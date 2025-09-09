Eagle ngoạn mục đưa Rory McIlroy lên đỉnh vinh quang Irish Open, nối dài năm thi đấu rực rỡ

Rory McIlroydường như là “fan cứng” của những màn đua tranh kịch tính và cảm xúc. Trong vòng chung kết Irish Open 2025, anh đã khiến hàng chục nghìn khán giả phải nín thở dõi theo từng cú đánh, để rồi cả sân đấu như nổ tung khi cú gạt 28 feet thần sầu ở hố cuối mang về điểm eagle, kéo trận đấu vào loạt playoff nghẹt thở.

Tại K Club lừng danh của golf Ireland, McIlroy thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch lớn. Anh vượt qua Joakim Lagergren, golfer người Thụy Điển đầy quả cảm, sau ba hố phụ căng thẳng để lần thứ hai nâng cao cúp Irish Open.

Đây là danh hiệu đầu tiên kể từ khoảnh khắc lịch sử ở Augusta, nơi McIlroy khoác lên mình chiếc áo xanh The Masters để chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại với tư cách golfer thứ 6 hoàn tất trọn bộ Grand Slam.

“Thật sự, tôi cảm thấy mình may mắn khi được thi đấu trước mặt những con người tuyệt vời này", McIlroy nghẹn ngào chia sẻ sau 75 hố golf kịch tính. “Sự ủng hộ của khán giả suốt cả tuần thật sự phi thường".

Chiến thắng càng thêm đặc biệt khi nó đến chỉ ba ngày sau buổi giao lưu tại làng cổ động viên, nơi McIlroy lần đầu mang áo xanh The Masters và cả bốn chiếc cúp major ra mắt công chúng Ireland.

“Tôi nghĩ đây sẽ là một chuyến trở về đáng nhớ, khi mang theo áo xanh cùng tất cả những danh hiệu đó. Nhưng thực tế còn vượt xa mọi kỳ vọng. Tôi hạnh phúc vì đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cống hiến cho khán giả và giành chiến thắng ngay trên quê hương", anh chia sẻ.

McIlroy nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả quê nhà.

Chiến thắng kịch tính

McIlroy vốn đã nổi tiếng với những cú đánh bằng gậy "fairway metal" giúp anh vô địch Irish Open 2016, và năm nay, anh tiếp tục tái hiện điều đó tại K Club.

Ngày chung kết, bước ngoặt cũng đến từ một cú đánh “fairway metal” tuyệt đẹp ở hố 16 par5 từ khoảng cách 261 yard đưa bóng dừng cách cờ bốn feet, giúp anh dễ dàng ghi điểm eagle.

Đối thủ Lagergren, người mới vô địch Irish Challenge năm ngoái tại sân South Course của K Club, cũng thể hiện phong độ ấn tượng với nhiều cú đánh chuẩn xác trong suốt ngày chung kết.

Nhưng cú eagle “để đời” tại hố 18 par5 lại thuộc về McIlroy.

“Đó chính là ‘Rory roar’ - tiếng gầm của Rory", các bình luận viên thốt lên khi chứng kiến McIlroy thực hiện thành công cú gạt 28 feet ghi eagle, khiến cả sân đấu nổ tung trong phấn khích. Anh kéo trận đấu vào loạt playoff với cùng tổng điểm -17 như Lagergren.

“Tôi từng có cơ hội ở green hố cuối tại Irish Open 2024 ở Royal County Down để kéo Rasmus Hojgaard vào playoff, nhưng cú gạt đó lệch nhẹ", McIlroy nhớ lại. “Vì thế, cú eagle lần này thực sự như một sự giải tỏa. Tôi đã muốn đánh thật quyết liệt, và khoảnh khắc bóng rơi xuống lỗ thật sự quá tuyệt vời".

Ở hố phụ đầu tiên (hố 18 par5 dài 542 yard), cả Rory McIlroy lẫn Joakim Lagergren đều đưa bóng on green chỉ sau hai cú đánh, rồi cùng suýt chút nữa ghi eagle. Sang hố phụ thứ hai, kịch bản lặp lại: hai golfer tiếp tục bỏ lỡ cơ hội eagle và gạt ghi điểm birdie từ cự ly ngắn.

Bước ngoặt đến ở hố phụ thứ ba. McIlroy tưởng chừng gặp bất lợi khi phát bóng lệch vào vùng cỏ rough, còn Lagergren có lợi thế lớn với vị trí bóng đẹp ngay giữa fairway. Nhưng trong khoảnh khắc quyết định, golfer người Thụy Điển lại quá mạo hiểm, chọn đánh thẳng cờ và để bóng rơi xuống nước. McIlroy lập tức nắm lấy cơ hội, đưa bóng lên green an toàn rồi hai putt đơn giản để ghi điểm birdie khép lại trận playoff.

“Với cách mà hố 18 được thiết lập hôm nay, tôi nghĩ chỉ còn chờ xem ai sẽ mắc sai lầm trước", McIlroy chia sẻ. "Tôi rất hạnh phúc khi giành danh hiệu Irish Open lần thứ hai.”

Trước đó, McIlroy có khởi đầu vòng cuối đầy sóng gió: xuất phát kém 4 gậy và bogey ngay hố mở màn. Nhưng anh nhanh chóng trở lại với loạt birdie ở hố 2, 4, 5, 9 và 13, trước khi khép lại bằng cú eagle ngoạn mục ở hố 18, cú gạt dài 28 feet được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của golf năm 2025.

Một năm rực rỡ

Chiến thắng tại K Club đánh dấu lần thứ hai Rory McIlroy vô địch Irish Open, sau lần đăng quang đầu tiên năm 2016. Nó cũng khẳng định vị thế của anh như một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của golf Ireland.

McIlroy hiện đã sở hữu danh hiệu quốc tế thứ 45 và DP World Tour thứ 20 trong sự nghiệp. Đây cũng là chiến thắng thứ 4 của McIlroy trong năm 2025. Ngoại trừ chức vô địch áp đảo ở AT&T Pebble Beach Pro-Am hồi tháng 2, cả ba chiến thắng còn lại tại The Players Championship (hạ JJ Spaun), The Masters (thắng Justin Rose) và giờ là Irish Open (vượt qua Lagergren), đều phải định đoạt bằng playoff. Điều này cho thấy bản lĩnh thép và khả năng vượt áp lực của tay golf người Bắc Ireland.

“Năm 2025 chắc chắn là một trong những năm tuyệt vời nhất, nếu không muốn nói là năm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi,” McIlroy khẳng định. “Và vẫn chưa kết thúc đâu. Tuần tới, tôi còn BMW PGA tại Wentworth và sau đó là Ryder Cup. Tôi cảm thấy mình đang chơi rất tốt và háo hức chờ đợi những gì sắp tới".

Ở tuổi 36, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, McIlroy vẫn đầy khát khao chinh phục. Golfer người Bắc Ireland vốn rất yêu thích các giải “National Open”. Lịch trình cuối năm của anh còn có Australian Open tại Royal Melbourne vào tháng 12. Nhưng trước mắt, chức vô địch Irish Open ngay trên quê hương sẽ được ăn mừng thật tưng bừng.

“Tôi thấy mình thật may mắn, bởi trên thế giới có lẽ chỉ có rất ít golfer nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt khi trở về quê hương. Jon Rahm ở Tây Ban Nha cũng như vậy. Đây thực sự là điều tuyệt vời", McIlroy bày tỏ. "Tôi không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên. Tôi cảm thấy biết ơn và may mắn. Tôi yêu cảm giác trở về, yêu bầu không khí này. Những khoảnh khắc như thế này mới là thứ mà bạn sẽ còn nhớ mãi khi sự nghiệp đã khép lại".