Thiếu sao nhưng điền kinh Philippines nêu mục tiêu 8-11 HCV

Chẳng phải vô cớ, nhưng vì sao thiếu vắng hàng loạt ngôi sao, “nữ hoàng” nhưng điền kinh Philippines vẫn mơ cao tại SEA Games 31?

Nếu như điền kinh Việt Nam (VN) thiếu vắng “nữ hoàng” nước rút Lê Tú Chinh (đương kim vô địch 100m nữ SEA Games) do chấn thương, thì Philippines cũng thiếu “nữ hoàng” nước rút Kristina Knott, đương kim vô địch 200m nữ SEA Games.

VĐV nhảy sào nam EJ Obuena của Philippines, niềm hy vọng vàng và là người cầm cờ của đoàn Philippines. Ảnh: Star.

Nội dung 100m và 200m nữ tại SEA Games 2019, Tú Chinh và Knott có những cuộc so kè đầy thú vị ở 200m. Knott đánh bại Tú Chinh với thành tích 23 giây 01 so với 23 giây 45 của Tú Chinh thì ở 100m, Chinh đánh bại Knott với thành tích kèm cựa nhau đến ngạt thở 11 giây 54 so với 11 giây 55, tức Chinh chỉ hơn 0,01 giây.

Ngoài Kristina Knott vắng mặt SEA Games 31, điền kinh Philippines còn không có sự phục vụ của anh em nhà Guermali gồm Yacine và Said. Yacines thì bận thi học kỳ không thể xin dời lịch thi, còn Said thì chấn thương.

Kristina Knott và Tú Chinh... "rủ nhau chấn thương" rồi vắng mặt tại SEA Games 31. Ảnh: Star.

Người thay thế Knott nuôi mục tiêu vàng nội dung 100m, 200m nữ SEA Games 31 cũng là cô gái mang hai dòng máu Philippines-Mỹ Kyla Richardson. Kyla cũng sẽ “đóng vai trò” như Knott tại SEA Games 31 này, tức là thành viên trong tổ tiếp sức 4x100m cùng em gái của mình và hai đồng đội khác gồm Robyn Brown và Eloisa Luzon.

Tuy vắng những trụ cột ở nhóm chạy, nhưng điền kinh Philippnes còn có VĐV nhảy sào nam EJ Obuena (người cầm cờ đoàn Philippines ở lễ khai mạc), VĐV nước rút và 110m rào Eric Cray, VĐV Marathon Christine Hallasgo, VĐV nhảy sào nữ Nathalie Uy, VĐV ném tạ William Morrison, VĐV ba môn phối hợp Dequinan...

Điền kinh Philippines mạnh đều ở nhóm chạy, chém, nhảy và cả các nội dung phối hợp, việt dã... nên họ nêu mục tiêu 8 đến 11 HCV.

Nguồn: https://plo.vn/thieu-sao-nhung-dien-kinh-philippines-neu-muc-tieu-8-11-hcv-post678404.htmlNguồn: https://plo.vn/thieu-sao-nhung-dien-kinh-philippines-neu-muc-tieu-8-11-hcv-post678404.html