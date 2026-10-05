Hành trình chưa trọn vẹn của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Tấn công chủ động nhưng không thể ghi bàn

ĐT Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup với tâm thế muốn khép lại giải đấu bằng chiến thắng. Tuy nhiên, lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang Sik không phản ánh rõ tham vọng ấy.

Trong hiệp đấu đầu tiên, ĐT Việt Nam có những thời điểm kiểm soát bóng và tổ chức lên bóng tương đối tốt, nhưng các đợt tấn công thường dừng lại ở khu vực trước vòng cấm. Những đường chuyền cuối cùng thiếu độ chính xác hoặc thiếu một pha xử lý đủ sắc để phá vỡ cấu trúc phòng ngự.

Đó là vấn đề không mới của đội tuyển tại giải lần này. Ở trận gặp Pakistan, Việt Nam cũng kiểm soát bóng vượt trội nhưng chỉ thực sự bùng nổ sau khi HLV Kim Sang Sik điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai. Trước Malaysia, câu chuyện tương tự không được giải quyết triệt để.

Một đội bóng có thể kiểm soát thế trận, nhưng kiểm soát bóng không đồng nghĩa với kiểm soát trận đấu. ĐT Việt Nam đã có bóng, nhưng chưa đủ nhiều những tình huống khiến hàng thủ đối phương phải thực sự hỗn loạn.

Hàng công thiếu khoảnh khắc bùng nổ

Nếu phải chỉ ra điểm yếu nổi bật của ĐT Việt Nam ở trận này, đó là khả năng tận dụng cơ hội. Những pha dứt điểm từ Thành Long, Đăng Khoa, Minh Hoàng, Hoàng Đức hay Việt Anh thiếu đi sự sắc bén cần thiết để tạo nên bàn thắng. N

Đây chính là đặc điểm đáng chú ý của trận đấu: Việt Nam có những thời điểm đủ sức tạo ra áp lực, nhưng thiếu một cú đánh quyết định để biến ưu thế về thế trận thành lợi thế trên bảng tỷ số. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong một trận đấu loại trực tiếp, đó là sự khác biệt rất lớn.

Trả giá vì thiếu tập trung

Bàn thua ở phút 62 là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu tập trung của hàng thủ ĐT Việt Nam trận này. Fergus Tierney nhận bóng ở khu vực trung lộ, tung cú dứt điểm xuyên qua chân Bùi Hoàng Việt Anh trước khi đánh bại Lê Giang Patrik. Một tình huống không phải là thành quả của thế trận áp đảo kéo dài, nhưng đủ để định đoạt cả trận đấu.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ ĐT Việt Nam đang thi đấu trong thế trận mà chỉ một sai số nhỏ cũng có thể trở thành bước ngoặt. Khi đối phương chủ động duy trì cấu trúc phòng ngự chặt chẽ, mỗi khoảng trống xuất hiện đều cần được xử lý với sự tỉnh táo tuyệt đối.

Việt Nam đã không làm được điều đó ở tình huống quyết định. Sau khi bị dẫn bàn, đội tuyển cố gắng đẩy cao đội hình, tạo sức ép trong những phút cuối, nhưng sự vội vàng khiến các pha tấn công thiếu độ chính xác cần thiết.

Thể trạng và bài toán chiều sâu lực lượng

Trước giải, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Quang Hải đã phải rút lui, Nguyễn Xuân Son rời đội sau trận ra quân, trong khi Phạm Gia Hưng cũng phải trở về nước. Sau trận thắng Pakistan, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Bùi Hoàng Việt Anh đều gặp những vấn đề khác nhau về thể trạng.

Những tổn hao ấy khiến HLV Kim Sang Sik phải liên tục điều chỉnh đội hình và phương án sử dụng nhân sự. Đây là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao ĐT Việt Nam không duy trì được cường độ và sự ổn định xuyên suốt giải đấu. Khi một đội bóng phải thay đổi nhiều vị trí, chất lượng vận hành tất yếu chịu ảnh hưởng, đặc biệt ở những vị trí đòi hỏi sự ăn ý cao.

Tuy nhiên, thể trạng chỉ nên được xem là một phần của lời giải. Một đội tuyển hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai không thể chỉ dựa vào đội hình tối ưu. Chiều sâu lực lượng và khả năng duy trì chất lượng thi đấu trong điều kiện thiếu hụt nhân sự mới là thước đo quan trọng hơn.

Thất bại là lời cảnh báo

ĐT Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4, không giành được huy chương. Đó rõ ràng không phải kết quả mà thầy trò HLV Kim Sang Sik mong muốn.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào vị trí thứ 4 để đánh giá toàn bộ giải đấu thì sẽ thiếu công bằng với đội tuyển. Việt Nam đã thắng Philippines 1-0, thắng Pakistan 4-2 và chỉ chịu thua Thái Lan ở vòng bảng. Đáng chú ý hơn, đội bóng đã phải thi đấu trong bối cảnh lực lượng liên tục bị xáo trộn.

Điều đáng quan tâm hơn sau trận thua Malaysia là những câu hỏi được đặt ra cho giai đoạn tiếp theo. Làm thế nào để đội tuyển tạo ra nhiều phương án tấn công hơn trước những hàng thủ lùi sâu? Làm thế nào để giảm sự phụ thuộc vào một vài cá nhân? Làm thế nào để duy trì cường độ thi đấu khi lịch thi đấu dày và lực lượng không đầy đủ? Đó mới là những bài toán HLV Kim Sang Sik cần giải quyết.

Một trận thua có giá trị

Thất bại 0-1 trước Malaysia chắc chắn để lại cảm giác tiếc nuối. ĐT Việt Nam đã có những thời điểm chơi tốt, nỗ lực đến những phút cuối, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy bàn thắng. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định bởi nỗ lực. Nó được quyết định bởi khả năng biến ưu thế thành bàn thắng, biến cơ hội thành kết quả và hạn chế tối đa những sai số ở thời điểm quyết định.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế có thể được xem như phép thử cần thiết đối với ĐT Việt Nam. Một giải đấu không thành công về thứ hạng, nhưng lại đem đến những bài học quan trọng cho quá trình xây dựng đội tuyển.

Bởi mục tiêu của ĐT Việt Nam không thể chỉ là đứng thứ 3 hay thứ 4 ở một giải đấu khu vực. Điều quan trọng hơn là đội tuyển phải tiếp tục tiến lên, với lực lượng đủ chiều sâu, lối chơi đủ biến hóa và bản lĩnh đủ lớn để không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc may rủi.