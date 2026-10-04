HLV Kim Sang Sik tiết lộ nạn chấn thương của ĐT Việt Nam, đề phòng tiền đạo Malaysia.

Tình hình chấn thương của ĐT Việt Nam

"Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng tôi đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, Việt Anh cũng đang có chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án trong hiệp 2 cũng có đôi chút khó khăn. Nhưng càng khó khăn thì chúng tôi càng phải cùng nhau đoàn kết để có thể tạo nên một chiến thắng trong trận đấu ngày mai".

HLV Kim Sang Sik cho biết thể trạng của nhiều cầu thủ không tốt từ trước giải đấu

"Đối với Việt Anh thì vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó sẽ đưa ra các phương án cho trận đấu ngày mai".

Phong độ của Tài Lộc & Hoàng Hên

"Chúng tôi đâ dự AFF Cup, sau đó các cầu thủ về V-League thi đấu rồi lại tập trung để thi đấu tại FIFA ASEAN Cup. Trong một quá trình liên tục như vậy thì các cầu thủ đều có những chấn thương nhẹ cho đến nặng, chấn thương tích lũy theo thời gian dẫn đến đợt tập trung lần này, thể trạng của nhiều cầu thủ không tốt".

"Tài Lộc đã bị đau nhẹ trước giải và chưa thể thi đấu tại CLB. Sau khi tập trung với đội tuyển thì thời gian khá ngắn nên việc phục hồi thể lực cũng có một chút vấn đề. Còn Hoàng Hên khi về câu lạc bộ trong thời gian vừa qua cũng đã thi đấu rất nhiều nên Hoàng Hên cũng không thể hiện được 100% sức lực khi thi đấu tại đội tuyển".

Thầy Kim tỏ ra thất vọng khi FIFA ASEAN Cup không có bán kết

Cảm xúc cá nhân khi không lọt được vào chung kết

"Với tôi cũng như các cầu thủ, cả các fan hâm mộ và các bạn phóng viên cũng vậy, khi chúng ta không vào được trận chung kết thì điều đó khiến tôi nghĩ mọi người cảm thấy khá thất vọng. Điều lệ của giải đấu này không có trận bán kết nên tôi cũng thấy khá tiếc nuối. Nhưng mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh 3-4 nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất".

Malaysia thay đổi ra sao so với AFF Cup

"So với những giải đấu trước thì Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9 là cầu thủ mới nhập tịch (Bergson). Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó vào ngày mai".