Cục diện Ngoại hạng Anh ảnh hưởng thế nào nếu Man City bị trừ điểm?

Man City đối mặt khả năng bị trừ điểm

Kể từ khi Man City bị xác định vi phạm các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh, mức án mà đội bóng này có thể phải nhận trở thành chủ đề được quan tâm.

Man City khẳng định họ không có lỗi. Hôm thứ Sáu, CLB xác nhận đã chính thức kháng cáo phán quyết của Ngoại hạng Anh.

Đây là tình huống chưa từng có tiền lệ ở nhiều khía cạnh, trong khi vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa được xác định. Vì vậy, chưa thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, quan điểm được nhiều người chia sẻ là quá trình kháng cáo có thể khiến việc đưa ra quyết định cuối cùng về hình phạt kéo dài, nếu Man City không thành công trong kháng cáo.

Các mức án được đưa ra thảo luận rất rộng. Tuy nhiên, The Analyst không đưa ra nhận định Man City nên phải nhận hình phạt ở mức nào. Sau khi Everton và Nottingham Forest từng bị trừ điểm vì vi phạm các quy định tài chính trong những năm gần đây, khả năng Man City cũng phải nhận án trừ điểm trong mùa giải này là điều có thể xảy ra.

Khởi đầu toàn thắng chưa đảm bảo chức vô địch

Ở thời điểm hiện tại, Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và là đội duy nhất còn giữ thành tích toàn thắng. Họ trở thành đội bóng thứ 14 trong lịch sử giải đấu mở đầu mùa giải bằng 5 chiến thắng liên tiếp.

Tuy nhiên, một khởi đầu như vậy chưa đảm bảo chức vô địch. Trong 14 đội bóng trước đó từng thắng cả 5 trận đầu mùa, chỉ có 4 đội sau đó giành được chức vô địch.

Theo siêu máy tính The Analyst, trong trường hợp không bị trừ điểm, Man City hiện có 39,9% khả năng vô địch Ngoại hạng Anh. Con số này thấp hơn Arsenal, đội được đánh giá có 44,2% khả năng đăng quang.

The Analyst đã sử dụng 100.000 lần mô phỏng phần còn lại của mùa giải. Sau đó, mô hình được tính toán lại với từng mức trừ điểm khác nhau để xác định Man City có thể kết thúc ở vị trí nào trên bảng xếp hạng.

Trừ điểm làm giảm mạnh cơ hội vô địch

Theo mô hình của The Analyst, Man City vẫn có hơn 10% khả năng vô địch nếu bị trừ dưới 10 điểm. Khi mức trừ điểm tăng lên, cơ hội giành chức vô địch giảm nhanh. Phải đến khi bị trừ 25 điểm, Man City mới trở thành đội gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu, với xác suất vô địch dưới 1%.

Những con số này chỉ phản ánh kết quả mô phỏng dựa trên mô hình của Opta, không phải dự đoán về mức án mà Man City sẽ thực sự phải nhận.

Trừ 38 điểm, cơ hội dự Champions League còn dưới 1%

Tác động của án phạt cũng rất rõ ràng đối với cuộc đua giành vé Champions League. Nếu Ngoại hạng Anh chỉ có 4 suất dự Champions League, Man City phải bị trừ 38 điểm thì khả năng kết thúc mùa giải trong nhóm đủ điều kiện dự giải đấu này mới giảm xuống dưới 1%.

Trong trường hợp Ngoại hạng Anh có 5 suất dự Champions League, như đã xảy ra trong hai mùa giải gần nhất, Man City có thêm một khoảng an toàn nhỏ. Khi đó, phải đến mức trừ 40 điểm, khả năng giành vé Champions League của họ mới giảm xuống dưới 1%.

Điều này cho thấy một án trừ điểm rất lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng Man City góp mặt tại đấu trường châu Âu mùa tiếp theo.

Trừ 40 điểm khiến nguy cơ xuống hạng vượt 50%

Đáng chú ý nhất trong mô phỏng của The Analyst là tác động đối với nguy cơ xuống hạng. Theo kết quả từ 100.000 lần mô phỏng, Man City chỉ chắc chắn xuống hạng khi bị trừ 74 điểm. Ở mức này, đội bóng bị xuống hạng trong cả 100.000 kịch bản được mô phỏng.

Với mọi mức trừ điểm thấp hơn 74, vẫn tồn tại ít nhất một kịch bản trong đó Man City có thể tránh xuống hạng. Điều đó có nghĩa, ngay cả khi bị trừ 73 điểm, mô hình vẫn tìm thấy một số trường hợp Man City có thể giành đủ điểm trong phần còn lại của mùa giải để vượt qua ít nhất ba đội khác.

Kịch bản này nhiều khả năng đòi hỏi Man City phải thắng gần như toàn bộ các trận còn lại. Điều đó không phải bất khả thi, nhưng xác suất xảy ra là rất thấp.

Đáng chú ý hơn, mức trừ 40 điểm là ngưỡng khiến xác suất Man City xuống hạng vượt 50%. Từ mức này đến 60 điểm, nguy cơ xuống hạng tiếp tục tăng đều. Khi bị trừ 60 điểm, xác suất xuống hạng đã tiến rất gần 100%, dù vẫn chưa đạt mức tuyệt đối.

Với mức trừ 30 điểm hoặc thấp hơn, Man City xuống hạng trong chưa đến 20% số lần mô phỏng. Nếu bị trừ tối đa 20 điểm, nguy cơ xuống hạng vẫn dưới 5%.

Kết quả chỉ mang tính mô phỏng

The Analyst nhấn mạnh rằng toàn bộ kết quả trên mang tính giả định. Hiện chưa rõ Man City sẽ nhận hình phạt nào, kháng cáo của CLB có thành công hay không, thậm chí chưa thể xác định liệu đội bóng có thực sự phải nhận án phạt hay không.

Ngoài ra, cũng chưa biết hình thức xử phạt cuối cùng sẽ được quyết định như thế nào và liệu bất kỳ biện pháp trừng phạt nào có được áp dụng sang các mùa giải tiếp theo hay không.

Tuy nhiên, nếu Man City thực sự phải nhận án phạt bao gồm trừ điểm trong mùa giải này, mô hình của Opta cho thấy mức trừ điểm càng lớn thì tác động đến mục tiêu của đội bóng càng nghiêm trọng. Cuộc đua vô địch, suất dự Champions League và nguy cơ xuống hạng đều thay đổi tùy thuộc vào số điểm bị trừ.