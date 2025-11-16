Thái Lan kỳ vọng lãi lớn ở SEA Games 33

MOTS cho rằng kỳ đại hội cuối năm nay là cơ hội tạo ra ít nhất 12.000 đến 14.000 việc làm từ lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, vận tải và thể thao.

"Không dưới 12.000 VĐV, HLV và nhân viên từ các nước trong khu vực sẽ đến Thái Lan", Bộ trưởng MOTS Atthakorn Sirilathayakorn nói với Siam Sport. "Điều này tạo ra biến động kinh tế trong suốt thời gian diễn ra Đại hội ở các tỉnh đăng cai và khu vực lân cận".

Chủ nhà Thái Lan tổ chức SEA Games 33 và Para Games 13 tại Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima. Ảnh: Matichon

Trước mắt, chủ nhà đã có 20 triệu baht từ tài trợ và 180 triệu baht từ hàng hóa và dịch vụ, như thiết bị thể thao và đồ uống. Phí đăng ký của các đoàn dự SEA Games 33 là 134,4 triệu baht, còn ASEAN Para Games là 16,8 triệu baht.

Ngoài ra, tiền bán vé dự kiến thu về 20 triệu baht. Thái Lan cũng thúc đẩy bán bản quyền truyền hình, với phí cấp thẻ khoảng 20.000 USD cho mỗi đơn vị muốn tác nghiệp trực tiếp.

Doanh thu MOTS kỳ vọng cao hơn 2,5 lần ngân sách 2,055 tỷ baht, được nội các Thái Lan phê duyệt cho SEA Games và Para Games hồi tháng 6.

Đây chưa phải ngân sách lớn nhất Thái Lan dành cho một sự kiện thể thao lớn. Tại ASIAD 1998, ngân sách là 2,372 tỷ baht. Xếp sau là Đại hội thể thao Sinh viên 2007 (1,843 tỷ baht), SEA Games 2007 và Para Games 2008 (1,463 tỷ baht).

Ngân sách SEA Games và Para Games lần này quy ra USD là khoảng 63,5 triệu USD. Con số này bằng một nửa so với 131 triệu USD mà Campuchia bỏ ra tại Đại hội năm 2023. Khác biệt nằm ở chỗ Thái Lan tận dụng nhiều cơ sở vật chất cũ, trong khi Campuchia xây mới nhiều hạ tầng. Việt Nam từng bỏ ra khoảng 44 triệu USD cho SEA Games 31, nhưng không tổ chức Para Games. Campuchia và Việt Nam đều không công bố doanh thu cụ thể từ sự kiện.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, với 574 nội dung từ 50 môn thể thao. Đây là lần thứ bảy Thái Lan đăng cai sau năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007. Trong khi đó, ASEAN Para Games 13 tổ chức từ ngày 20/1 đến 26/1/2026 tại Nakhon Ratchasima.