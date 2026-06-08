Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Indonesia: Sức mạnh khó cản (AVC Nations Cup)

Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng B giải vô địch châu Á đang phân hóa rõ rệt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kazakhstan đang thống trị nhóm đầu với 6 điểm tuyệt đối, bỏ xa các đối thủ Indonesia, Iran, Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố ngôi đầu bảng khi chạm trán Indonesia. Với dàn chủ công và đối chuyền chất lượng, các cô gái vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch thắng.