Thần đồng Trung Quốc khổ luyện từ mẫu giáo, nhịn ăn tối 2 năm để vô địch Olympic

Tại Olympic Rio 2016, Trần Nhược Lâm cùng đồng đội Lưu Huệ Hà giành huy chương vàng nội dung nhảy cầu đôi 10 m. Chiến thắng giúp nữ vận động viên Trung Quốc hoàn tất bộ sưu tập 5 huy chương vàng qua ba kỳ Thế vận hội liên tiếp, đồng thời nâng chuỗi trận bất bại của mình ở nội dung nhảy cầu đôi nữ 10 m lên con số 57.

Chạy hơn 5 km mỗi ngày từ khi học mẫu giáo

Trần Nhược Lâm sinh năm 1992 tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, cha mẹ cô ly hôn khi Nhược Lâm mới 3 tuổi. Từ nhỏ, cô đã sống cùng ông bà nội. Dù vậy, cô vẫn nhận được sự chăm sóc tận tình của những người thân trong gia đình.

Từ khi còn nhỏ, Trần Nhược Lâm có thể trạng gầy yếu, thường xuyên đau ốm. Với mong muốn cải thiện sức khỏe cho cháu gái, ông bà đưa cô đến Trường Thể thao nghiệp dư thiếu nhi thành phố Nam Thông để tập luyện khi mới 4 tuổi. Sau đó, cô được tuyển chọn vào trường thể thao thiếu nhi cấp tỉnh, trở thành vận động viên được đào tạo ngắn hạn.

Trần Nhược Lâm sống cùng ông bà từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Sina)

Theo CCTV, Trần Nhược Lâm sớm bộc lộ tính cách kiên trì và tinh thần muốn chiến thắng. Khi còn học mẫu giáo, cô tự đặt mục tiêu chạy 18 vòng sân trường mỗi ngày. Với chiều dài khoảng 300 m mỗi vòng, tổng quãng đường mà cô bé phải hoàn thành lên tới 5,4 km.

Bà của Nhược Lâm kể rằng ban đầu có một cán bộ nhà trường họ Lâm thường xuyên chạy cùng cô. Tuy nhiên, sau một thời gian, người này không thể tiếp tục duy trì khối lượng vận động, chỉ còn Nhược Lâm kiên trì thực hiện mục tiêu. Thương cháu, bà từng thử chạy cùng nhưng phải dừng lại sau ba vòng vì quá mệt.

Có những ngày, Nhược Lâm vừa chạy vừa khóc vì kiệt sức. Khi bà khuyên dừng lại, cô bé vẫn nhất quyết tiếp tục và đáp: “Cháu muốn chạy. Cháu chạy mệt thì khóc một chút cũng không được sao?”.

Một lần khác, ông của Nhược Lâm đùa rằng sẽ đi xe máy về quê và để cháu chạy theo. Cô bé lập tức đồng ý, kiên trì chạy quãng đường cả đi lẫn về dài hơn 10 km.

Năm 1999, Trần Nhược Lâm giành vị trí thứ tư tại giải nhảy cầu trẻ tỉnh Giang Tô. Bốn năm sau, khi mới 11 tuổi, cô đoạt ba huy chương vàng tại giải nhảy cầu thiếu nhi toàn quốc. Năm tiếp theo, tại Giải vô địch nhảy cầu quốc gia, cô thi đấu vượt cấp, cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi nổi tiếng như Lý Đình và Lao Lệ Thi, cuối cùng giành vị trí thứ năm nội dung nhảy cầu 10 m. Cuối năm 2004, Trần Nhược Lâm được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Những trải nghiệm trong thời thơ ấu góp phần hình thành tính cách tự lập và bản lĩnh của Trần Nhược Lâm. Theo Cao Phong, huấn luyện viên đầu tiên của Nhược Lâm, bên cạnh năng khiếu chuyên môn, khả năng duy trì tâm lý ổn định và tinh thần kiên cường là những yếu tố quan trọng giúp cô vượt qua các đối thủ.

Giải nghệ vì nguy cơ bị liệt

Năm 2008, khi mới 16 tuổi, Trần Nhược Lâm gây tiếng vang tại Olympic Bắc Kinh với hai tấm huy chương vàng ở nội dung nhảy cầu đơn nữ và đôi nữ 10 m. Bốn năm sau, cô tiếp tục bảo vệ thành công cả hai danh hiệu tại Olympic London 2012, nâng tổng số huy chương vàng Olympic lên con số bốn.

Theo CCTV, Nhược Lâm từng được đánh giá là vận động viên có khối lượng tập luyện lớn nhất, thời gian tập luyện dài nhất và tinh thần chăm chỉ nhất đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc. Để duy trì cân nặng phù hợp với yêu cầu chuyên môn, cô phải thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt, thậm chí từng không ăn tối trong suốt 2 năm. Mỗi khi thèm đồ ăn vặt, nữ vận động viên thường tìm đọc tạp chí để phân tán sự chú ý.

Đáng chú ý, Trần Nhược Lâm thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở các nội dung nhảy cầu đôi. Kể từ năm 2006, tỷ lệ chiến thắng của cô ở các nội dung đôi tại những giải đấu lớn cấp thế giới đạt tới 100%.

Trần Nhược Lâm (phải) cùng đồng đội Lưu Huệ Hà giành huy chương vàng nội dung nhảy cầu đôi 10 m tại Olympic 2016. (Ảnh: Xinhua)

Dù vậy, thành công liên tiếp cũng từng khiến Nhược Lâm đánh mất động lực. Sau khi sở hữu bốn HCV Olympic, cô có giai đoạn tập luyện thiếu tập trung, thành tích giảm sút và thậm chí chỉ đứng thứ sáu ở một vòng tuyển chọn nội dung nhảy cầu đơn nữ 10 m.

Huấn luyện viên Chu Kế Hồng khi đó phải thẳng thắn nhắc nhở rằng những tấm HCV trong quá khứ không bảo đảm cho Nhược Lâm một suất tham dự Olympic Rio. Lời cảnh tỉnh khiến cô thay đổi thái độ, tập trung trở lại để chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội thứ ba trong sự nghiệp.

Tháng 8/2016, Trần Nhược Lâm bước vào trận chung kết nhảy cầu đôi nữ đài cao 10 m tại Olympic Rio cùng đồng đội Lưu Huệ Hà. Điều kiện thi đấu tại Rio không hoàn toàn thuận lợi khi bục nhảy ngoài trời chịu ảnh hưởng của gió, nhiệt độ tương đối thấp và nước trong hồ bơi bất ngờ chuyển sang màu xanh lá. Dù vậy, cặp vận động viên vẫn thể hiện ưu thế vượt trội, liên tục dẫn đầu, qua đó mang về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau Olympic Rio 2016, cô nộp đơn xin giải nghệ và được đội tuyển chấp thuận. Lý do là nếu tiếp tục thi đấu, Trần Nhược Lâm không loại trừ nguy cơ bị liệt. Đây không phải vấn đề cô mới phải đối mặt, mà là hậu quả của những chấn thương tích lũy qua nhiều năm. Sau khi giải nghệ, cô trở thành trọng tài và được bổ nhiệm vào Ủy ban Kỹ thuật nhảy cầu của Liên đoàn Bơi Quốc tế (FINA).