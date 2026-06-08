Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Indonesia: Sức mạnh khó cản (AVC Nations Cup)
(17h, 8/6, vòng bảng) ĐT nữ Việt Nam đang thể hiện phong độ rất cao sau 2 trận toàn thắng. Đối thủ Indonesia không phải chướng ngại quá khó để vượt qua.
Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng B giải vô địch châu Á đang phân hóa rõ rệt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kazakhstan đang thống trị nhóm đầu với 6 điểm tuyệt đối, bỏ xa các đối thủ Indonesia, Iran, Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc).
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố ngôi đầu bảng khi chạm trán Indonesia. Với dàn chủ công và đối chuyền chất lượng, các cô gái vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch thắng.
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào AVC Nations Cup 2026 với vị thế đương kim vô địch, hướng tới lần thứ tư...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/06/2026 12:20 PM (GMT+7)