Tin thể thao HOT 28/6: Sếp lớn nêu điều kiện để đại chiến Fury - Joshua diễn ra

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Đích thân Chủ tịch Hội đồng boxing thế giới (WBC) lên tiếng khẳng định đại chiến giữa Tyson Fury và Anthony Joshua sẽ không thể diễn ra nếu không thỏa mãn 1 điều kiện.

Đại chiến Fury - Joshua nguy cơ đổ bể: Mauricio Sulaiman - Chủ tịch Hội đồng boxing thế giới (WBC) mới đây đã lên tiếng xác nhận Tyson Fury sẽ không được phép thượng đài với Anthony Joshua cho đến khi hoàn thành xong trận tranh đai vô địch WBC hạng nặng với Dillian Whyte.

Trước đó, hai ông bầu "máu mặt" Eddie Hearn và Bob Arum cũng đã tìm mọi cách "lách luật" nhằm giúp đại chiến được chờ đợi nhất làng boxing diễn ra như kế hoạch. Theo đó, Joshua và Fury sẽ thượng đài 2 trận trong năm 2021.

Fury chỉ được phép đấu Joshua sau khi thượng đài với Dillian Whyte

"Một lần nữa, WBC xác nhận trận đấu giữa võ sĩ thách đấu và nhà vô địch sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng nghĩa Fury phải thượng đài với Dillian Whyte sau khi đánh bại Deontay Wilder", Sulaiman tuyên bố trên World Boxing News.

"Trai hư" tennis kêu gọi US Open hoãn: Mới đây, Nick Kyrgios đã lên tiếng kêu gọi Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) hoãn kế hoạch tổ chức US Open sau khi nước Mỹ ghi nhận hơn 37000 ca dương tính với Covid-19 mỗi ngày - tỷ lệ cao nhất thế giới. Trước đó, Grand Slam cuối cùng trong năm dự tính diễn ra từ 31/8 đến 13/9.

Andy Murray thất bại ở siêu giải đấu Vương quốc Anh: Mới đây, cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Murray đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 (6-1, 2-6, 8-10) trước tay vợt số 1 vương quốc Anh Dan Evans ở giải giao hữu Battle of the Brits. Đây là giải đấu do Jamie Murray - anh trai Andy Murray tổ chức, có sự tham dự của những tay vợt nam hay nhất "xứ sở sương mù". Tiến vào chung kết, Dan Evans sẽ gặp người thắng trong cặp đấu Kyle Edmund - Cameron Norrie.

Con trai huyền thoại Schumacher đổi tên để thi đấu F1: Trả lời phỏng vấn Under Armour, Mick Schumacher - con trai huyền thoại làng đua F1 Michael Schumacher tiết lộ sẽ sử dụng tên Mick Betsch (tên của mẹ) để thi đấu trong tương lai.

Tay đua 21 tuổi cho rằng quyết định này sẽ giúp anh không phải sống dưới áp lực và danh nghĩa "con trai Schumacher vĩ đại". Hiện Mick đầu quân cho đội đua Prema Powerteam thi đấu ở giải F2 (hạng đấu dưới F1) và là thành viên của học viện Ferrari - đội đua cũ của Michael Schumacher.

