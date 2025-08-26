Tommy Fleetwood xoá dớp “vua về nhì”, có chiến thắng lịch sử ở Tour Championship 2025

Ý chí cùng nghị lực phi thường tạo ra chiến thắng để đời

Tommy Fleetwood ra mắt PGA Tour năm 2018. Kể từ đó đến nay anh vẫn đang miệt mài cống hiến, cũng như đi tìm danh hiệu đầu tiên. Tommy là một trong những tay golf nổi bật trên Tour, luôn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, rào cản tâm lý vào những thời điểm then chốt đã cản trở golfer người Anh đến với chiến thắng.

Tommy Fleewood cuối cùng cũng vô địch một giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour

Kể từ khi bước lên sân chơi chuyên nghiệp năm 2010, anh đã thi đấu bùng nổ và trở thành một trong những golfer người Anh thành công nhất trên đấu trường DPWT (trước kia là European Tour) khi đem về tới 7 chiến thắng, trong đó có 2 danh hiệu Rolex Series danh giá. Anh cũng là 1 trong những gương mặt nổi bật trong đội hình tuyển Ryder Cup châu Âu trong gần 1 thập kỷ.

Tuy nhiên, chiến thắng trên PGA Tour luôn ngoảnh mặt cũng như trêu đùa anh. Đã có những thời điểm Tommy Fleetwood đã ở rất gần với nó, nhưng không vì thế mà anh chán nản, bỏ cuộc. Ngược lại, anh càng quyết tâm hơn với nghị lực phi thường, vượt lên trên mọi nghịch cảnh để rồi làm nên chiến thắng vô cùng ấn tượng tại giải đấu danh giá bậc nhất trong thế giới golf.

“Cảm giác này thật khó tin”, Fleetwood xúc động chia sẻ sau chiến thắng. “164 lần ra sân mà không thắng, đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có đủ tốt để làm được điều này hay không. Nhưng hôm nay, tất cả đã được đền đáp”.

Sân khấu East Lake, chào đón tân vô địch với niềm tin không từ bỏ

Bước vào sự kiện cuối cùng và cũng là sự kiện quan trọng nhất năm - Tour Championship, Tommy tiếp tục thể hiện lối chơi với lòng quyết tâm không từ bỏ.

Sự kiên nhẫn của Fleewood đã được đền đáp

Sau 54 hố đấu, anh có lần thứ 5 trong mùa giải chiếm đỉnh bảng và đứng trước cơ hội rất lớn để có chiến thắng, mặc dù không ít người dám đặt niềm tin vào Tommy Fleetwood, vì trước đó anh đã từng bỏ lỡ những cơ hội "ngon ăn".

Anh cùng với golfer người Mỹ Patrick Cantlay đồng dẫn đầu và thi đấu cùng nhóm đấu. Sau 2 hố đấu đầu tiên, Tommy có được lợi thế rất lớn khi Cantlay mắc bogey hố đầu tiên và double bogey hố thứ 2, trong khi đó, anh có được điểm birdie hố đấu thứ 2 để dẫn trước Cantlay đến 4 gậy.

Có một chút lo lắng khi Tommy mắc bogey tại hố đấu số 5, hố đấu số 10, người ta bắt đầu hình dung về 1 sự sụp đổ có thể đến với anh ngay lập tức, giống như những gì đã diễn ra trước đó tại các sự kiện trong năm nay.

Tuy nhiên, mọi việc không đến nỗi quá nghiêm trọng. Tommy Fleetwood bình tĩnh, tinh chỉnh thước ngắm và nhẹ nhàng đi hết các hố đấu còn lại của ngày Chủ nhật đáng nhớ. Anh kết thúc trận đấu với chuỗi 3 điểm (par) tại 3 hố đấu cuối và tổng điểm (-18), hơn Patrick Cantlay 3 gậy để đi đến chiến thắng PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời bước lên đỉnh vinh quang cùng danh hiệu FedEx Cup danh giá.

Chiến thắng tại Tour Championship 2025 không chỉ là danh hiệu PGA Tour đầu tay mà còn là giấc mơ dài đã được anh viết lên sau bao nhiêu nỗ lực không biết mệt mỏi của năm tháng chờ đợi trong đau khổ cùng nước mắt.

Đây không chỉ là chiến thắng của cá nhân Tommy, mà còn là chiến thắng của câu chuyện truyền cảm hứng bất tận trong thế giới golf thời điểm hiện tại, khi sự kiên nhẫn của niềm tin không từ bỏ đã được đền đáp xứng đáng.

Câu chuyện truyền cảm hứng môn golf

PGA Tour mùa giải năm nay bội thu bởi những chiến thắng xuất phát từ niềm tin không từ bỏ của các golfer kỳ cựu, những người đã bước trên thảm cỏ trong khắp các giải đấu trên Tour trong cả thập kỷ.

Từ chiến thắng của Rory McIlroy tại thánh địa Augusta sau hơn 11 năm chờ đợi, đến chiến thắng của JJ Spaun tại major US Open đã cho thấy nhiều chuyện đáng nhớ. Đã có thời điểm Spaun nghĩ đến chuyện từ bỏ golf, rồi đến chiến thắng của Ben Griffin, một cựu nhân viên tài chính, hay chiến thắng sau 7 lần về nhì của golfer người Mỹ Cameron Young, và cả chiến thắng vĩ đại trên East Lake của Tommy Fleetwood sau 9 năm, trải qua 164 sự kiện, với 30 lần về trong Top 5 cùng nhiều lần thất bại ở hố cuối.

Tất cả họ đã làm nên những chiến thắng ấn tượng khi đã tạo ra những khoảnh khắc diệu kỳ, như những câu chuyện với cái kết có hậu. Các chiến thắng đó còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả những ai đang theo đuổi golf, tin rằng giấc mơ lớn trong golf đều có thể đến, và đó không còn là nhiệm vụ bất khả thi. Bạn hãy làm việc chăm chỉ, hãy kiên nhẫn, với niềm tin không từ bỏ, rồi chiến thắng sẽ đến.