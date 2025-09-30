Kết quả thi đấu đơn nam tennis Thượng Hải Masters 2025 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh nhất kết quả thi đấu tennis đơn nam Thượng Hải Masters 2025, diễn ra từ 1-10/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Kết quả Vòng loại 1
alejandro-vs-harold
Alejandro Tabilo
-
Harold Mayot
-
11:00
30/09
valentin-vs-billy
Valentin Royer
-
Billy Harris
-
11:00
30/09
dalibor-vs-yosuke
Dalibor Svrcina
-
Yosuke Watanuki
-
11:00
30/09
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|11,540
|20
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|10,780
|17
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|5,930
|23
