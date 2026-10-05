Thứ hạng ĐT Việt Nam biến động ra sao sau FIFA ASEAN Cup?

Đội tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba diễn ra chiều 5/10. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Fergus Tierney ghi ở phút 62, giúp "Hổ Mã Lai" lần đầu đánh bại Việt Nam sau hơn một thập niên.

ĐT Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 99 FIFA sau trận cuối ở FIFA ASEAN Cup

Kết quả này cũng tác động trực tiếp đến thứ hạng FIFA của đội tuyển Việt Nam. Theo tính toán dựa trên hệ thống xếp hạng FIFA, Việt Nam bị trừ 6,33 điểm, từ 1.237,62 xuống còn 1.231,29 điểm.

Đáng chú ý, dù mất điểm, "Những chiến binh sao vàng" chưa rơi khỏi Top 100 thế giới. Đội tuyển vẫn đứng thứ 99, trong khi Luxembourg tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 100 sau thất bại 0-1 trước Estonia, hiện có 1.225,87 điểm. Khoảng cách giữa Việt Nam và Luxembourg vì vậy vẫn ở mức hơn 5 điểm.

Nếu tính toàn bộ 4 trận tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam được cộng 5,47 điểm từ hai trận thắng Philippines và Pakistan, nhưng bị trừ tới 11,20 điểm sau 2 thất bại trước Thái Lan và Malaysia. Tổng cộng, đội tuyển mất 5,73 điểm trong giải đấu này.

Bảng xếp hạng hiện tại vẫn được xem là tạm thời cho tới lần cập nhật chính thức tiếp theo được FIFA ấn định vào 7/10/2026. Do đó, vị trí thứ 99 của Việt Nam có thể tiếp tục thay đổi khi FIFA hoàn tất việc cập nhật kết quả các trận đấu trên toàn thế giới.