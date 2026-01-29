Cao thủ Nhật Bản khiêu khích, nào ngờ bị Lý Tiểu Long hạ gục sau 11 giây

Theo ESPN, Lý Tiểu Long từng có trận đấu với võ sĩ karate của Nhật Bản. Trận đấu này diễn ra trong thời gian Lý Tiểu Long dạy võ thuật ở Seattle. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các võ sĩ môn phái khác không hài lòng với việc Lý Tiểu Long truyền dạy võ công và chê bai các môn võ truyền thống.

Trận đấu giữa Lý Tiểu Long và võ sĩ karate

“Nhiều năm sau, khi chuyển đến Seattle và bắt đầu huấn luyện người khác về võ thuật, Lý Tiểu Long thường khẳng định rằng Vịnh Xuân quyền của mình là phong cách chiến đấu ưu việt nhất, điều này dẫn đến nhiều cuộc tranh luận và thách đấu từ những người theo các môn phái khác. Một trong những cuộc tranh cãi ấy dẫn tới trận đấu được nhắc đến nhiều thứ hai trong sự nghiệp của ông: cuộc so tài với Yoichi Nakachi, một võ sĩ karate đai đen người Nhật Bản”, ESPN viết.

Lý Tiểu Long từng có thời gian dạy võ ở Seattle (Mỹ)

Đáng chú ý, trận đấu này diễn ra đúng 11 giây. Sau nhiều ngày khiêu khích, hai bên quyết định giải quyết mối hiềm khích tại một YMCA địa phương. Trận đấu kết thúc chỉ trong 11 giây. Một loạt cú đấm của Lý Tiểu Long khiến Yoichi loạng choạng ngã xuống sàn, rồi ông lao tới tung cú đá vào đầu đối thủ, đánh gục hoàn toàn.

Đệ tử của Lý Tiểu Long là Jesse Glover viết trong cuốn “Bruce Lee: Between Wing Chun & Jeet Kune Do” tiết lộ rằng mọi việc bắt đầu từ một buổi biểu diễn, nơi Lý Tiểu Long trình bày quan điểm rằng các môn võ “nhu” thường có lợi thế hơn “cương”. Một võ sĩ karate (Yoichi) trong khán giả cảm thấy bị xúc phạm và liên tục khiêu khích, thách đấu Lý Tiểu Long trong nhiều tuần liền.

Ban đầu, Lý Tiểu Long kiềm chế và từ chối giao đấu, không muốn bị kích động. Tuy nhiên, sau khi bị khiêu khích quá mức, Lý Tiểu Long đồng ý đấu tại YMCA (trung tâm thể thao của Seattle) để tránh rắc rối trong trường học.

Jesse Glover cho biết trong những ngày sau đó, võ sĩ karate Yoichi Nakachi ngày càng ngang ngược ở trường. Mỗi sáng anh ta đứng ở phòng sinh hoạt, liếc nhìn Lý Tiểu Long đầy khiêu khích. Mọi việc vượt quá giới hạn khi Yoichi Nakachi sai người mang đến thông điệp cho Lý Tiểu Long: “Nếu Lý Tiểu Long muốn vào bệnh viện thì cứ đi thẳng tới chỗ tôi”.

Jesse Glover là học trò của Lý Tiểu Long

Thông điệp này giống giọt nước làm tràn ly. Lý Tiểu Long chấp nhận giao đấu với võ sĩ karate Yoichi Nakachi tại trung tâm thể thao của Seattle. Luật của trận đấu như sau: ba hiệp, mỗi hiệp hai phút; người thắng là người thắng hai trong ba hiệp.

Thắng một hiệp được tính khi đánh ngã hoặc đánh knock-out đối phương. Nếu vì lý do nào đó một bên không thể tiếp tục, bên còn lại sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Jesse Glover làm trọng tài kiêm người hỗ trợ cho Lý Tiểu Long, còn một học trò khác là Ed Hart là người bấm giờ.

Lý Tiểu Long áp đảo võ sĩ karate

Jesse Glover mô tả trận đấu: “Lý Tiểu Long đứng trong thế Vịnh Xuân thoải mái, chân phải ở phía trước, tay trước chỉ thẳng về phía mũi của võ sĩ karate. Tay còn lại của Lý Tiểu Long hướng lên trần nhà, đặt cách khuỷu tay của cánh tay trước khoảng 3 inch. Võ sĩ karate (Yoichi) bắt đầu với thế Karate cổ điển: một chân duỗi ra phía sau, chân kia hơi ở phía trước. Một tay hướng về Lý Tiểu Long với lòng bàn tay mở, tay còn lại nắm thành nắm đấm đặt ngang hông. Từ tư thế đó, anh ta bắt đầu di chuyển và tấn công bằng cú đá chân trước”.

“Cú đá nhắm hơi cao hơn vùng háng và bị Lý Tiểu Long gạt ra bằng cẳng tay. Cú đá rất nhanh và chỉ vừa chạm vào áo của Lý Tiểu Long. Ngay khoảnh khắc Lý Tiểu Long gạt cú đá sang bên bằng cẳng tay phải, nắm đấm trái của anh đã đánh trúng mặt đối phương. Cú đấm trái nhanh chóng được nối tiếp bằng một loạt cú đấm thẳng vào mặt võ sĩ karate”, Jesse Glover viết tiếp.

Lý Tiểu Long dễ dàng đánh bại võ sĩ karate

“Mỗi lần nắm đấm của Lý Tiểu Long chạm vào mặt đối thủ, trông như khuôn mặt đó bị bóp méo bởi một lực khủng khiếp. Lý Tiểu Long đấm, dồn người kia chạy ngang suốt sân bóng nèm mà không bị trúng đòn nào. Võ sĩ karate vẫn cố đấm trả trong lúc bị dồn lùi, nhưng tất cả các cú đấm của anh ta đều bị cẳng tay của Lý Tiểu Long gạt ra. Lý Tiểu Long kiểm soát hoàn toàn đường trung tuyến, khiến đối thủ không thể xuyên thủng hàng thủ của anh”, Jesse Glover mô tả.

Lý Tiểu Long dồn Yoichi vào tường, khi đối thủ cố chụp tay, anh lập tức tung cú song quyền bằng động tác xoay hông. Một đòn trúng mặt, đòn còn lại trúng ngực với sức mạnh khủng khiếp, nhấc bổng đối thủ khỏi mặt sàn và hất văng anh ta bay ra khoảng 2 mét. Lý Tiểu Long lập tức áp sát khi đối phương rơi xuống. Đúng khoảnh khắc đầu gối võ sĩ karate chạm sàn, cú đá của Lý Tiểu Long đã trúng thẳng vào mũi. Trận đấu bị yêu cầu dừng lại và Lý Tiểu Long lập tức chấm dứt tấn công.

Ed Hart là người cũng chứng kiến trận đấu của Lý Tiểu Long với võ sĩ karate

“Võ sĩ karate nằm bất động giữa sân bóng ném. Trong đầu tôi vụt qua ý nghĩ rằng tôi chưa từng thấy ai bị hủy diệt hoàn toàn đến thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Khi tôi tiến lại gần, anh ta bắt đầu cử động nhẹ, và tôi thở phào vì anh ta vẫn còn sống”, Jesse Glover viết.

“Khuôn mặt anh ta trông như vừa bị đánh bằng gậy bóng chày. Bên trái sưng vù đến mức tôi không thể nhìn thấy mắt, còn bên phải cũng chẳng khá hơn là bao. Câu đầu tiên anh ta hỏi là anh ta cầm cự được bao lâu. Ed nói với tôi rằng trận đấu chỉ kéo dài khoảng 11 giây, nhưng anh không nỡ nói sự thật, nên bảo rằng trận đấu kéo dài 22 giây”, Jesse Glover nhấn mạnh.

Sau thất bại nặng nề, võ sĩ karate vẫn muốn tái đấu, cho rằng mình chưa tập luyện đầy đủ, nhưng Lý Tiểu Long từ chối. Anh nói ngay từ đầu không muốn đánh nhau và cũng không thấy lý do gì để giao đấu lần nữa. Lý Tiểu Long còn khẳng định sẽ không kể lại sự việc cho bất kỳ ai.

“Khi chúng tôi rời đi, tôi thực sự rất tự hào về Lý Tiểu Long. Anh thắng trận và vẫn đối xử tử tế với đối thủ khi mọi thứ kết thúc. Lý Tiểu Long bắt chúng tôi hứa rằng sẽ không nói về trận đấu với người ngoài. Cuối cùng, tin tức về trận đấu vẫn bị lộ ra, nhưng không phải từ bất kỳ ai trong số chúng tôi. Cách trận đấu diễn ra khiến tôi nhận ra rằng tôi sẽ phải làm việc cực kỳ chăm chỉ nếu muốn sánh được với Lý Tiểu Long”, Jesse Glover kết luận.