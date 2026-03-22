Tennis đỉnh cao Miami Open: Alcaraz đại chiến Korda, Tsitsipas gặp “khắc tinh”

Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: Khoảng 1h30, 23/3 (vòng 3 đơn nam Miami Open)

Carlos Alcaraz tiếp tục hành trình bảo vệ vị thế số 1 thế giới bằng cuộc đối đầu đáng chú ý với Sebastian Korda tại vòng 3 Miami Open 2026. Trận đấu diễn ra trên mặt sân cứng ngoài trời tại Hard Rock Stadium, nơi được xem là phù hợp với lối chơi tấn công hiện đại của cả hai tay vợt.

Alcaraz (bên trái) và thử thách từ Korda (bên phải)

Alcaraz bước vào trận này sau màn thể hiện đầy bản lĩnh trước tài năng trẻ Joao Fonseca. Chiến thắng 6-4, 6-4 cho thấy tay vợt người Tây Ban Nha vẫn duy trì sự ổn định cao trong những trận cầu được kỳ vọng lớn. Không cần quá bùng nổ, Alcaraz vẫn kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng khả năng di chuyển, điều bóng và tăng tốc ở những thời điểm quyết định.

Ở phía bên kia, Sebastian Korda cũng đang có phong độ rất tốt. Tay vợt người Mỹ dễ dàng vượt qua Camilo Ugo Carabelli với tỷ số áp đảo 6-0, 6-3, cho thấy sự hiệu quả trong những cú giao bóng và khả năng dứt điểm nhanh. Lợi thế lớn nhất của Korda chính là những cú giao bóng uy lực – yếu tố đặc biệt phát huy trên mặt sân cứng nhanh như tại Miami.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại nghiêng hẳn về phía Alcaraz. Tay vợt số 1 thế giới đang dẫn 4-1 và toàn thắng 3 lần gặp gần nhất. Đáng chú ý, kể từ sau chiến thắng duy nhất của Korda vào năm 2022, anh chưa thể giành thêm bất kỳ set nào trước đối thủ này. Điều đó phần nào phản ánh sự khác biệt về đẳng cấp cũng như khả năng thích nghi chiến thuật của Alcaraz theo thời gian.

Dẫu vậy, Korda không phải không có cơ hội. Với phong độ hiện tại cùng điểm tựa sân nhà, tay vợt Mỹ hoàn toàn có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì tỷ lệ giao bóng một cao và tận dụng tốt các game cầm giao. Trong bối cảnh Alcaraz đôi khi nhập cuộc chậm, một set thắng dành cho Korda là kịch bản không quá bất ngờ.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-1.

Arthur Fils - Stefanos Tsitsipas: Khoảng 7h30, 23/3 (vòng 3 đơn nam Miami Open)

Cuộc đối đầu giữa Arthur Fils và Stefanos Tsitsipas tại vòng 3 Miami Open 2026 hứa hẹn nhiều bất ngờ, khi một tay vợt trẻ đang thăng hoa chạm trán một cựu ngôi sao top đầu đang trên hành trình tìm lại phong độ.

Tsitsipas (bên trái) gặp đối thủ khó chịu Fils (bên phải)

Stefanos Tsitsipas vừa có chiến thắng quan trọng trước “khắc tinh” quen thuộc Alex De Minaur với tỷ số 6-3, 7-6. Kết quả này không chỉ giúp tay vợt Hy Lạp nối dài thành tích đối đầu vượt trội (12-1), mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, cho thấy anh đang dần lấy lại sự tự tin sau giai đoạn phong độ trồi sụt.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo của Tsitsipas sẽ khó khăn hơn rất nhiều mang tên Arthur Fils. Hạt giống số 28 người Pháp đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi dễ dàng vượt qua Darwin Blanch 6-2, 6-3. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, Fils còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng kiểm soát bóng và thi đấu ổn định ở những thời điểm then chốt.

Điều đáng chú ý là Fils lại hoàn toàn áp đảo trong lịch sử đối đầu. Tay vợt người Pháp thắng cả 4 lần gặp Tsitsipas trước đó, và chỉ để thua đúng 1 set, một thống kê gây bất ngờ nếu xét đến đẳng cấp và kinh nghiệm của tay vợt Hy Lạp. Rõ ràng, yếu tố tâm lý đang nghiêng hẳn về phía Fils mỗi khi hai người chạm trán.

Dù Tsitsipas đã có dấu hiệu hồi sinh, nhưng trước một đối thủ trẻ trung, giàu năng lượng và đặc biệt “kỵ giơ” như Fils, anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp khó. Nếu không cải thiện khả năng giao bóng một và giảm thiểu lỗi đánh hỏng, tay vợt Hy Lạp rất dễ bị cuốn vào lối chơi tốc độ cao của đối phương.

Dự đoán kết quả: Arthur Fils thắng 2-1.

