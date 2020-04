Tin thể thao HOT 17/4: Djokovic không từ bỏ tennis dù ảnh hưởng Covid-19

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 00:05 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Trong quá khứ, Novak Djokovic thừa nhận anh đã từng cân nhắc rút lui khỏi thế giới quần vợt.

Djokovic không từ bỏ tennis dù ảnh hưởng Covid-19. Trong quá khứ, Novak Djokovic thừa nhận anh đã từng cân nhắc rút lui khỏi thế giới quần vợt. Theo HLV Marian Vajda, Nole thậm chí từng nghĩ về điều này khi gặp một loạt vấn đề sau khi phẫu thuật chấn thương và thua sốc trước Marco Cecchinato ở tứ kết Roland Garros.

Djokovic cam kết không nghĩ về chuyện từ bỏ tennis nữa

Chia sẻ về điều này, tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại Djokovic cho biết: "Đúng vậy. Tôi từng nghĩ về việc chia tay quần vợt. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như mình đã ở tận cùng thất vọng khi phẫu thuật. Tôi không thấy mình ở vào trạng thái cân bằng tốt. Tôi đã phải mất vài tháng để tìm lại mục đích và ý nghĩa của quần vợt. Nhưng hiện tại, tôi đang yêu quần vợt hơn bao giờ hết. Covid-19 không làm tôi nản lòng”.

Cựu vô địch WBC muốn so tài với Pacquiao vào cuối năm 2020. Tay đấm Danny Garcia cho biết. "Những trận đấu gần đây, tôi cảm thấy tôi đã chiến thắng một cách dễ dàng. Tôi muốn săn cú Knockout nhưng không được, chuyện là thế thôi. Giờ đây tôi sẽ nhắm đến điều to lớn hơn. Có lẽ phần thi đấu này sẽ giúp tôi được so găng với Manny Pacquiao hoặc ai đó. Tôi muốn đối đầu Pacquiao trong trận đấu có thể là cuối cùng của anh ấy. Nếu nó diễn ra vào cuối năm 2020, điều đó sẽ rất tuyệt”.

Khabib e sợ lời thách đấu của McGregor. Theo khẳng định của HLV Phil Sutcliffe, Conor McGregor đang đạt phong độ cực cao. Mới đây, "Gã điên" người Ireland xuất sắc đánh bại Donald Cerrone bằng knock-out chỉ sau 40 giây. Thầy của McGregor đánh giá, nếu thượng đài so với vào lúc này, Khabib Nurmagomedov không phải là đối thủ của Conor. "Cậu ta (Khabib) đang e sợ Conor. Chắc chắn là như vậy. Và đó là lý do trận tái đấu không diễn ra".

Sếp của F1 dự đoán người có thể đánh bại Hamilton. Bernie Ecclestone, cựu giám đốc điều hành của giải đua F1 vừa đưa ra dự đoán người có thể đánh bại Lewis Hamilton trong thời gian tới. "Lewis giống như Muhammed Ali của giải F1 vậy. Giờ đây, ai cũng muốn được ngắm giây phút cậu ấy thất bại. Ai có thể lật đổ đế chế của Hamilton. Tôi nghĩ chỉ có một cái tên, đó là Max Verstappen".

