lớn
(Tin thể thao, tin SEA Games) Ngày thi đấu 17/12 chứng kiến cơn mưa vàng của đoàn TTVN từ các nội dung tranh tài khác nhau.
|
Danh sách các VĐV Việt Nam giành HCV trong ngày 17/12:
1. Hồ Thị Duy (Rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ)
2. Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - 25m súng ngắn đồng đội nữ)
3. Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (Rowing, thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ)
4. Nguyễn Tấn Sang (Pencak silat, 50-55kg nam)
5. Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng)
6. Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - 25m súng ngắn cá nhân nữ)
7. Nguyễn Duy Tuyến (Pencak silat, 85-90kg nam)
8. Đội tuyển bóng ném nữ (Đội tuyển nữ)
9. Nguyễn Công Mạnh (Vật, 77kg nam)
10. Trần Đình Thắng (Cử tạ, hạng +94kg)
11. Nghiêm Đình Hiếu (Vật, 87kg nam)
12. Nguyễn Minh Hiếu (Vật, 97kg nam)
13. Nguyễn Thị Chiều (Muay, 57kg nữ)
14. Nguyễn Phước Đến (Đấu kiếm, kiếm ba cạnh cá nhân nam)
15. Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, 60kg nữ)
16. Nguyễn Xuân Lợi (kiếm chém nam)
Nguyễn Xuân Lợi giành HCV nội dung kiếm chém nam sau khi đánh bại đồng đội Nguyễn Văn Quyết với tỷ số 15-10 trong trận chung kết.
Võ sĩ Bàng Quang Thắng thua đối thủ Narongchai Chaithong của chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết hạng cân 71kg nam.
Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam thua Thái Lan 35-39 ở trận chung kết, qua đó chấp nhận giành HCB.
Võ sĩ Phạm Ngọc Mẫn thua chung kết hạng cân 63,5kg. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tùng dính chấn thương và buộc phải bỏ cuộc ở chung kết hạng cân 75kg.
Video trận đấu của Phương Hậu (Nguồn phóng viên)
Nguyễn Thị Phương Hậu, hạng 60kg nữ, đánh bại võ sĩ Thái Lan Areeya Sahot để giành HCV thứ 2 cho Muay Việt Nam tại SEA Games.
Phương Hậu chiến thắng. Ảnh: Lê Phong
Video màn trình diễn của Phước Đến (Nguồn FPT Play)
Nguyễn Phước Đến xuất sắc giành chiến thắng 15-5 trước VĐV Philippines ở chung kết nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam. Việt Nam chắc chắn có thêm 1 HCV nội dung kiếm chém nam khi Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi đều giành vé vào chung kết.
Video trận đấu của Chiều
Nguyễn Thị Chiều (hạng 57kg nữ) vượt qua đối thủ Thái Lan sau 3 hiệp quyết liệt, mang về tấm HCV.
Nguyễn Thị Chiều (đỏ) giành HCV. Ảnh: Lê Phong
Dồn dập tin vui từ vật. Chỉ trong ít phút sau chiến thắng của 2 đồng đội, Nguyễn Minh Hiếu vượt qua VĐV Indonesia ở chung kết hạng 97kg nam, mang về HCV thứ 3 cho vật Việt Nam trong ngày 17/11.
Tiếp bước Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu xuất sắc giành HCV hạng 87kg nam môn vật cổ điển.
Trần Đình Thắng giành HCV cử tạ sau khi vượt mức đẩy 212kg, tổng cử 366kg, hơn đô cử Thái Lan chỉ 1kg, mang về chiến thắng sát nút.
Đô vật Nguyễn Công Mạnh xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho tuyển vật Việt Nam tại SEA Games 33 sau chiến thắng thuyết phục ở hạng cân 77 kg nam.
Hotgirl Phí Thanh Thảo bị loại sớm khi chỉ giành 397,1 điểm sau 40 viên ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ.
Video khoảnh khắc vỡ òa của bóng ném nữ (Nguồn phóng viên)
Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thể hiện lối chơi công thủ toàn diện, làm chủ thế trận và áp đảo Thái Lan trong trận chung kết, qua đó giành chiến thắng thuyết phục 24-16 để đoạt tấm HCV SEA Games 33.
Chiến công này không gây bất ngờ, bởi bóng ném nữ Việt Nam đã duy trì vị thế số một khu vực suốt nhiều năm. Các trụ cột như Lan Anh, Thanh Huyền, Ánh Tuyết, Linh Trang, Hải Yến, Thu Huệ… thi đấu bản lĩnh, hiệu quả và xứng đáng bước lên bục vinh quang.
Bóng ném nữ lên ngôi sau trận đấu nhiều khó khăn với chủ nhà Thái Lan. Ảnh: Lê Phong
Ở nội dung cung 1 dây cá nhân nam, Nguyễn Minh Đức giành HCĐ sau chiến thắng thuyết phục 6-2 trước đối thủ Malaysia. Trong khi đó, Lộc Thị Đào cũng mang về HCĐ ở nội dung cung 1 dây đơn nữ, với màn trình diễn ổn định và chiến thắng 6-4.
Đáng chú ý, Triệu Huyền Điệp xuất sắc giành HCB cung 1 dây đơn nữ sau trận chung kết đầy căng thẳng với VĐV Indonesia. Dù bị dẫn trước và nỗ lực gỡ hòa, Huyền Điệp vẫn để thua sát nút 4-6, qua đó mang về tấm HCB quý giá cho bắn cung Việt Nam.
Video trận đấu của Đức Bảo
Ở chung kết hạng 48kg nam, Dương Đức Bảo thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan, chấp nhận giành HCB. Tấm huy chương đầu tiên của Muay trong ngày đấu 17/12.
Dương Đức Bảo (đỏ) thua võ sĩ Thái Lan (áo xanh). Ảnh: Lê Phong
Video trận đấu của Duy Tuyến (Nguồn FPT Play)
Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ và giới chuyên môn, Nguyễn Duy Tuyến thể hiện trình độ vượt trội trước đối thủ Singapore để giành thắng lợi cách biệt 26-5. Duy Tuyến giành tấm HCV pencak silat hạng 85-90kg. Đây là tấm HCV thứ 2 của pencak silat cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày.
Duy Tuyến xuất sắc giành HCV thứ 2 cho pencak silat ngày 17/12. Ảnh: Lê Phong
Chạm trán võ sĩ chủ nhà Aekarat Maehchi (Thái Lan), Vũ Đức Hùng nỗ lực thi đấu nhưng đành chấp nhận để thua với tỷ số 63-71, qua đó giành HCB nội dung pencak silat hạng 70-75kg nam.
Đức Hùng giành HCB. Ảnh: Lê Phong
Việt Nam áp đảo nội dung 25 m súng ngắn cá nhân nữ khi Trịnh Thu Vinh giành HCV, Nguyễn Thùy Trang đoạt HCB. Nguyễn Thùy Dung xếp thứ 4 vòng loại nhưng không vào chung kết do giới hạn 2 VĐV mỗi quốc gia. Đây là HCV thứ 2 trong ngày 17/12 và HCV thứ 4 tại SEA Games 33 của Thu Vinh, kèm 2 kỷ lục SEA Games.
Thu Vinh (bên phải) và Thùy Trang (bên trái) thâu tóm HCV và HCB nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ. Ảnh: Anh Khoa
Đội tuyển Việt Nam gồm Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy và Nguyễn Minh Đức giành HCB nội dung đồng đội nam cung 1 dây. Ở trận chung kết, các xạ thủ Việt Nam bắn nhiều điểm 8, trong khi Indonesia duy trì độ chính xác cao, liên tục trúng hồng tâm và thắng 5-0.
Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Nguyễn Thị Giang và Bùi Thị Thu Hiền giành HCV nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng, mang về thêm vinh quang cho đội tuyển rowing Việt Nam. Đây là tấm HCV thứ 3 mà rowing mang về cho Việt Nam trong sáng 17/12.
Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Nguyễn Thị Giang và Bùi Thị Thu Hiền giành HCV nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng. Ảnh: Lê Phong
Chung kết hạng 50-55kg nữ, Dương Thị Hải Quyên để thua võ sĩ Indonesia, nhận HCB.
Quyên nhận HCB. Ảnh: Lê Phong
Ở trận chung kết hạng 50-55kg nam môn pencak silat vừa kết thúc. Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang đánh bại đối thủ chủ nhà Suthat Bunchit với tỷ số cách biệt 84-53, qua đó mang về tấm HCV. Đây là tấm HCV thứ 52 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Tấn Sang giành HCV đầu tiên cho pencak silat trong ngày đấu hôm nay.
Tấn Sang vượt qua việc bị đối thủ chơi xấu, trọng tài thiên vị để giành HCV. Ảnh: Lê Phong
Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú xuất sắc cán đích đầu tiên ở chung kết thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ, mang về HCV thứ hai cho rowing Việt Nam trong buổi sáng thi đấu. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các đôi Indonesia và Thái Lan.
Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú giành HCV. Ảnh: Lê Phong
Với tổng điểm 1.746-63x, bộ ba Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh xuất sắc xếp nhất, mang về HCV. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Indonesia (HCB) và Thái Lan (HCĐ).
Thu Vinh (giữa) có tấm HCV thứ 3 tại kỳ SEA Games 33 lần này. Ảnh: Anh Khoa
Hồ Thị Duy giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ trước sự đeo bám quyết liệt từ VĐV Philippines. Ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, Hồ Thị Duy (sinh năm 2006, quê Bạc Liêu) thể hiện phong độ ấn tượng, bứt phá về đích đầu tiên để mang về HC vàng cho đội tuyển.
Dù mới 19 tuổi, tay chèo trẻ này đã sớm khẳng định vị thế khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia từ năm 16 tuổi và từng ghi dấu ấn tại các giải khu vực, châu lục cũng như ASIAD.
Hồ Thị Duy cán đích đầu tiên, giành HCV rowing
Hồ Thị Duy (giữa) nhận HCV. Ảnh: Lê Phong
Sau 7 ngày tranh tài, 48 HCV cho thấy chiều sâu của thể thao Việt Nam, với các trụ cột điền kinh, võ thuật, bơi lội, bắn súng.
Nổi bật là Nguyễn Thị Oanh với cú hat-trick HCV ở 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Điền kinh nữ còn ghi dấu ấn với Quách Thị Lan, Trần Thị Loan, Bùi Thị Kim Anh và HCV tiếp sức 4x400m nữ.
Các môn võ như kickboxing, wushu, karate, taekwondo liên tục “nổ vàng”, trong khi bơi lội (Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo) và bắn súng (Trịnh Thu Vinh) tiếp tục mang về những điểm nhấn quan trọng.
Khi bơi và điền kinh đã khép lại, hy vọng giành HCV của đoàn Việt Nam đến từ những môn võ thuật. Ảnh: Lê Phong
Muay Thái, pencak silat chờ bùng nổ
Nếu phải chọn một cụm từ cho ngày 17/12, đó chắc chắn là “ngày hy vọng của võ thuật”.
Ở Muay, các võ sĩ Việt Nam bước vào hàng loạt trận chung kết quan trọng. Những đại diện như Nguyễn Thị Chiêu (57kg nữ), Phạm Ngọc Mẫn (63,5kg nam), Bàng Quang Thắng (71kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75kg nam) hay Nguyễn Thị Phương Hậu (60kg nữ) đều đứng trước cơ hội chạm tay vào HCV.
Dù phải đối đầu với các võ sĩ chủ nhà Thái Lan, cái nôi của Muay, nhưng thực tế cho thấy các tay đấm Việt Nam đang có phong độ tốt, lối đánh ngày càng hoàn thiện và bản lĩnh không hề kém cạnh.
Song song đó, pencak silat sẽ điểm tựa lớn. Những cái tên như Nguyễn Tấn Sang (75-80kg nam), Dương Thị Hải Quyên (50-55kg nữ), Vũ Đức Hùng (70-75kg nam) hay Nguyễn Duy Tuyến (85-90kg nam) đều góp mặt ở các trận chung kết. Với truyền thống mạnh ở môn này, Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 4 HCV nếu các võ sĩ giữ được sự tỉnh táo và chính xác trong từng pha ra đòn.
Đấu vật Greco-Roman: Thử thách bản lĩnh và chiều sâu
Đấu vật Greco-Roman mở màn toàn bộ các hạng cân trong ngày 17/12, từ vòng bảng cho tới bán kết và chung kết. Các đô vật Việt Nam như Bùi Mạnh Hùng (67kg), Nguyễn Công Mạnh (77kg), Nghiêm Đình Hiếu (87kg), Nguyễn Minh Hiếu (97kg) phải thi đấu với mật độ dày, đòi hỏi thể lực, chiến thuật và khả năng thích nghi rất cao.
Đây là môn mà Việt Nam không phải lúc nào cũng áp đảo tuyệt đối, nhưng thường biết cách chiến thắng ở những thời khắc quyết định. Nếu vượt qua được vòng loại với vị trí thuận lợi, cơ hội tranh chấp HCV là hoàn toàn khả thi, đặc biệt ở các hạng cân trung bình.
Những mặt trận khác: Cơ hội đan xen, chờ bất ngờ
Ngoài võ thuật và đấu vật, ngày 17/12 còn có nhiều nội dung đáng chú ý:
Bắn cung (Recurve): Việt Nam góp mặt ở chung kết cá nhân nữ với Triệu Huyền Diệp, cùng các trận tranh huy chương ở nội dung đồng đội và hỗn hợp. Đây là môn có tính ổn định cao, nơi chỉ một khoảnh khắc bản lĩnh có thể quyết định màu huy chương.
Bóng ném. Cả đội nữ và đội nam Việt Nam đều vào chung kết gặp Thái Lan. Hai trận đấu không chỉ là cuộc chiến vì HCV, mà còn là màn so tài danh dự giữa hai nền bóng ném mạnh nhất khu vực.
Cờ vua, bóng bàn tiếp tục bước vào các vòng then chốt, nơi khả năng tích lũy huy chương là có, dù mức độ cạnh tranh rất cao với Singapore, Thái Lan và Indonesia.
