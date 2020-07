Tin thể thao HOT 31/7: Naomi Osaka bác bỏ tin đồn không dự US Open

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Naomi Osaka bị đồn sẽ bỏ US Open nhưng đội quản lý của cô đã bác bỏ thông tin.

Naomi Osaka không bỏ US Open. Sau khi nhiều hãng tin cho biết Naomi Osaka có thể bỏ qua US Open do không thấy cô được đăng ký thi đấu, đội quản lý của Osaka đã thông qua hãng thông tấn Reuters khẳng định tin đồn đó không có thật và Osaka sẽ chắc chắn dự giải.

Naomi Osaka

McGregor được ông bầu nổi tiếng mời hợp tác. Conor McGregor đã tuyên bố giải nghệ với UFC nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để tham gia vào các lĩnh vực võ thuật khác, và mới đây ông bầu boxing nổi tiếng Eddie Hearn đã ngỏ ý rằng ông sẽ rất vui lòng được hợp tác cùng McGregor dù đã có nhiều thân chủ nổi tiếng như Anthony Joshua.

McIlroy không chắc sẽ trở lại châu Âu. Tay golf Rory McIlroy cho biết anh có thể sẽ không trở lại châu Âu thi đấu vào lúc này do lo ngại dịch Covid-19. McIlroy dự kiến sẽ thi đấu ở US Open nhưng có khả năng sẽ bỏ qua 2 giải Scottish Open lẫn BMW PGA Championship.

Italian GP chưa được đón fan trở lại. Mặc dù Italian GP được kỳ vọng sẽ là chặng đua F1 đầu tiên đón fan tới xem, nhưng mới đây nhà tổ chức đã thông báo điều đó là không thể do dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát. Vé đã mua sẽ được bồi hoàn 100% qua nhiều cách khác nhau. Hiện chặng Russian GP tại Sochi đang đề đạt nguyện vọng cho fan vào xem.

