Đa số fan Bồ Đào Nha kêu gọi Ronaldo nghỉ đá tuyển, ủng hộ HLV Jesus

Dư luận Bồ Đào Nha phản ứng thế nào về vụ scandal Cristiano Ronaldo tự ý bỏ ĐT Bồ Đào Nha vì không được thi đấu? Mới đây kênh truyền hình CNN Portugal đã quyết định thực hiện một cuộc khảo sát về vấn đề này.

Ronaldo có nên tiếp tục thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha? 35% fan ủng hộ, 37% phản đối, 25% nói tùy thuộc

CNN Portugal thuê Pitagórica, một công ty nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận nổi tiếng của Bồ Đào Nha, để tiến hành cuộc khảo sát này. Những người được hỏi là thành viên các hội cổ động viên chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha, lẫn hội viên của các câu lạc bộ đang đá ở giải Primeira Liga.

1) Với câu hỏi Ronaldo có nên tiếp tục được thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha

- 37% số người được hỏi tin rằng Ronaldo không nên tiếp tục được triệu tập.

- 35% tin rằng Ronaldo vẫn nên được góp mặt trong đội tuyển.

- 25% không đưa ra câu trả lời có/không, thay vào đó tùy thuộc vào phong độ của Ronaldo và sự lựa chọn của HLV trưởng.

2) Đáng nói là có sự chia rẽ ý kiến giữa fan các CLB khác nhau

- 45% fan của Sporting, CLB cũ của Ronaldo, muốn anh tiếp tục đá tuyển, còn 26% phản đối.

- 38% fan của Benfica cho rằng Ronaldo nên bị loại khỏi đội tuyển, 30% nghĩ anh vẫn xứng đáng góp mặt.

- 47% fan Porto phản đối sự tiếp tục xuất hiện của Ronaldo tại ĐTQG. 34% ủng hộ.

3) Ngay cả số fan đồng ý cho Ronaldo tiếp tục khoác áo ĐTQG cũng có sự khác biệt quan điểm:

- Chỉ 10% nghĩ Ronaldo xứng đáng đá chính.

- 51% nghĩ Ronaldo đá như thế nào còn tùy thuộc phong độ và lựa chọn của HLV trưởng.

- 7% cho rằng Ronaldo chỉ hợp ghế dự bị.

- 58% yêu cầu Ronaldo bị tước băng đội trưởng, chỉ 36% nghĩ anh vẫn xứng đáng vị trí thủ quân.

58% fan được hỏi kêu gọi tước băng thủ quân của Ronaldo

4) Cuộc khảo sát còn chia cả ra nhóm tuổi của người được hỏi.

- Với các fan từ 55 tuổi trở lên, 39% không muốn tiếp tục thấy Ronaldo ở ĐTQG. Tỷ lệ ở nhóm tuổi 18 – 34 còn thấp hơn là 21%.

5) Tiếp tục với câu hỏi khác là về những đợt triệu tập tiếp theo:

- 46% fan được hỏi nghĩ Ronaldo nên giải nghệ khỏi ĐTQG ngay trong đợt này; 41% cho rằng Ronaldo vẫn có thể tiếp tục, còn 11% không có ý kiến.

6) Đó là với Ronaldo, còn với HLV Jorge Jesus, sự ủng hộ của fan chiếm đại đa số:

- 84% fan Bồ Đào Nha ủng hộ Jesus tiếp tục dẫn dắt ĐTQG, chỉ 7% nghĩ ông nên nghỉ việc.

- Ngay cả giữa nhóm “Big Three” của Primeira Liga, sự ủng hộ này cũng rất cao khi 87% fan Benfica chống lưng cho Jesus, 82% đối với cả fan Sporting và Porto.

7) Cuộc khảo sát thậm chí đặt ra bối cảnh rằng fan vào vai chủ tịch LĐBĐ Pedro Proenca và chỉ được chọn giữa Jesus và Ronaldo.

- 66% chọn HLV Jorge Jesus.

- Chỉ 19% chọn Ronaldo, số còn lại không đưa ra ý kiến.

HLV Jorge Jesus nhận sự ủng hộ của đại đa số fan tham dự cuộc khảo sát

8) Tuy nhiên công luận cũng không xem những gì đã xảy ra khiến di sản của Ronaldo ở ĐTQG bị hoen ố.

- 94% fan coi kỷ nguyên Cristiano Ronaldo là rất thành công cho ĐT Bồ Đào Nha, trong đó có 71% xem đây là thời kỳ thành công nhất trong lịch sử đội tuyển.

CNN Portugal đánh giá rằng kết quả khảo sát cho thấy dù công chúng Bồ Đào Nha tôn trọng và muốn Cristiano Ronaldo có sự ra đi đẹp đẽ, đa số nghĩ thời gian của anh tại ĐTQG đã cạn và số đông muốn HLV Jorge Jesus chèo lái “Seleccao”. Do vậy lựa chọn rời cuộc chơi theo cách nào sẽ là của Ronaldo, còn lật ghế HLV là điều không tưởng.