Vẻ gợi cảm của 'bản sao hoa hậu Đỗ Thị Hà' đang gây sốt ở SEA Games 33

Những thông tin về SEA Games 33 đang tạo sức nóng trên mạng xã hội khi nhiều vận động viên gây ấn tượng với thành tích và diện mạo nổi bật. Trong đó, Ngô Thị Hương - kiếm thủ sinh năm 2001 thu hút nhờ ngoại hình nổi bật, đôi chân dài như người mẫu.

Sinh năm 2001 ở Hải Phòng, Ngô Thi Hương được mệnh danh là “hoa khôi đấu kiếm”. Đây cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp, cô được tham dự SEA Games.

Cô từng khởi đầu ở môn điền kinh trước khi được các huấn luyện viên phát hiện tố chất đặc biệt phù hợp với đấu kiếm để đến con đường chuyên nghiệp như hiện tại.

Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022, cô giành huy chương vàng nội dung kiếm chém nữ. Đây là cột mốc giúp cô được chú ý nhiều hơn trên bản đồ đấu kiếm Việt Nam.

Năm 2021, nữ VĐV cũng góp mặt trong đội hình tham dự giải vô địch thế giới tại Ai Cập, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Những hình ảnh luyện tập hay đời thường của nữ kiếm thủ được chia sẻ trên mạng xã hội liên tục nhận về tương tác lớn.

Không chỉ xinh đẹp, Ngô Thị Hương còn sở hữu chiều cao 1m75 với đôi chân dài. Điều này khiến nhiều người gọi cô là "bản sao hoa hậu Đỗ Thị Hà".

Ở những khoảnh khắc để mặt mộc hay chỉ trang điểm rất nhẹ, Ngô Thị Hương cũng để lộ ra nhiều nét tương đồng với Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ít ai biết, Ngô Thị Hương từng thử sức tại chương trình Vietnam's Next Top Model 2025. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên cô phải dừng chân khá sớm.

Trên trang cá nhân, VĐV xinh đẹp thường xuyên đăng tải hình ảnh trẻ trung, hiện đại cùng phong cách thời trang sành điệu.

Cô chuộng những trang phục năng động, tôn dáng, dễ dàng khoe lợi thế đôi chân dài. Người đẹp hiện sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng với lợi thế sắc vóc, Ngô Thị Hương hoàn toàn có thể lấn sân sang các sân chơi sắc đẹp hoặc thử sức ở vai trò người mẫu chuyên nghiệp.