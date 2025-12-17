Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 17/12: "Cơn mưa vàng", Muay lập công lớn

Bóng ném nữ giành HCV

Video khoảnh khắc vỡ òa của bóng ném nữ (Nguồn phóng viên)

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thể hiện lối chơi công thủ toàn diện, làm chủ thế trận và áp đảo Thái Lan trong trận chung kết, qua đó giành chiến thắng thuyết phục 24-16 để đoạt tấm HCV SEA Games 33.

Chiến công này không gây bất ngờ, bởi bóng ném nữ Việt Nam đã duy trì vị thế số một khu vực suốt nhiều năm. Các trụ cột như Lan Anh, Thanh Huyền, Ánh Tuyết, Linh Trang, Hải Yến, Thu Huệ… thi đấu bản lĩnh, hiệu quả và xứng đáng bước lên bục vinh quang.

Bóng ném nữ lên ngôi sau trận đấu nhiều khó khăn với chủ nhà Thái Lan. Ảnh: Lê Phong