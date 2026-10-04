Felix muốn rời Al Nassr về Barcelona, Ronaldo mất đi "đồng minh"

Trở ngại từ điều khoản gia hạn hợp đồng của Al-Nassr

Sau thời gian thi đấu cho Al-Nassr tại Saudi Arabia, João Félix rất mong muốn quay trở lại bóng đá châu Âu và điểm đến anh mong muốn nhất là Barcelona, nơi anh từng thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, một trở ngại mới đã xuất hiện ngáng đường ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Theo xác nhận từ 365Scores, bản hợp đồng mà Félix đã ký với Al-Nassr có chứa một điều khoản cho phép đội bóng Saudi Arabia được quyền đơn phương gia hạn. Al-Nassr có thể kích hoạt điều khoản này mà không cần chữ ký mới từ phía cầu thủ, miễn là đáp ứng đúng các điều kiện đã quy định trong hợp đồng hiện tại về thời hạn gia hạn, mức thù lao tài chính và thời hạn kích hoạt.

Điều này đồng nghĩa với việc Al-Nassr đang nắm trong tay công cụ để giữ chân tiền đạo này ở lại sau mùa hè 2027. Theo 365Scores, ban lãnh đạo Al-Nassr dự kiến sẽ sớm gặp đại diện Jorge Mendes để thảo luận về tương lai của cầu thủ.

Trong khi đó, tờ Sport lưu ý thêm rằng Jorge Mendes được cho là đã thông báo cho Barcelona về mong muốn trở lại Camp Nou theo dạng cầu thủ tự do của João Félix.

Định hướng chuyển nhượng của Barcelona và HLV Flick

Phía Barcelona đã nắm được nguyện vọng của João Félix, tuy nhiên việc đưa anh trở lại hoàn toàn không phải là ưu tiên của đội bóng ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha thường xuất phát ở hành lang cánh trái rồi bó vào trong, nhưng mẫu cầu thủ này hiện đứng sau những cái tên như Gordon hay Karim Adeyemi trong danh sách ưu tiên.

Đây là những cầu thủ có hồ sơ thi đấu phù hợp hơn rất nhiều với những gì HLV Flick yêu cầu cho vị trí đó.