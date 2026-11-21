Từ nâng cấp sân Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ đến tổ chức thi đấu tại hồ Đá Bàng, biển Hồ Tràm, TP.HCM đang huy động hệ thống địa điểm trên địa bàn mở rộng để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Công tác chuẩn bị được triển khai theo đặc thù từng môn, gắn với việc khai thác các công trình và không gian thể thao sẵn có.

Những ngày trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, công tác chuẩn bị tại TP.HCM được triển khai đồng thời ở nhiều khu vực. Trong khi các hạng mục phục vụ điền kinh tại sân Thống Nhất được ưu tiên hoàn thiện, Nhà thi đấu Phú Thọ đã đưa vào sử dụng sau nâng cấp. Tại hồ Đá Bàng và bãi biển Hồ Tràm, những cuộc tranh tài đầu tiên đã diễn ra.

Sân Thống Nhất được nâng cấp, tu bổ, sẵn sàng phục vụ cho Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Ưu tiên công trình trọng điểm

Sân vận động Thống Nhất là một trong những công trình được quan tâm trước thềm Đại hội. Dự án cải tạo, nâng cấp sân khởi công cuối tháng 3, với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng.

Để phục vụ môn điền kinh, các hạng mục trực tiếp liên quan đến thi đấu được ưu tiên trong quá trình triển khai. Theo ghi nhận đầu tháng 11, sau hơn 7 tháng thi công, mặt cỏ, hệ thống thoát nước và đường chạy điền kinh cơ bản hoàn thiện; một số hạng mục khán đài tiếp tục được thi công.

Trước đó, lãnh đạo Trung tâm Thể thao Thống Nhất cho biết khu vực đường chạy, sân cỏ và khán đài A dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 10. Các phần xây dựng mới, trong đó có khán đài B, được thực hiện theo tiến độ dài hơn của dự án.

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất và Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ, khảo sát khu vực thi đấu và nắm tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ Đại hội.

Cùng với Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ đã đưa vào sử dụng từ đầu tháng 7 sau quá trình cải tạo, sửa chữa. Công trình được bố trí phục vụ môn thể dục dụng cụ và lễ bế mạc Đại hội.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 229 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng, cải tạo và sửa chữa 13.770 mét vuông. Mái vòm, hệ thống vì kèo thép, sân thi đấu và cửa được thay mới; khán đài cơ động, khu vệ sinh được nâng cấp. Công trình cũng được lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm, phòng cháy chữa cháy, âm thanh và ánh sáng.

Với một nhà thi đấu phục vụ cả thi đấu và tổ chức sự kiện, các hạng mục này gắn với điều kiện hoạt động của vận động viên, trọng tài, lực lượng tổ chức và khán giả. Việc cải tạo công trình hiện hữu đồng thời tạo thêm điều kiện khai thác sau Đại hội.

Ở cụm công trình Phú Thọ, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ cũng được cải tạo để phục vụ các môn bơi, lặn và quần vợt. Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương được sử dụng cho cầu lông, còn Nhà thi đấu Nguyễn Du được bố trí cho billiards và snooker.

Việc sử dụng các công trình theo công năng giúp thành phố phân bổ những môn có yêu cầu khác nhau về mặt sân, thiết bị và không gian thi đấu. Một số địa điểm đã vận hành từ giữa tháng 11, khi các môn thi đấu sớm bắt đầu trước lễ khai mạc.

SVĐ Bà Rịa tham gia đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc.

Mở rộng không gian tổ chức

Không chỉ tại khu vực trung tâm, công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai trên địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Các sân vận động, nhà thi đấu và địa điểm ngoài trời ở những khu vực này bổ sung điều kiện để thành phố tổ chức nhiều nhóm môn.

Sân Gò Đậu và Đông Hòa được bố trí phục vụ bóng đá nam U21; sân vận động Bà Rịa tổ chức bóng đá nữ. Trong khi đó, sân Thống Nhất tập trung cho điền kinh. Việc phân công công năng giữa các sân giúp ban tổ chức bố trí môn thi theo điều kiện của từng cơ sở.

Khu vực Bình Dương còn có hệ thống thi đấu trong nhà. Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương, môn khiêu vũ thể thao được tổ chức trong hai ngày 16 và 17/11.

Trước khi môn thi diễn ra, các hạng mục chiếu sáng, điều hòa, âm thanh chuyên dụng, phòng chức năng cho vận động viên và trọng tài được rà soát. Nhân sự chuyên môn, an ninh và y tế được phân công phục vụ thi đấu.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, các địa điểm được bố trí từ sân vận động, nhà thi đấu đến hồ và bãi biển. Sân Lam Sơn phục vụ bắn cung; nhà thi đấu tại Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận các môn trong nhà theo lịch.

Trước khi các môn khởi tranh, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức rà soát công tác chuẩn bị 18 môn tại khu vực này. Các phần việc được đặt ra gồm chạy thử thiết bị, kiểm tra hệ thống điện, lối thoát hiểm, lịch chuyển đổi mặt bằng giữa các môn và phương án cứu hộ tại địa điểm thi đấu trên mặt nước.

Hồ Đá Bàng, xã Nghĩa Thành, là một trong những địa điểm đã bước vào vận hành. Ngày 15/11, các tay chèo bắt đầu tranh tài canoeing tại đây, mở đầu cho nhóm môn đua thuyền của Đại hội.

Hồ có hệ thống 9 đường đua, tháp xuất phát và thiết bị dóng hàng phục vụ thi đấu. Sau canoeing, địa điểm tiếp tục đón vận động viên rowing và đua thuyền truyền thống.

Ba phân môn sử dụng nối tiếp cùng một mặt nước, đường đua và hệ thống thiết bị chuyên môn. Trước khi tranh tài, các đoàn đến làm quen điều kiện mặt nước, khí hậu và sức gió; đơn vị tổ chức rà soát phương án cứu hộ phù hợp với đặc thù thi đấu trên hồ.

Tại xã Hồ Tràm, môn bóng chuyền bãi biển khởi tranh ngày 16/11, với hai nội dung đồng đội nam và nữ, quy tụ 14 đơn vị. Địa điểm ven biển mở thêm không gian tổ chức môn thi trên cát cho thành phố.

Điều kiện gió biển ảnh hưởng trực tiếp đến đường bóng, đòi hỏi vận động viên có thời gian thích nghi. Đội TP.HCM đã tập huấn tại Hồ Tràm trước giải để làm quen điều kiện thi đấu.

Với một địa điểm ngoài trời, công tác chuẩn bị còn liên quan đến vận hành truyền hình. Đơn vị chuyên môn khảo sát vị trí đặt máy quay, hướng nắng, phương án che chắn thiết bị và truyền dẫn trong điều kiện độ ẩm, hơi muối của khu vực ven biển.

Từ việc nâng cấp những công trình lớn đến đưa các địa điểm mặt nước, ven biển vào chương trình thi đấu, TP.HCM đang triển khai công tác tổ chức trên nhiều khu vực và điều kiện thực tế khác nhau. Cùng với cơ sở vật chất, việc phối hợp nhân sự chuyên môn, hậu cần, y tế và an ninh tại từng điểm là phần việc xuyên suốt trong thời gian diễn ra Đại hội.